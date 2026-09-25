Cuando Google lanzó ‘Bienestar digital‘ en Android 9 Pie en 2018, hace ya 8 años, su objetivo era claro: ayudarte a desconectar, enfocarte en otras tareas y reducir el tiempo que le dedicabas al móvil.

Con el paso de los años Google se mantuvo en esa línea de acción, pero acaba de dar un giro que no entendemos cómo encaja con la narrativa original. ¿Por qué lo decimos? Porque Bienestar digital en Android ahora tiene un minijuego de trivia que seguramente te mantendrá más tiempo pegado al móvil. ¿Tiene sentido esto? ¿Hay alguna otra novedad?

Bienestar digital estaría cambiando de rumbo: ya no es solo limitar el uso del móvil, relajarte con él también sería una opción

A nuestro parecer, Bienestar Digital es una de las mejores herramientas que pudo haberse lanzado en Android. Esa idea de utilizar menos el móvil, poder poner en pausa ciertas aplicaciones para enfocarnos en otras cosas o el sistema de control parental son excelentes, ya que la mayoría le dedicamos un tiempo excesivo a estos dispositivos.

Desde su primera versión en Android 9 Pie se ha ido mejorando, pero siempre en la misma línea original, hasta ahora. ¿Por qué? Porque el equipo de Android Authority inspeccionó la beta 1.48.975819457 de Bienestar Digital y lo que encontraron apunta a una importante renovación de la aplicación.

Más abajo mencionaremos varios de los cambios encontrados, pero el que llama más la atención es uno en particular: la introducción de un minijuego de trivia sobre banderas.

La dinámica del juego es simple: la imagen de una bandera y cuatro opciones a elegir, siendo una de ellas la respuesta correcta. En total tendrás tres vidas (corazones) y tu objetivo será adivinar a qué país pertenece cada bandera para obtener la puntuación más alta posible. Sí, un juego al más puro estilo de ‘Sheldon Cooper presenta: Diversión con banderas’, pero dentro de una aplicación de bienestar en Android.

¿Qué tiene este minijuego de malo? Nada y hasta puede ser sumamente divertido y educativo, pero ¿cómo ayuda a usar menos el móvil? ¿No era ese el objetivo original de Bienestar Digital? ¿Cuál es el nuevo rumbo que está tomando la aplicación? No tenemos una respuesta oficial de parte de Google, pero sí una teoría propia.

Este tipo de minijuegos es muy simple, así que en la mayoría de casos te ayudará a relajarte y pasar el rato mientras no conviertas el puntaje en una obsesión. Además, de alguna manera es educativo y estimula la memoria, algo que muchos juegos o contenido consumido en el móvil no hacen.

Entonces, podríamos pensar que Bienestar Digital ya no está pensado únicamente en ponerle límites al uso del móvil. De acá en adelante, relajarte y pasar el rato aprendiendo también será parte de esta aplicación.

¿Hay otros juegos? En las cadenas de código de la beta no se deja ver nada más, pero sí se descubrieron otros cambios en la aplicación:

Se eliminó la detección de caminatas , una función antigua que pocos utilizaban porque otras aplicaciones especializadas se encargaban de ello.

, una función antigua que pocos utilizaban porque otras aplicaciones especializadas se encargaban de ello. Administración mejorada para los recordatorios de tiempo de pantalla de las aplicaciones. La interfaz de este menú se renueva para mostrar solo las aplicaciones que tienen recordatorios, en vez de una lista completa con todas las apps que tienes instaladas (independientemente de si tienen activos o no los recordatorios de tiempo de uso).

¿Cuándo llegarán estos cambios a la versión estable de Bienestar Digital? No lo sabemos y tampoco es seguro que lleguen, pues podrían quedarse en la beta y el programa de la aplicación ya no acepta nuevas solicitudes. Sin embargo, te invitamos a mantenerte atento y actualizar la aplicación para ver si recibes el minijuego y las otras novedades.