uBlock Origin es una extensión de navegador que bloquea los anuncios y el rastreo en línea. Es una herramienta muy útil para proteger tu privacidad y mejorar tu experiencia de navegación. Sin embargo, uBlock Origin no está disponible para Android como una aplicación independiente, sino que requiere un navegador compatible. En este artículo, te explicaremos cómo instalar uBlock Origin en Android usando dos navegadores diferentes: Firefox y Kiwi.

¿Se puede instalar uBlock Origin en Chrome para Android?

Antes de nada, hablemos del elefante blanco en la habitación: instalar uBlock Origin en Google Chrome para Android. ¿Es posible? Lamentamos decirte que no. Actualmente, la versión de Chrome para móviles no es compatible con extensiones y uBlock Origin solo se puede instalar como una extensión.

Así que no pierdas tu tiempo buscando las maneras de añadir uBlock Origin a Chrome en tu Android porque no es posible. Por cierto, tampoco existe un APK de uBlock Origin. No obstante, sí que puedes usar este bloqueador de anuncios en Android con otros navegadores compatibles, como es el caso de Firefox y Kiwi.

Cómo instalar uBlock Origin en Android

El bloqueador de anuncios uBlock Origin se puede instalar en cualquier navegador para Android que sea compatible con extensiones. ¿Cómo? Enseguida te explicamos:

Con Firefox

Firefox es un navegador web de código abierto que respeta tu privacidad y te permite personalizarlo con muchas extensiones, entre ellas uBlock Origin. Para instalar uBlock Origin en Firefox para Android, sigue estos pasos:

Abre Firefox en tu dispositivo Android.

en tu dispositivo Android. Desde Firefox, ve a la web ublockorigin.com/es.

Presiona en Obtener uBlock Origin .

. Toca el botón Agregar a Firefox y luego confirma la instalación tocando «Agregar».

y luego confirma la instalación tocando «Agregar». Ahora verás el icono de uBlock Origin en la barra de herramientas de Firefox (pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha y luego presiona en «Complementos»). Puedes presionarlo para acceder a las opciones y configuraciones de la extensión.

Con Kiwi

Kiwi es un navegador web para Android basado en Chromium que admite extensiones de Chrome, incluyendo uBlock Origin. Para instalar uBlock Origin en Kiwi para Android, haz lo siguiente:

Abre Kiwi en tu Android.

en tu Android. Desde Kiwi, ingresa en ublockorigin.com/es.

Pulsa en Obtener uBlock Origin .

. Presiona en Agregar a Chrome y luego pulsa en «Aceptar».

y luego pulsa en «Aceptar». ¡Listo! Para comprobar que la extensión está activa y configurarla, toca el botón de los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona Extensiones.

¿Por qué uBlock Origin es el bloqueador de anuncios más recomendado para Android?

uBlock Origin es considerado por muchos el mejor adblock que hay en la actualidad. La razón es muy simple: es de código abierto (lo cual garantiza su fiabilidad en términos de privacidad) y no da problemas al bloquear anuncios de YouTube (algo que sí ha sucedido últimamente con otros adblocks).

Con uBlock Origin instalado en tu navegador Android, podrás bloquear los anuncios molestos, los rastreadores maliciosos y los sitios web maliciosos que pueden comprometer tu seguridad y privacidad. Esperamos que este artículo te haya sido útil y que disfrutes de una navegación más rápida y segura con uBlock Origin en tu Android.