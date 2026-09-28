Hoy en día, estamos acostumbrados a grabar vídeos en resolución 4K o incluso 8K con nuestros móviles, disfrutando de una nitidez impresionante. Sin embargo… ¿Te has preguntado alguna vez cómo se veía el primer vídeo grabado con un teléfono Android? Prepárate para hacer un viaje en el tiempo y comprobar lo muchísimo que ha cambiado la tecnología en poco más de una década.
Así grababa vídeo el primer móvil Android de la historia: el HTC Dream
Recientemente, un usuario compartió en un foro de Reddit de Android un valioso fragmento del pasado: un metraje grabado con el HTC Dream (también conocido como T-Mobile G1), el primer smartphone comercial con Android.
En este vídeo de YouTube, capturado en la ciudad de Santa Mónica el 10 de julio de 2009, se aprecia un paseo cotidiano por la calle. Aunque la imagen cuenta con una evidente falta de nitidez, colores apagados y una fluidez muy baja, resulta fascinante ver los tímidos inicios del sistema operativo.
¿Cómo era la cámara del HTC Dream?
El HTC Dream contaba con una sola cámara trasera de 3,15 MP con enfoque automático.
Curiosamente, cuando el dispositivo se lanzó al mercado a finales de 2008, ni siquiera podía grabar vídeo de forma nativa. Esta función llegó como una actualización a mediados de 2009 con el lanzamiento de Android 1.5 Cupcake.
Las especificaciones técnicas para la grabación de vídeo eran sumamente modestas: resolución CIF (352 x 288 píxeles) a escasos 15 FPS en formato .3gp, pensado para ocupar el mínimo espacio posible en memorias muy limitadas.
¿Cómo graban los móviles actuales?
La evolución en estos años ha sido gigantesca. Para comprobarlo, basta con mirar este vídeo cinematográfico en 4K grabado con el Pixel 11 Pro, donde la diferencia salta a la vista desde el primer segundo.
Hoy en día disponemos de múltiples cámaras traseras, teleobjetivos con zoom óptico y sensores ultra gran angular. Además, los móviles actuales permiten grabar en resoluciones de hasta 8K, capturar cámara lenta a alta resolución, grabar en perfiles profesionales como LOG o RAW y aplicar un modo cinematográfico con desenfoque de fondo en tiempo real.
Te invitamos a ver el vídeo que dejamos aquí arriba para apreciar cómo hemos pasado de aquellos píxeles borrosos a tener auténticas cámaras de cine en el bolsillo.
Y tú… ¿Crees que dentro de 10 años la grabación de vídeo de los móviles actuales quedará obsoleta o ya alcanzamos el techo en este apartado?