Opera en Android regala eSIM para viajes con 3 GB de datos

Viajar al extranjero ya no tiene por qué significar pagar fortunas en roaming o buscar desesperadamente redes WiFi públicas.

El popular navegador Opera acaba de sorprender a todos lanzando una función nativa para dispositivos Android que marca el inicio de su incursión en el mercado de las eSIM.

Ahora puedes disponer de una tarjeta eSIM virtual integrada directamente en tu navegador, permitiéndote conectarte a redes móviles en segundos sin tener que comprar tarjetas físicas en el aeropuerto… ¡Y lo mejor de todo es que están regalando 3 GB de datos como prueba gratuita!

Opera lanza su nueva eSIM con una prueba gratuita imperdible: 3 GB de datos para viajes gratis

Tal y como ha hecho público el comunicado oficial en el blog de Opera, el navegador se convierte en el primero en integrar un servicio de eSIM nativo. Esta función permite a los usuarios contratar y gestionar planes de datos de viaje sin salir de la propia app de Opera.

Para celebrar este lanzamiento, la firma ha activado una promoción especial que regala una prueba gratuita de 3 GB de datos móviles durante 3 días con velocidad de hasta 5G y sin costes ocultos ni cuotas de permanencia. El proceso de activación es extremadamente sencillo: basta con abrir el menú principal del navegador en Android, pulsar en eSIM y reclamar la oferta.

Esta innovadora tecnología cuenta con cobertura global en más de 47 países. Cabe destacar que España forma parte de esta lista de 47 destinos compatibles donde la red móvil de la eSIM funciona a la perfección.

Sin embargo, la mala noticia es que la prueba gratuita no está disponible en España ni en ningún país hispanohablante. Por ahora, estos 3 GB de datos gratis solo los pueden reclamar usuarios de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Países Bajos, Noruega, Suecia y Polonia.

Aun así, la herramienta de eSIM ya está plenamente operativa en España para quienes deseen adquirir paquetes de datos para sus próximos viajes al extranjero. Te mantendremos informado por si en un futuro expanden la lista de países en los que está disponible la prueba gratuita.

Y tú… ¿Crees que Opera logrará hacerse un hueco en el mercado de las eSIM con esta oferta?