WhatsApp cambia de diseño en Android para fin de año

WhatsApp prepara otro cambio de aspecto para Android, esta vez en una zona que utilizamos constantemente, ¿cuál? Pues ni más ni menos que el menú inferior. La aplicación quiere darle un aire más limpio y acercarlo al diseño del iPhone, aunque sin copiarlo por completo.
La novedad ha aparecido en la beta 2.26.38.10, pero todavía está en desarrollo y ni siquiera se ha activado para los usuarios que prueban nuevas funciones. Su llegada antes de que acabe el año es muy posible, aunque WhatsApp no ha anunciado ninguna fecha.
Una barra flotante y un acceso más visible a Meta AI
El cambio más llamativo está en la barra que permite pasar de los chats a las novedades, comunidades o llamadas. En lugar de quedar pegada a la parte inferior, aparecerá separada del fondo, con forma ovalada, bordes redondeados y cierta transparencia.
Recuerda muchísimo a la barra de WhatsApp para iPhone, aunque en Android el efecto transparente será más discreto. También se prepara una versión adaptada al modo oscuro.
Las primeras imágenes dejan ver otra posible novedad: Meta AI tendría un sitio propio en el menú inferior. Así, el asistente dejaría de depender del botón flotante situado junto al acceso para iniciar conversaciones. Eso sí, en las capturas aparece en dos lugares a la vez, señal de que WhatsApp todavía está ajustando el diseño.
De igual manera, no es el único cambio que tiene entre manos. La app de mensajería también prepara una carpeta para separar los chats de grandes empresas, con la idea de que los mensajes comerciales no se mezclen tanto con los personales.
¿Cuándo llegará el nuevo diseño a tu móvil?
Por ahora no hay botón que activar ni actualización estable que instalar. La nueva barra se ha encontrado en una beta, pero aún no se ofrece como prueba pública. Su aspecto podría cambiar antes del lanzamiento.
WhatsApp suele introducir estas novedades poco a poco, así que no está garantizado que todos los móviles la reciban a la vez, ni siquiera que llegue este año. De momento, las imágenes sirven como adelanto.
Mientras tanto, la compañía sigue trabajando en funciones prácticas, como un widget para grabar y enviar audios desde la pantalla de inicio. La nueva barra, en cambio, no cambiará cómo se envían los mensajes: hará que moverse por la app resulte diferente.
Fuente | WABetaInfo