Las inteligencias artificiales han marcado un antes y un después en el mundo, y el equipo de Google no deja de mejorar Gemini, su IA. Próximamente van a introducir cambios eliminando los Gems, pero no te preocupes, ya que viene un reemplazo mejor. Si quieres saber más al respecto, lee este post hasta el final.

En caso de que no sepas de qué se trata, los Gems de Gemini son versiones personalizadas de dicha inteligencia artificial que puedes crear y configurar para tareas específicas, roles definidos o flujos de trabajo repetitivos.

En lugar de explicarle a la IA desde cero quién eres, cuál es tu formato preferido, qué acción llevar a cabo o qué contexto debe tomar en cuenta cada vez que abres un chat, un Gem guarda esas instrucciones previas para responder siempre según los parámetros que le indiques.

Skills será el reemplazo de los Gems de Gemini

Según ha explicado Google en su blog, Gems será sustituido por la función Skills. Este cambio llegará en noviembre para cuentas personales de Google y en marzo de 2027 para cuentas de negocios, empresas y ONG. Las últimas que experimentarán este cambio son las cuentas educativas de Google Workspace en junio de 2027.

Mientras que los Gems eran chatbots aislados en los que tenías que abrir un chat específico para cada configuración, las Skills son habilidades modulares y combinables que puedes usar en cualquier momento dentro de Gemini. En concreto, cuentan con las siguientes ventajas:

Combinación de varias Skills: su mayor ventaja es que te permiten usar distintas Skills simultáneamente en un solo chat para resolver tareas más complejas.

su mayor ventaja es que te permiten usar distintas Skills simultáneamente en un solo chat para resolver tareas más complejas. Flujos automáticos y anidados: las Skills tienen la capacidad de encadenar procesos, programar tareas automatizadas e incluso anidar habilidades para ejecutar proyectos de varios pasos.

Por cierto, toda la información que ya tenías en tus Gems como instrucciones, archivos subidos, herramientas vinculadas y enlaces compartidos, migrará al formato de Skills sin que pierdas nada. Este proceso se llevará a cabo de forma automática.

Ahora cuéntanos… ¿prefieres las Gems o te gusta la idea de que sean reemplazadas por las Skills?