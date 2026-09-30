El Prime Day de octubre está al caer. Concretamente, este 6 y 7 de octubre de 2026, Amazon celebra su fiesta de descuentos más importante de la temporada y es el momento perfecto si estás pensando en renovar la cocina. Un buen truco que sugiere la propia Amazon es ir fichando productos desde ya para no perder tiempo cuando se activen los chollos.

Si tienes pensado hacerte con una freidora de aire, te sugiero no perder de vista los tres modelos de COSORI en Amazon España que aquí te presentamos. Tienen capacidades y funciones para todo tipo de necesidades, ya sea para cocinar a lo grande en familia, preparar dos platos a la vez o resolver de forma rápida las cenas del día a día. ¡Añádelos a tu lista de deseos y que no se te escapen!

Freidora de aire COSORI de 8,5 L con doble cesta y ventana de visualización: diseño prémium y práctico

Este modelo está diseñado para quienes buscan flexibilidad al preparar diferentes alimentos de forma simultánea. Su configuración de doble cesta permite cocinar dos platos por separado, lo cual resulta especialmente útil para preparar una comida completa.

Una de sus características más destacadas son las ventanas de visualización, que facilitan el seguimiento del proceso de cocción sin necesidad de abrir la cesta constantemente. Asimismo, cuenta con 10 funciones de cocinado, lo que ofrece múltiples opciones para el día a día.

Por supuesto, no podemos dejar de resaltar su interior metálico, gran potencia, bajo nivel de ruido y excelente eficiencia energética. Si sumamos a todo eso su generosa capacidad de 8,5 L, este modelo es perfecto para familias o para cualquiera que prepare raciones grandes con regularidad.

Precio original: 149,99 €

Precio de Prime Day: 119,99 € (20% de descuento)

Freidora de aire COSORI Turbo Tower de 10,8 L: capacidad para toda la familia y más

Si en tu casa necesitan aún más capacidad, pero no tienes mucho espacio en la encimera, la COSORI Turbo Tower de 10,8 L te encantará. A diferencia de una freidora tradicional de doble cesta horizontal, este modelo utiliza un diseño vertical de dos cestas. Esta configuración ayuda a optimizar el espacio en la cocina manteniendo dos zonas de cocción independientes.

Cuenta con la tecnología Turbo Blaze de COSORI, interior metálico, tres niveles y seis funciones de cocinado. Gracias a su potencia de 2630 W y enorme capacidad, te servirá para preparar comidas abundantes con espacio suficiente para emplear varios ingredientes a la vez.

Este podría ser uno de los modelos clave a revisar en cuanto comiencen las promociones del Prime Day si en tu casa viven muchas personas. ¡Apúntalo!

Precio original: 169,99 €

Precio de Prime Day: 127,99 € (25% de descuento)

Freidora de aire COSORI Dual Blaze TwinFry Compact de 8,6 L: compacta y flexible para adaptarse a tu ritmo

Este tercer modelo adopta un enfoque ligeramente distinto al resto. La COSORI Dual Blaze TwinFry Compact combina un diseño compacto con una configuración de cocinado de gran flexibilidad. Dispone de revestimiento cerámico sin PFAS, tecnología Dual Blaze y un separador que permite configurar la zona de cocción en uno o dos compartimentos.

Otorga la libertad que necesitas para preparar un plato único de gran tamaño o cocinar dos alimentos distintos por separado. También incluye los modos SYNC y Match, permitiendo coordinar los programas de cocción entre ambas zonas.

Sus seis funciones de cocinado y 2700 W de potencia son ideales para quienes buscan una combinación de capacidad, versatilidad y practicidad en la cocina diaria.

Precio original: 189,99 €

Precio de Prime Day: 149,99 € (21% de descuento)

¿A qué freidora de aire COSORI deberías seguirle la pista?

Los tres modelos responden a necesidades culinarias ligeramente diferentes. El modelo de doble cesta de 8,5 L destaca por su ventana de visualización y sus 10 funciones de cocinado. La Turbo Tower de 10,8 L resulta especialmente atractiva para familias grandes que buscan la máxima capacidad en formato vertical. Por su parte, la Dual Blaze TwinFry Compact de 8,6 L ofrece una zona de cocción adaptable (de una o dos zonas) y una superficie con revestimiento cerámico.

Con el Prime Day del 6 y 7 de octubre cada vez más cerca, lo ideal es añadir el modelo preferido a tu lista de deseos de Amazon y comprobar la página del producto cuando comiencen las promociones.

Ten en cuenta que los precios, cupones, disponibilidad y condiciones promocionales de Amazon pueden variar durante el evento. Por lo tanto, conviene verificar el precio final de la oferta directamente en Amazon España antes de comprar.

Así que, si estabas pensando en renovar tu freidora de aire, este 6 de octubre puede ser un excelente día para empezar a comparar estos tres modelos de COSORI y ver cuál recibe la oferta más atractiva del Prime Day.