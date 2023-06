Si eres usuario de YouTube, probablemente sepas que la plataforma es bastante estricta con sus políticas de uso. Lo mismo sucede con otros tantos servicios de Google, pero parece que la cosa es mucho más laxa cuando toca barrer hacia casa.

¿Por qué decimos esto? Porque según un estudio publicado por Adalytics, hasta un 75% de los anuncios de Google mostrados en YouTube y otras plataformas violan sus propias normas. ¿Qué es lo que está sucediendo?

¡Google en problemas! Podrían estar cobrando anuncios TrueView sin que estos cumplan las reglas

Como acabamos de mencionar, la firma de análisis publicitario Adalytics publicó recientemente un extenso informe sobre cómo un montón de anuncios de Google están infringiendo sus propias normas. El estudio analizó publicidad de marcas que pertenecen a la lista Fortune 500, otras tantas pequeñas empresas y hasta del gobierno federal de Estados Unidos. ¿Su hallazgo? Puede que Google les haya estado cobrando durante años por algunos anuncios que no se están reproduciendo de manera adecuada y no están llegando a los usuarios.

El problema estaría sucediendo concretamente con los anuncios TrueView saltables de vídeo in-stream que ofrece Google. Por ese nombre puede que no los conozcas, pero son esos anuncios que aparecen en YouTube en medio de un vídeo y puedes saltarlos luego de algunos segundos. Es decir, no estás obligado a verlos completos, pero justamente por esta característica tienen ciertas normas para ser cobrados.

Todos los anuncios TrueView se cobran por vistas completas, no por impresiones. Es decir, Google solo cobra a los anunciantes aquellas publicidades TrueView que los usuarios vean completas. Si alguien salta uno de estos anuncios, sencillamente no se cobrará. Además, las políticas de los anuncios TrueView saltables de vídeo in-stream establecen las siguientes condiciones: deben poder omitirse, deben ser audibles y que la reproducción del vídeo (y del anuncio) no pueden iniciarse únicamente mediante el desplazamiento pasivo del usuario.

Si todas las condiciones no se cumplen «el anuncio no debería cobrarse», pero lo ponemos en comillas porque parece que no ha sido así. El informe de Adalytics señala que un porcentaje significativo de anuncios TrueView saltables de vídeo in-stream están siendo publicados en miles de sitios webs y aplicaciones donde no se cumplen las condiciones. Y aun así, ¡Google los estaría cobrando a las empresas contratantes! Profundicemos un poco más en las siguientes secciones.

Las plataformas de la red de Socios de video de Google abusan de los anuncios mientras Google hace silencio

Para ser un poco más precisos, Adalytics apunta que solamente el 16% de los anuncios TrueView se reproducen a través de YouTube. Hasta aquí todo bien, pero el resto se reproduce a través de la red de Socios de video de Google (GVP, en inglés) y es ahí donde está el problema.

¿Por qué? Porque el 73% de las plataformas donde se reproducen anuncios TrueView no cumplen con todas las condiciones de transmisión establecidas por Google. El 51% son páginas web no aptas para mostrar estos contenidos, mientras que otro 22% son aplicaciones que tampoco son aptas. De hecho, entre los socios de la red GVP de Google, solamente el 11% son páginas o apps que cumplen con todas las políticas. Preocupante, ¿cierto?

Resulta que hay más, pues entre el 42% y 75% de las campañas publicitarias pagadas por empresas e instituciones públicas terminan en plataformas que no cumplen con los estándares de Google. Dicho de forma más cruda: Google sí que cobra estos anuncios, pero muchas veces terminan mostrándose en plataformas que no cumplen las condiciones. De hecho, en algunos tipos de campañas el 80% de la inversión publicitaria de los anunciantes puede terminar en este tipo de plataformas.

Esto es un verdadero despropósito, pues Google estaría ganando millones de dólares al año mientras hacen caso omiso a lo que sucede. El estudio, aparte, apunta a que estaría sucediendo al menos desde 2020 y a veces incluso aparecen en webs que supuestamente están suspendidas por Google o bajo investigación.

Un detalle que agrava todavía más la situación es que durante años los anunciantes han pedido a Google que se pueda elegir dónde mostrar los anuncios TrueView. ¿La razón? Algunos solo quieren que sean visibles en YouTube o plataformas puntuales. Sin embargo, la compañía se ha negado y se mantiene fiel a la política de que estas publicidades deben mostrarte tanto en YouTube como en todas las plataformas de la red GVP.

Ahora bien, luego de leer todo lo anterior seguramente te estás preguntando lo siguiente: ¿cómo son esas webs y aplicaciones donde se están mostrando los anuncios TrueView sin seguir las políticas de Google? El estudio dejó un montón de ejemplos:

Páginas web donde aparecen vídeos en pequeños reproductores que no interrumpen la lectura (out-stream).

que no interrumpen la lectura (out-stream). Webs donde se muestran reproductores de vídeos completamente silenciados.

Páginas donde se muestran vídeos con poco o ningún contenido entre varios anuncios TrueView consecutivos.

entre varios anuncios TrueView consecutivos. Webs donde los vídeos se reproducen automáticamente sin interacción del usuario (muchas veces en silencio).

Plataformas donde los anuncios se reproducen en bucle de forma continua y prácticamente indefinida.

y prácticamente indefinida. Páginas donde los reproductores se esconden y silencian para que los usuarios no los vean mientras reproducen los anuncios.

Plataformas que al acceder abren ventanas adicionales del navegador para mostrar anuncios TrueView.

del navegador para mostrar anuncios TrueView. Publicidad TrueView apilada una detrás de otra, especialmente en aplicaciones y juegos.

Anuncios donde el botón de «Omitir» se oculta u oscurece para que los usuarios no puedan saltarlos.

para que los usuarios no puedan saltarlos. Banners publicitarios desplegables que muestran los vídeos mientras navegas.

mientras navegas. Páginas donde se muestran dos o más anuncios TrueView en simultáneo a través de reproductores independientes.

Aplicaciones que no anuncian en la Play Store que muestran publicidad.

Seguro que te has topado con esto en más de una ocasión, ¿cierto? Es probable que con mucha más frecuencia de lo que desearías, algo bastante molesto (y eso que tú no pagas). De hecho, este tipo de cosas sucede con muchísima frecuencia en webs de piratería, juegos y a veces hasta en portales de noticias. Aunque ojo, en el caso de los juegos para Android hay forma de saltarse los anuncios, también en páginas web.

Ahora, imagina la indignación que pueden llegar a sentir las empresas anunciantes que pagan campañas con anuncios TrueView a Google. Es todo un embrollo al que Google debería dar respuesta pronto, ¿no crees?

Por cierto, también es posible que te estés preguntando qué ganan estas páginas webs y apps al hacer este tipo de cosas. No vamos a dedicar todo un apartado a explicarlo, pues la respuesta es muy sencilla: dinero. Las plataformas se ganan parte del dinero que cobra Google al mostrar publicidad, así que ponen todo su esfuerzo en mostrar tanta como sea posible a cada usuario.

Fuente | Adalytics