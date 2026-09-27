¿ClickFix puede afectar dispositivos Android? Así funciona

ClickFix es una técnica de estafa que se popularizó a finales de 2023 y que sigue evolucionando. Su nombre proviene de la idea de «arreglar» un problema con un clic, y se basa en engañar a la persona para que ejecute comandos maliciosos por sí misma.

Aunque durante mucho tiempo se asoció principalmente con ordenadores Windows y macOS, la respuesta a la pregunta del título es clara: sí, los dispositivos Android también están en riesgo, aunque el mecanismo de ataque es diferente.

En un ordenador, ClickFix funciona mostrando una página web que simula un CAPTCHA falso o un error técnico. La víctima cree que debe realizar una verificación y sigue las instrucciones, que suelen incluir copiar un comando y pegarlo en la ventana de ejecución. Ese comando descarga malware en segundo plano.

¿ClickFix puede afectar dispositivos Android?

En móviles con Android, el enfoque cambia. Los atacantes no pueden pedir que se pegue un comando de la misma forma, así que recurren a otras tácticas. Una de las más comunes es la distribución de archivos APK maliciosos que se hacen pasar por aplicaciones legítimas.

Por ejemplo, se han detectado campañas que envían mensajes con enlaces a supuestas actualizaciones de seguridad o herramientas de protección, y al instalar ese archivo, el dispositivo queda comprometido.

Una vez dentro, el malware puede robar contactos, documentos, ubicación en tiempo real y otros datos sensibles, enviándolos a servidores controlados por los atacantes. Lo preocupante es que muchas veces la instalación requiere que la persona desactive manualmente la protección de Android para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.

La recomendación general es simple: desconfiar de cualquier página o mensaje que pida instalar algo fuera de la tienda oficial de aplicaciones. En ordenadores, los CAPTCHA reales nunca piden ejecutar comandos ni descargar archivos.

Como siempre, la mejor defensa sigue siendo la precaución y, si se da el caso, lograr que no salga el captcha en Internet. En estos tiempos donde los ciberdelitos están a la orden del día, no es de paranoicos desconfiar de cualquier cosa que ofrezca alguna solución o beneficio sin fuente oficial a la vista.