¿Últimamente escuchas o lees mucho a otras personas diciendo que alguien «no puso pared»? Esta frase tiene a padres, personas mayores y hasta a muchos jóvenes desesperados por no entenderla. Las jergas de Internet, y especialmente en TikTok, cambian a una velocidad impresionante, por lo que no te culpes si no entiendes lo que dicen algunas personas hoy en día.

Por el contrario, prémiate por buscar el significado de esas frases extrañas que dice tu hijo, tu mejor amigo o cualquier otro. Si llegaste aquí, es porque buscas saber el significado de «No puso pared» y estás en el lugar indicado. Te contamos qué significa «No puso pared», la frase de Free Fire que se ha vuelto popular en TikTok y otras redes.

«No puso pared» se refiere a la Gloo Wall de Free Fire

Salvo que seas asiduo a los videojuegos, probablemente no sepas nada sobre el significado de las numerosas frases que utilizan los jugadores. Sin embargo, en ocasiones tampoco basta con jugar mucho, porque el catálogo de frases es tan variado, que pueden cambiar totalmente entre un juego y otro.

La frase «No puso pared», viralizada recientemente en TikTok, es un ejemplo claro de lo que decimos. Su origen se remonta a un juego en particular y solo después de mucho tiempo es que se ha viralizado hacia otros juegos o redes. Concretamente, la frase «No puso pared» viene de Free Fire, uno de los shooters para móviles más populares, junto a COD Mobile y Fortnite.

Para ser más exactos, hace referencia a una serie de herramientas llamadas «Gloo Wall» (Pared Gloo) dentro de Free Fire. ¿Qué es lo que hace? Tras lanzar la granada que la contiene, inmediatamente se despliega un muro que te servirá como protección al combatir contra tus enemigos. Hay diferentes versiones de paredes y, aunque la mayoría solo cambian de aspecto, algunas son más resistentes, más grandes o tienen algún efecto especial. Pero bueno, no haremos un tutorial sobre muros y bricolaje de videojuegos, volvamos a lo que te interesa.

Como podrás imaginar, una protección como esta es importante dentro de Free Fire y puede salvarte de perder una partida. Al no usarla (por error o porque no la tienes) quedas totalmente expuesto en combate, con altas probabilidades de ser eliminado.

Ya sabes a qué hace referencia, pero ahora falta responder ¿a qué equivale la frase «No puso pared» en TikTok y el mundo real? Vamos a ello.

Decir «No puso pared» significa que no te protegiste o te quedaste atontado

El principal equivalente de la frase «No puso pared» es que no te protegiste en un juego y terminaron eliminándote. También aplica en situaciones de la vida real, como cuando vas caminando por la calle y te golpeas contra algo (o alguien lo hace). No pusiste pared y te diste el golpe por no estar protegido.

¿Algún otro escenario en el que puedes emplear la frase «No puso pared» o sus conjugaciones? Cuando, por ejemplo, te dan una respuesta en alguna plataforma social que te ridiculiza. «No pusiste pared» (no te cuidaste) y te humillaron públicamente.

Hay una variante, «No puso pared por noob» (nuv), que significa que eres un novato en el juego y todavía te falta mucho por aprender para ser mejor.

Y tú, ¿pones pared al jugar o en tu día a día?