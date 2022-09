Call of Duty: Warzone, el exitoso FPS de tipo Battle Royale disponible en PC y consolas, es un juego que llevamos esperando en Android desde 2020. Después de muchos rumores y filtraciones, por fin Activision Blizzard (los desarrolladores del juego) ha confirmado que Call of Duty: Warzone para móviles es una realidad, a través de un pequeño tráiler que realmente no revela nada más que el nombre y el logotipo oficial del juego. Y es que la cita de verdad es para el próximo 15 de septiembre donde se mostrarán más detalles del título durante la conferencia COD Next.

Sin embargo, a raíz de este anuncio, los insiders han salido de sus cuevas para contarnos todo lo que saben de la próxima entrega para móviles de Call of Duty. Así que acompáñanos a ver los primeros detalles revelados de Call of Duty: Warzone Mobile.

Call of Duty: Warzone Mobile, todo lo que sabemos hasta ahora

El primer trailer de COD: Warzone Mobile no muestra casi nada. Lo único que podemos extraer de él es que el nombre oficial del juego es Call of Duty: Warzone Mobile y que es muy posible que el mapa Verdansk sea el principal del juego por el guiño del avión.

No obstante, gracias a la cuenta PlayWZMobile (no es oficial) que recopila información del juego de diversas fuentes, hemos podido saber lo siguiente:

Solamente tendrá modo Battle Royale , por lo que será un competidor directo de Fortnite, Free Fire o PUBG Mobile, pero no de COD Mobile.

, por lo que será un competidor directo de Fortnite, Free Fire o PUBG Mobile, pero no de COD Mobile. Las partidas serán de 120 jugadores , lo cual es muy impresionante para ser un juego de móviles.

, lo cual es muy impresionante para ser un juego de móviles. Tendrá progresión cruzada . Eso significa que tu progreso en Warzone de PC o consolas se mantendrá y podrás usarlo cuando juegues a Call of Duty: Warzone Mobile en tu móvil. Pero ojo, esto no quiere decir que tenga juego cruzado para unir a los jugadores de todas las plataformas en las partidas.

. Eso significa que tu progreso en Warzone de PC o consolas se mantendrá y podrás usarlo cuando juegues a Call of Duty: Warzone Mobile en tu móvil. Pero ojo, esto no quiere decir que tenga juego cruzado para unir a los jugadores de todas las plataformas en las partidas. Los que completen el pre-registro ganarán recompensas gratis en el juego . Esto no es algo que nos sorprenda, ya que es una campaña de lanzamiento que la mayoría de juegos de móviles hacen.

. Esto no es algo que nos sorprenda, ya que es una campaña de lanzamiento que la mayoría de juegos de móviles hacen. Ya están disponibles las plataformas de comunicación oficiales de Call of Duty Warzone Mobile: si quieres estar al tanto de la información oficial del juego, puedes seguir a WarzoneMobile en Twitter o visitar su página web oficial.

De momento, eso es todo lo que sabe acerca de COD: Warzone Mobile. Nos vemos el próximo 15 de septiembre para contarte toda la información oficial que sea revelada en el evento COD Next.