Aunque YouTube es una plataforma con un altísimo control sobre el contenido que se publica, cada tanto se les cuela algún que otro vídeo que puede incumplir las normas. El vídeo que nos reúne en esta ocasión no se salta ninguna regla de YouTube, pero ciertamente es desconcertante y genera preocupación en cualquiera que lo ve. ¿Por qué alguien publicaría un vídeo de 44 segundos sin título alguno de una «mujer» tocando el piano y con una calidad que parece de los años ochenta?

¿Qué es el vídeo de una mujer tocando el piano publicado por Zeppelin en YouTube?

El 24 de abril de 2024 un canal de YouTube llamado «Zeppelin», pero con nombre de usuario «Zeppylin», publicó su único vídeo que se mantiene público hasta la fecha, que no tiene título ni descripción y que ha acumulado más de 2,6 millones de visualizaciones en solo tres meses. Uno de los comentarios con más likes en este vídeo reza «no has buscado esto, te ha encontrado» porque ciertamente es imposible que tanta gente haya entrado a este vídeo por intención propia.

Por esas rarezas del algoritmo de YouTube, a muchas personas (incluyéndome) les ha aparecido este vídeo como recomendado y le han dado click por curiosidad. Sin embargo, el vídeo es tan inquietante que sales con más dudas de las que tenías al entrar. En todo el vídeo solo ves a lo que parece ser una mujer (o hombre con cabello largo) sentada frente a un piano usando una máscara blanca que no permite distinguir su rostro, lo cual lo hace más inquietante.

La melodía que toca en el piano es bastante bonita, pero el hecho de que la imagen esté invertida (efecto espejo) y que el vídeo tenga una calidad tan pobre como si fuese grabado hace décadas atrás, convierte la escena en algo muy escalofriante que nos hace pensar muchas cosas. Además, hay un detalle importantísimo que poca gente nota: la ubicación del vídeo es «HELL» (infierno, en español).

¿Quién es la persona que está en el vídeo tocando el piano?

Hasta el momento, no se sabe quién es la mujer u hombre que sale en el vídeo. La única información 100% cierta que descubrimos es que el canal Zeppelin se creó en septiembre de 2020. Se sabe que, antes del vídeo de la mujer tocando el piano, el canal había subido antes otros vídeos con ubicación «Home» y «Heaven» (paraíso y cielo, respectivamente) que luego borraron para solo dejar el que se ha vuelto viral con ubicación «HELL».

En el vídeo de ubicación «Heaven» aparece una persona con una máscara de osito de peluche cayéndose después de bailar (lo puedes ver aquí). Y en el otro vídeo sale la pianista y otro personaje nuevo parados uno al lado del otro y quitándose la máscara del osito de peluche (no hemos logrado encontrar este vídeo, pero muchos usuarios aseguran que lo vieron).

Esta podría ser la persona detrás del vídeo

El canal de YouTube Goose Boose (que se dedica a la investigación de cosas tenebrosas) descubrió que, usando Wayback Machine, se puede ver cómo era en el pasado el canal Zeppelin de YouTube antes de que empezara a subir vídeos raros. Para hacerlo, no tienes que copiar directamente la URL del canal (www.youtube.com/@Zeppylin), sino copiar el ID del canal para crear su URL original que no toma en cuenta su nombre de usuario actual.

De esa forma, se obtiene esta URL: https://www.youtube.com/channel/UCSnNmHbCmFPzijQjzc1mlIg. Si introducimos esa URL a Wayback Machine, podemos ver que el 21 de marzo de 2023 este canal tenía un nombre completamente distinto y un vídeo muy diferente al que tiene actualmente. Puedes comprobarlo tú mismo aquí. El canal se llamaba «nofeetmailman» y su descripción decía «A woman» (una mujer, en español).

El único vídeo que tenía se titulaba «Running into your mom at an Aa meeting but I made it longer because the trauma hasn’t gone away yet» (Encontrarme con tu madre en una reunión de Aa pero lo hice más largo porque el trauma aún no se ha ido, en español). El vídeo no es más que la canción del mismo nombre de la banda Butch Baby. De hecho, la descripción del vídeo dice «¡La música no es mía! Créditos para Butch Baby en Spotify«.

Lo curioso de ese vídeo, que se eliminó hace tiempo, es que se trata de una versión extendida de la canción original y la ubicación pone «Transgender» (Transgénero). Por cierto, el nombre anterior del canal solo se puede relacionar con la canción «No Feet Mailman» de la banda Rain on Fridays que, hasta ahora, no se ha descubierto que esté detrás de esta movida.

Otra teoría asegura que es un proyecto artístico

Una tiktoker de Alemania, dunkel.kammer, descubrió que podría tratarse de un proyecto artístico de la artista suiza Helenka tras usar Google Lens con el banner del canal de YouTube en cuestión. No hay otra prueba que sostenga esta teoría, por lo que es poco creíble.

Conclusión: seguramente solo es un ARG

La mayoría de personas en Internet concuerda que este vídeo tan extraño de una mujer tocando el piano es simplemente un ARG. De hecho, el vídeo ya tiene su propia comunidad en Reddit describiéndolo como posible ARG donde la gente puede comentar sus teorías y descubrimientos acerca del tema. Incluso, tiene un canal de Discord para la gente que quiere mantenerse al tanto de los últimos hallazgos.

Por si no lo sabes, ARG son las siglas en inglés de «juego de realidad alternativa» que es una actividad muy común en Internet, la cual consiste en crear una narrativa interactiva en distintas redes sociales y páginas web utilizando el mundo real como plataforma. Al emplear una narración transmedia para ofrecer una historia, da la sensación de que puede ser real, lo que invita a las personas a participar y crear teorías que pueden influir en la narrativa.

Y tú qué crees… ¿el canal Zeppelin de YouTube es simplemente ficción o hay algo turbio detrás de sus vídeos?