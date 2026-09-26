Si desde que empezaste a descargar juegos de la Epic Games Store la memoria de tu Android se llena de forma misteriosa, es muy probable que el responsable no sean tus fotos ni los vídeos de WhatsApp, sino la propia tienda de Epic Games.

Diversos usuarios en comunidades de Reddit han comenzado a reportar un fallo molesto en la versión para Android de esta plataforma. Aunque contar con esta tienda es una excelente noticia para el ecosistema móvil, un problema en la gestión de sus archivos temporales está haciendo que ocupe mucho más espacio del que realmente debería. Por suerte, eso sí, tiene solución. Te lo contamos…

La Epic Games Store Mobile tiene un problema con sus instaladores: no se eliminan jamás

Cuando descargas o actualizas un título desde la aplicación, la plataforma descarga primero un archivo de instalación (APK) en tu dispositivo. En condiciones normales, cualquier tienda elimina automáticamente estos archivos temporales una vez concluida la instalación. Sin embargo, la Epic Games Store los está conservando en el almacenamiento interno de forma permanente.

Si sueles aprovechar las promociones e instalar los juegos gratis de Epic Games Store para Android, estos paquetes acumulados pueden llegar a robarte varios gigabytes sin que te des cuenta.

¿Cómo solucionar este error y liberar espacio?

Afortunadamente, recuperar el almacenamiento perdido en tu smartphone es muy sencillo. Solamente tienes que seguir estos pasos en tu móvil o tablet al pie de la letra:

Ve a los Ajustes de tu Android.

de tu Android. Ingresa en Aplicaciones y selecciona la Epic Games Store .

y selecciona la . Dirígete al apartado Almacenamiento .

. Selecciona la opción de Limpiar datos o Borrar datos para borrar los instaladores residuales.

o para borrar los instaladores residuales. Abre la app Epic Games en tu Android, inicia sesión con tu cuenta y listo.

Con solo realizar este simple procedimiento, liberarás un espacio valioso en tu dispositivo y podrás seguir disfrutando de tus juegos favoritos sin preocupaciones de almacenamiento.

Claro que tener que hacer esto con cada juego nuevo resulta molesto. Epic Games Store necesita corregir este fallo pronto y facilitarle las cosas a su comunidad. Sin embargo, mientras llega esa actualización, entender el origen del problema y saber cómo resolverlo por ti mismo te ahorrará más de un dolor de cabeza.