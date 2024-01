En las últimas semanas, muchos usuarios de YouTube han reportado problemas de rendimiento en la plataforma. Los vídeos tardan más en cargarse, y la navegación general es más lenta.

Inicialmente, se pensó que la culpa era de los bloqueadores de anuncios, principalmente porque YouTube ha intensificado sus esfuerzos para detectarlos en los últimos meses y ha tomado ciertas medidas al respecto.

Sin embargo, Google ha negado que los bloqueadores de anuncios sean los responsables de la ralentización. Entonces, ¿cuál es la causa?

La semana pasada, una ola de quejas invadió Reddit, donde usuarios de YouTube expresaron su frustración por los notables retrasos en la plataforma, especialmente al tener habilitados bloqueadores de anuncios.

Mientras algunos usuarios de YouTube Premium también se vieron afectados, Google salió a desmentir cualquier conexión con su lucha contra los bloqueadores de publicidad.

La compañía afirmó en un comunicado a Android Central que los informes de desaceleración no están vinculados a sus esfuerzos contra los bloqueadores de anuncios, sugiriendo que los problemas podrían residir en otro lugar.

Esta declaración deja a los usuarios en una situación de incertidumbre, sin una explicación clara sobre la fuente de los problemas de rendimiento.

Raymond Hill, el desarrollador de uBlock Origin, ha arrojado luz sobre la situación en X (anteriormente Twitter) al señalar que la regresión en el rendimiento de YouTube parece afectar principalmente a quienes utilizan simultáneamente AdBlock y AdBlock Plus, apuntando a las últimas versiones de estos bloqueadores de anuncios como posibles culpables.

There is a lot of chatter in the last days about how Youtube is slow with content blockers.

Those performance issues affect only the latest version of both Adblock Plus (3.22) & AdBlock (5.17), and afflict more than just Youtube.

uBO is *not* affected.https://t.co/O3g48d2DT9

— R. Hill (@gorhill) January 13, 2024