WhatsApp no ha parado de lanzar nuevas funciones en los últimos meses, lo cual agradecemos, pero esto trae algunos problemas. Uno de los más conocidos es el que hace que no veas la vista previa de los enlaces que compartes en los chats. Lo normal es que cuando pegas un link en WhatsApp, aparezca una imagen referente a la página a la que lleva, aunque no siempre pasa.

Si has llegado hasta aquí es porque los links en WhatsApp no están mostrando su vista previa, lo cual puede ocurrir por diversas razones que conllevan a diferentes soluciones, tal como te explicamos a continuación.

¿Por qué no aparece la vista previa de los enlaces en mi WhatsApp?

Como mencionamos antes, existen varios factores que pueden provocar que no salga imagen o vista previa al compartir enlaces en WhatsApp:

Tienes activada la opción « Desactivar vistas previas de enlaces «.

«. Tu conexión a Internet está lenta .

. WhatsApp tiene problemas para reconocer el link que estás compartiendo.

que estás compartiendo. Un bug de la app está interfiriendo con esta función.

está interfiriendo con esta función. La caché de WhatsApp está corrupta.

Lo más probable es que sea la primera razón de todas, así que pasemos a explicarte dónde está la susodicha opción para desactivarla (si es que la tienes desactivada).

La solución que suele funcionar a la mayoría de personas con este problema es inhabilitar la opción que desactiva la vista previa de los enlaces en WhatsApp de esta forma:

Abre WhatsApp y toca los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Ajustes .

. Entra en Privacidad .

. Elige Avanzada .

. Si la opción «Desactivar vistas previas de enlaces» está activada (en color verde), púlsala para desactivarla.

¡Eso es todo! A partir de ahora, los enlaces en WhatsApp ya deberían mostrar una imagen o vista previa. Si no, revisa que tu conexión a Internet esté funcionando bien, prueba con otros enlaces, borra la caché de WhatsApp o actualiza WhatsApp a la última versión.

Esperamos que estas soluciones te hayan servido para seguir compartiendo links en WhatsApp con vista previa. Si tuviste algún inconveniente o no lograste solucionar el fallo, no dudes en dejarnos un comentario para poder ayudarte.