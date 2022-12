eSIM es un sistema que se empezó a emplear a partir del 2018 y que, a pesar de que ya tienen un tiempo considerable en el mercado, todavía le falta mucho terreno por abarcar.

Las principales razones por las que las eSIM no han sido adoptadas es debido a la desinformación de los consumidores hacia esta tecnología y al poco interés que han tenido los fabricantes de los teléfonos inteligentes por incluir esta propuesta. Pero a pesar de que las eSIM no tuvieron el recibimiento que se esperaba, siguen siendo el futuro de la telefonía y van a reemplazar a las SIM tradicionales más temprano que tarde.

Una vez dicho eso, si eres uno de los usuarios que no está informado sobre esta tecnología, o si no estás muy seguro de este cambio en el mundo de los smartphones, en este artículo te explicaremos todos los beneficios que las eSIM tiene para ofrecer y algunas de las dudas más comunes relacionadas con este sistema.

¿Qué es una eSIM y cómo funciona?

Una eSIM cumple la misma función de una SIM física tradicional, con la diferencia de que esta, en lugar de tratarse de un accesorio aparte del teléfono, viene integrada en la placa base del móvil, por lo tanto, no puede extraerse. Por cierto, esta tecnología no es exclusiva de los teléfonos. También puedes encontrar las eSIM en dispositivos como tablets o smartwatches.

Todos los beneficios que tienen para ofrecerte las eSIM

Una vez explicado qué es una eSIM y cómo funciona, pasemos a hablar de las ventajas que tiene para ofrecerte esta tecnología.

Es más fácil cambiar de operador

Puede que a este punto te estés preguntando: si una eSIM no puede extraerse, ¿entonces cómo puede cambiarse en caso de que desees utilizar otra compañía telefónica? Pues a pesar de que las eSIM no pueden extraerse, sí que pueden cambiarse, solo que no de manera física.

Para cambiar una eSIM, a diferencia de la SIM tradicional, lo único que necesitarás es hacer una llamada a tu proveedor, escanear algún código QR o ajustar algunas configuraciones. Ya no necesitarás esperar a que la compañía te provea una SIM física, ahora todos estos cambios los tendrás al alcance de un clic.

Este punto en particular puede que sea de interés especialmente para las personas que suelen hacer viajes internacionales. Con las eSIM, la transición a otros operadores locales será mucho más cómoda y se podrán evitar los cargos de roaming.

Ya no será posible que pierdas la SIM

Lógicamente, al tratarse de una SIM que está incrustada en tu móvil, ya no te tendrás que preocupar por extraviar ese pequeño pedazo de plástico cuándo quieras cambiar la tarjeta SIM de móvil. De hecho, ya siquiera te tendrás que preocupar por extraer ninguna tarjeta.

Los beneficios del Dual SIM a otro nivel

Antes de la llegada de las eSIM lo normal era que los teléfonos por lo general tuvieran un límite de almacenamiento de dos números diferentes, pero ahora con las eSIM puedes llegar a utilizar muchas más. Por ejemplo, en el caso de los iPhone, puedes llegar a tener hasta 8 números diferentes.

La parte no tan buena en este caso sería que, por ahora, solo se puede utilizar un número a la vez, sin embargo, se espera que este detalle se solucione más adelante. De igual manera, todos los números se almacenarán en tu móvil en forma de perfiles y podrás cambiar de uno a otro cuando quieras.

Ahora, detrás del hecho de poder poseer tantos números en el mismo móvil, se esconden otros beneficios, como, por ejemplo, el hecho de poder tener cobertura en lugares en donde ciertos proveedores no funcionan tan bien como otros. En estos casos, solo tendrías que cambiar a otro proveedor que tenga mejor recepción.

De igual manera, también puedes usar el hecho de poseer diferentes números para poder aprovechar al máximo los diferentes beneficios que ofrecen los mejores planes de múltiples operadores. Por ejemplo, en el mismo móvil podrás aprovechar los beneficios que ofrece el mejor plan de voz de un operador en específico y al mismo tiempo, poseer el mejor plan de datos que ofrece un operador diferente. Esto te permitirá cambiar de número según el operador que mejor te convenga en el momento.

Las eSIM son compatibles con multiSIM

Como se dijo en un principio, las eSIM no son exclusivamente para los teléfonos móviles, sino que también se pueden encontrar en distintos dispositivos, lo cual te permitirá poder asociar el mismo número en cada uno de ellos si así lo quisieras. De esta manera, podrás recibir tanto llamadas como mensajes al mismo número en todos los dispositivos que tengas asociados y compartir la tarifa de datos.

Menos posibles averías

El hecho de contar con una eSIM significa que no será necesario añadir la abertura por donde se introducía la SIM tradicional. Lo cual significa que, además de que ayudará con la estética del móvil, los teléfonos tendrán un agujero menos por donde puede entrar humedad o acumularse suciedad, por lo tanto, también es una manera de evitar posibles averías.

Al eliminar la SIM tradicional, ya no te tendrás que preocupar por el deterioro de los conectores de la tarjeta SIM, por introducir mal la tarjeta, por los daños en la bandeja SIM, entre otros. Todos estos posibles fallos desaparecerán en los teléfonos que únicamente utilicen la eSIM.

Ocupa menos espacio físico en los teléfonos inteligentes

Estos pequeños chips resultan ser 10 veces más pequeños que las Nano SIM, por lo tanto, ocupan mucho menos espacio dentro del móvil que cualquier otra SIM tradicional. ¿Y cómo te beneficia eso? Pues que ahora los fabricantes podrán contar con más espacio libre que podrían aprovechar para agregar alguna mejoría en los teléfonos que utilicen esta tecnología. Por ejemplo, podrían agregar una batería más grande.

Cuando hablamos de teléfonos inteligentes, cada centímetro de espacio marca la diferencia. Los fabricantes siempre intentan sacar el mejor provecho a cada centímetro del teléfono. El hecho de contar con espacio extra podría ser la oportunidad para agregar alguna otra función interesante.

Facilidad de seguimiento de tu dispositivo

Al tratarse de un chip integrado en tu móvil que no puede extraerse, a los delincuentes les resultará mucho más difícil el deshacerse de tu SIM en caso de que roben tu dispositivo, lo cual ayudará a que el móvil sea más fácil de rastrear. Aunque, tampoco se puede ignorar el hecho de que esto podría resultar ser un arma de doble filo, puesto que existe la posibilidad de que se use en tu contra.

Podrás recuperar tus datos fácilmente

Como se explicó anteriormente, ahora con las eSIM te será mucho más fácil recuperar tu móvil en caso de extravío o robo. Aunque, si por alguna u otra razón no lograras recuperar tu móvil, lo que sí podrás recuperar son todos tus datos almacenados en la eSIM. Toda la información que almacenes en tu eSIM también se guarda en una nube, así que, en caso de que no puedas recuperar tu móvil, solo tendrás que trasladar esa información a otro móvil que también cuente con eSIM.

Amigable con el medio ambiente

Con el uso de las eSIM ya no será necesario que se fabriquen tantas SIM físicas, que, con el paso del tiempo, se terminaran convirtiendo en residuos. Con el uso de las eSIM se reduciría el uso del plástico y las emisiones de CO₂.

Cómo contratar el servicio de eSIM en España

Si te interesa disfrutar de las ventajas que ofrecen las eSIM, lo primero que debes hacer es echarle un vistazo a los operadores que ofrecen este servicio. Afortunadamente, en el caso de España, la mayoría de los operadores dentro del territorio ya se han unido al movimiento de las eSIM, así que, por esa parte, no deberías tener inconvenientes.

Por otro lado, también debes verificar la lista de los móviles compatibles con eSIM que estén disponibles en cada operador. Es decir, no todos los operadores te permiten utilizar cualquier dispositivo compatible. Si bien es cierto que entre los móviles compatibles con las eSIM, se encuentran la mayoría de los teléfonos inteligentes que fueron lanzados a partir de 2018 que pertenecen a la gama alta, primero debes asegurarte de que el operador en donde desees contratar este servicio tenga soporte para ese móvil.

Operadores en donde puedes contratar el servicio de eSIM en España

Para averiguar cómo puedes contratar este servicio y verificar la lista de los teléfonos compatibles en cada operador, lo mejor es dirigirse a las páginas oficiales. Para eso, te dejo una lista de algunos de los operadores que ofrecen el servicio de las eSIM en España con sus respectivos enlaces en donde podrás consultar toda la información necesaria.

Movistar | Información sobre el servicio de eSIM

Orange | Información sobre el servicio de eSIM

Vodafone | Información sobre el servicio de eSIM

Yoigo | Información sobre el servicio de eSIM

Pepephone | Información sobre el servicio de eSIM

O2 | Información sobre el servicio de eSIM

Definitivamente, las eSIM continúan siendo una tecnología a la que aún le faltan cosas por mejorar, como, por ejemplo, el hecho de permitirle al usuario utilizar más de un número a la vez. Sin embargo, a pesar de esos inconvenientes, sigue ofreciendo una cantidad de beneficios superiores a los que ofrecen las SIM tradicionales.

De igual manera, si aún no te sientes convencido de esta tecnología, te invito a que le eches vistazo a este artículo en donde se explican los motivos por los que la eSIM es importante para el futuro de los móviles.