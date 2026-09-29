Si creías que Samsung tenía el monopolio absoluto de las teles con diseño de marco de cuadro, estabas equivocado. TCL acaba de presentar oficialmente en Estados Unidos su nueva serie TCL Designer Google TV, una propuesta pensada para fusionar la mejor tecnología de entretenimiento con la estética del hogar.

Con un diseño ultraestilizado y funciones inteligentes de vanguardia, esta nueva familia de pantallas llega para transformar cualquier salón en una galería de arte sin gastar una fortuna.

TCL Designer Google TV: el nuevo rival de Samsung The Frame

La serie TCL Designer llega para competir directamente con Samsung The Frame en dos variantes principales: la A300L (pantalla QLED 4K con marcos magnéticos intercambiables) y la A400U (con tecnología QD-Mini LED para un contraste superior y atenuación local).

Entre sus principales especificaciones destacan:

Diseño ultradelgado de 1,1 pulgadas : incluye en la caja un soporte de pared plano sin espacios. Opcionalmente, se puede adquirir un soporte de pie móvil con ruedas.

: incluye en la caja un soporte de pared plano sin espacios. Opcionalmente, se puede adquirir un soporte de pie móvil con ruedas. Todo integrado en el televisor : no necesita cajas de conexiones externas (a diferencia de la One Connect Box de Samsung). Todos los puertos están dentro del chasis.

: no necesita cajas de conexiones externas (a diferencia de la One Connect Box de Samsung). Todos los puertos están dentro del chasis. Pantalla mate antirreflejos : minimiza los destellos de luz ambiental para imitar la textura de una pintura sobre lienzo.

: minimiza los destellos de luz ambiental para imitar la textura de una pintura sobre lienzo. Google TV con IA : funciona con Google TV integrado e incluye una amplia galería de pinturas, un generador de obras de arte mediante inteligencia artificial, compatibilidad con AirPlay 2, Google Assistant y Apple HomeKit.

: funciona con Google TV integrado e incluye una amplia galería de pinturas, un generador de obras de arte mediante inteligencia artificial, compatibilidad con AirPlay 2, Google Assistant y Apple HomeKit. Tasa de refresco de 144 Hz : frecuencia de actualización altísima para videojuegos y deportes.

: frecuencia de actualización altísima para videojuegos y deportes. Sonido inmersivo: integración de Dolby Atmos y DTS Virtual:X.

Disponibilidad y precios del TCL Designer Google TV

Las nuevas TCL Designer con Google TV ya están a la venta en Estados Unidos y se venden en España como las TCL NXTVISION TV 2026. Tanto en Norteamérica como en Europa las puedes conseguir en diferentes tamaños por los siguientes precios:

TCL Designer Google TV (55 pulgadas): 899 $ o 799 € .



899 $ o . TCL Designer Google TV (65 pulgadas): 1199 $ o 999 € .

1199 $ o . TCL Designer Google TV (75 pulgadas): 1699 $ o 1699 €.

Y a ti… ¿Qué te parecen estas teles que simulan una pintura colgada en la pared?