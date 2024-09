Cómo evitar que te salgan CAPTCHA al navegar en Internet

Todos estamos de acuerdo en que los CAPTCHA son una de las cosas más molestas del Internet actual. Si bien se trata de una medida de seguridad muy necesaria para el correcto funcionamiento de las páginas web, no deja de ser un estorbo durante la navegación en Internet, sobre todo cuando intentas resolverlos y te da error.

¿Quieres que no te aparezcan más CAPTCHA en Internet? A continuación, te mostraremos varios métodos para que no te salgan, no sin antes explicarte qué significa CAPTCHA y su similar reCAPTCHA para que entiendas por qué te salen tantos acertijos de este tipo durante tu navegación.

Qué es CAPTCHA y reCAPTCHA

CAPTCHA y reCAPTCHA son una prueba que sirve para demostrar que eres un humano y no un bot o máquina. Dado que los bots son un problema para muchas plataformas y páginas web, los tests CAPTCHA y reCAPTCHA son necesarios para asegurarse de que solo personas reales puedan acceder a un sitio o servicio online.

Cabe aclarar que CAPTCHA y reCAPTCHA no son palabras, sino siglas de lo siguiente:

Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (CAPTCHA) : es el nombre del test de Turing inverso que inventó el guatemalteco Luis Von Ahn en el año 2000, pero que ahora se usa como término general para describir cualquier prueba diseñada para distinguir entre un ser humano y una máquina.

: es el nombre del test de Turing inverso que inventó el guatemalteco Luis Von Ahn en el año 2000, pero que ahora se usa como término general para describir cualquier prueba diseñada para distinguir entre un ser humano y una máquina. reCAPTCHA: es una evolución de la prueba CAPTCHA que también fue creada por Luis Von Ahn a través de una compañía del mismo nombre, la cual fue comprada por Google en 2009. Actualmente, es la prueba más avanzada y sofisticada porque Google no ha parado de mejorarla desde que la compró. Ofrece una mejor experiencia de usuario, aprendizaje automático y múltiples usos.

¿Por qué me aparecen tantos CAPTCHA?

Algunas páginas web no te piden hacer un CAPTCHA nunca, mientras que otras te ponen hacer CAPTCHA cada vez que entras… ¿Por qué pasa eso? Pues depende de varios factores. El objetivo de los CAPTCHA es evitar que los bots ingresen a una web, ya sea para impedir el spam o para prevenir posibles ataques al sistema. De todas formas, cualquier web que sienta que su seguridad está en riesgo, te pedirá hacer un CAPTCHA las veces que sea necesario.

Tú dirás… ¿pero por qué me piden tantos CAPTCHA a mí que no soy ni un bot ni un hacker? Puede ser por una de estas razones:

IP sospechosa : puede que la IP de la conexión a Internet que te ha asignado a tu proveedor haya sido utilizada por hackers en el pasado, por lo que la página web necesita que pruebes que eres una persona de verdad y no una automatización con fines maliciosos.

: puede que la IP de la conexión a Internet que te ha asignado a tu proveedor haya sido utilizada por hackers en el pasado, por lo que la página web necesita que pruebes que eres una persona de verdad y no una automatización con fines maliciosos. VPN o Proxy : la mayoría de sitios web son capaces de detectar cuando ingresas con una VPN o proxy, la cual cambia tu dirección IP por una que muy probablemente ya se haya usado antes por sistemas automatizados. De ahí a que te salgan más CAPTCHA de lo normal por el uso de VPN o proxy.

: la mayoría de sitios web son capaces de detectar cuando ingresas con una VPN o proxy, la cual cambia tu dirección IP por una que muy probablemente ya se haya usado antes por sistemas automatizados. De ahí a que te salgan más CAPTCHA de lo normal por el uso de VPN o proxy. Botnet : es posible que tu dispositivo forme parte de una botnet, que es un grupo de ordenadores o móviles que están bajo el control de un atacante. Esto ocurre cuando has instalado algo que ha resultado ser un malware, el cual ha tomado el control parcial del dispositivo a petición de un atacante. Las páginas web pueden saber si tu dispositivo está en una botnet y pedirte verificación por CAPTCHA a cada momento para asegurarse de que eres tú (la persona) quien lo está controlando y no el atacante con automatizaciones.

: es posible que tu dispositivo forme parte de una botnet, que es un grupo de ordenadores o móviles que están bajo el control de un atacante. Esto ocurre cuando has instalado algo que ha resultado ser un malware, el cual ha tomado el control parcial del dispositivo a petición de un atacante. Las páginas web pueden saber si tu dispositivo está en una botnet y pedirte verificación por CAPTCHA a cada momento para asegurarse de que eres tú (la persona) quien lo está controlando y no el atacante con automatizaciones. Bloqueadores de anuncios : algunos adblockers hacen que tu dispositivo tenga comportamientos sospechosos de cara a las páginas web, lo cual puede hacer que te aparezcan más CAPTCHA de lo normal por cuestiones de seguridad.

: algunos adblockers hacen que tu dispositivo tenga comportamientos sospechosos de cara a las páginas web, lo cual puede hacer que te aparezcan más CAPTCHA de lo normal por cuestiones de seguridad. Modo incógnito: cuando usas Chrome u otro navegador en modo incógnito, ingresas a Google y otras páginas web sin ninguna cuenta logueada, lo cual hace pensar a las plataformas que puedes ser un bot. De ahí a que te aparezcan más CAPTCHA.

Cómo evitar que te salgan CAPTCHA al navegar en Internet

Ya sabiendo qué son los CAPTCHA y por qué aparecen, te dejo algunos consejos y trucos que me han permitido reducir la cantidad de CAPTCHA que me salen en Internet:

Reinicia el router . Normalmente, lo único que necesitas es una nueva dirección IP. Esto se consigue fácilmente reiniciando el router de tu casa.

. Normalmente, lo único que necesitas es una nueva dirección IP. Esto se consigue fácilmente reiniciando el router de tu casa. No uses VPN, proxy ni un bloqueador de anuncio muy invasivo . A veces lo mejor es solo usar una DNS como la de AdGuard para bloquear anuncios y saltarse bloqueos, aunque también hay bloqueadores muy efectivos que no dan problemas de CAPTCHA como uBlock Origin.

. A veces lo mejor es solo usar una DNS como la de AdGuard para bloquear anuncios y saltarse bloqueos, aunque también hay bloqueadores muy efectivos que no dan problemas de CAPTCHA como uBlock Origin. Desactiva las extensiones del navegador . Es posible que una extensión esté haciendo una actividad considerada sospechosa por las páginas web. Desactiva una por una todas las extensiones que tengas hasta dar con la problemática.

. Es posible que una extensión esté haciendo una actividad considerada sospechosa por las páginas web. Desactiva una por una todas las extensiones que tengas hasta dar con la problemática. No navegues en modo incógnito . Si quieres evitar los CAPTCHA, es mejor usar Internet con todas tus cuentas logueadas porque esto hará que no te pidan verificar si eres un bot.

. Si quieres evitar los CAPTCHA, es mejor usar Internet con todas tus cuentas logueadas porque esto hará que no te pidan verificar si eres un bot. Usa una extensión para resolver los CAPTCHA automáticamente. Hay extensiones o complementos para Chrome (y otros navegadores) que prometen eliminar todos los CAPTCHA que pueden aparecer. Técnicamente, no los eliminan, pero sí los resuelven de forma automática para que tú no tengas que perder tiempo haciéndolos manualmente. Los más recomendados son Buster, reCAPTCHA Autoclick y NopeCHA: CAPTCHA Solver.

Si te funcionaron estos métodos, no dudes en compartirlo con tus conocidos que también deseen evitar que salgan CAPTCHA en sus dispositivos. Y si conoces otro método, déjanos un comentario para enseñarlo a todos.