Es probable que últimamente hayas visto en las redes sociales el número 33 repetido de forma poco habitual. La expresión “cómo que 33” se ha hecho viral en toda España. Muchos se preguntan, ¿qué hay detrás de todo esto?, ¿por qué el piloto Fernando Alonso y sus seguidores no dejan de repetir este número?

Son innumerables los memes que se han hecho con respecto a este tema. En las redes se pueden encontrar vídeos, fotos y comentarios que hablan del número 33 y que están generando una ola de rumores. Las teorías sobre esta nueva tendencia son muchas.

Qué significa 33, el meme de Fernando Alonso

Los aficionados asturianos y de la Fórmula 1 en general llenaron Twitter de comentarios, donde especulan que el 33 es el número de victorias que logrará Fernando Alonso si triunfa en su próxima carrera. Los fanáticos creen que el 2023 podría ser el año de la 33ª victoria de Alonso.

Fernando Alonso responde a los ingeniosos comentarios de sus fanáticos, porque confía en que tendrá un coche capaz de ganar antes de decir adiós a la F1. El español, a sus 41 años, quiere seguir dos o tres años más en las carreras, aunque quizás ese tiempo se prolongue un poco más si así lo desea.

El 33 sería la próxima victoria de Fernando Alonso

El asturiano lleva más de una década que no prueba el dulce sabor del triunfo, ya que desde el 2013 no se ha subido al podio más alto de la Fórmula 1. Su frustración ha sido notoria expresando “Una vez que has probado la victoria, odias perder por el resto de tu vida”. Sin embargo, las últimas declaraciones del piloto han sido más esperanzadoras.

Los seguidores quieren el regreso del Fernando Alonso, que participó en el Gran Premio de España 2013. Aquel que, tras una primera parada en boxes, dio la vuelta a la carrera, socavó a Vettel y más tarde adelantó a Rosberg. Así fue la victoria número 32 del asturiano y diez años después, sus seguidores piden un nuevo triunfo. De ahí que Twitter se haya llenado de mensajes con este número.

Todo esto prueba de que la esperanza es lo último que se pierde y mientras los fanáticos están a la espera, el piloto saca tiempo responder los memes a sus seguidores. Con el mundial de F1 cerca, la participación de Fernando Alonso con su Aston Martin, será todo un acontecimiento. Y mientras esperas la llegada de la nueva temporada de F1, no te pierdas los juegos oficiales de F1 y MotoGP para Android.

Ahora que ya sabes qué significa el meme con el número 33. No te puedes perder la Fórmula 1 gratis. ¡Disfrútala!