El Black Friday 2026 ya está aquí y, como cada año, es una de las mejores oportunidades para renovar nuestros dispositivos electrónicos sin gastar más de la cuenta. Si llevas tiempo pensando en comprar una tablet para estudiar, trabajar, ver películas, leer o simplemente navegar por Internet, estos días puedes encontrar modelos muy interesantes a precios que merecen la pena tener en cuenta.

En Amazon hay opciones para prácticamente todos los bolsillos, desde tablets económicas y compactas hasta modelos más completos que incluyen accesorios para mejorar la productividad. Por eso, he seleccionado cinco tablets que compraría personalmente durante este Black Friday, teniendo en cuenta sus características, posibilidades de uso y precio. Estas son mis recomendaciones para que encuentres la que mejor se adapta a tus necesidades.

Amazon Alexa Tablet 8: una tablet compacta y económica con Google Play

Si buscas una tablet pequeña, económica y fácil de llevar a cualquier parte, la nueva Amazon Alexa Tablet 8 es una alternativa interesante. Su pantalla de 8,7 pulgadas la convierte en un dispositivo especialmente cómodo para leer, consultar redes sociales, navegar por Internet o disfrutar de contenido multimedia sin tener que cargar con una tablet demasiado grande.

Este modelo cuenta con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, una configuración suficiente para un uso cotidiano que no implique ejecutar aplicaciones demasiado exigentes. Uno de sus principales atractivos es que cuenta con Google Play, algo que amplía considerablemente las posibilidades frente a otras tablets de Amazon. También está diseñada para Alexa+, lo que añade un componente de inteligencia artificial y funciones de asistente que pueden resultar útiles en el día a día.

Por 114,99 euros, es una tablet que tendría muy en cuenta si mi prioridad fuera gastar poco y conseguir un dispositivo compacto para tareas básicas.

Redmi Pad 2: pantalla 2.5K y batería de 9.000 mAh

La Redmi Pad 2 es una de esas tablets que destacan por ofrecer características atractivas sin disparar demasiado el precio. Su pantalla de 11 pulgadas con resolución 2.5K promete una buena nitidez, algo que agradeceremos especialmente al ver películas, series, vídeos de YouTube o al leer documentos.

Otro de sus puntos fuertes es la batería de 9.000 mAh, una capacidad generosa que permite disfrutar de una buena autonomía. Su configuración de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento también resulta bastante equilibrada para un uso general.

Con una oferta que la deja en 159,9 euros, la Redmi Pad 2 me parece una de las opciones más interesantes de esta selección para quienes buscan una tablet de 11 pulgadas con buena pantalla y autonomía a un precio ajustado.

Samsung Galaxy Tab A11+: 90 Hz, cuatro altavoces y garantía ampliada

Si prefieres apostar por Samsung, la Galaxy Tab A11+ es una opción que merece atención durante el Black Friday. Esta tablet incorpora una pantalla de 11 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, una característica que proporciona una experiencia de navegación más fluida al desplazarnos por menús, páginas web o aplicaciones compatibles.

También cuenta con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, una combinación que ofrece un margen mayor para la multitarea y el uso de varias aplicaciones. A esto se suman sus cuatro altavoces con tecnología Dolby, un apartado interesante para quienes consumen mucho contenido multimedia y quieren disfrutar de un sonido más envolvente.

Otro detalle a tener en cuenta es que incluye funciones de inteligencia artificial y una garantía del fabricante de tres años. En este Black Friday, su precio cayó a 229 euros, lo que la hace una alternativa equilibrada para estudiar, ver contenido, navegar y realizar tareas cotidianas, con el respaldo de una marca consolidada.

Lenovo Idea Tab Plus: pantalla de 12,1 pulgadas y accesorios incluidos

La Lenovo Idea Tab Plus es una de las opciones más completas de esta lista si quieres utilizar tu tablet más allá del entretenimiento. Su pantalla de 12,1 pulgadas con resolución 2.5K ofrece un espacio de trabajo amplio, ideal para consultar documentos, leer, tomar apuntes o disfrutar de contenido multimedia.

Pero lo que realmente hace atractiva esta oferta es que incluye lápiz y teclado. Gracias a estos accesorios, podemos utilizarla para escribir, estudiar, realizar tareas de ofimática o incluso sustituir parcialmente a un portátil en determinados escenarios. Posee 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, por cierto, lo que te da espacio de sobra para tareas exigentes y guardar contenido.

Por unos 379 euros en Black Friday, la Lenovo Idea Tab Plus es una tablet que compraría si buscara un dispositivo versátil para trabajar, estudiar y entretenerme, sin tener que adquirir por separado los accesorios que pueden marcar la diferencia en productividad.

Samsung Galaxy Tab S10 FE: S Pen, Galaxy AI y un extra de productividad

Si buscas una tablet más avanzada y quieres aprovechar el Black Friday para dar el salto a un dispositivo con más posibilidades, la Samsung Galaxy Tab S10 FE por 449 euros es probablemente una de las más recomendadas.

Cuenta con una pantalla de 10,9 pulgadas, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, una configuración que permite afrontar con mayor comodidad tareas de productividad, multitarea y entretenimiento. Además, incorpora Galaxy AI, con herramientas de inteligencia artificial que pueden facilitar determinadas tareas y mejorar la experiencia de uso.

Uno de sus grandes atractivos es que incluye el S Pen, un accesorio especialmente útil para tomar notas, dibujar, escribir sobre documentos o realizar anotaciones durante las clases y reuniones. Esto hace que sea una tablet muy interesante para estudiantes, profesionales y usuarios que disfrutan aprovechando el lápiz digital.

¿Dónde encontrar más ofertas de tablets en el Black Friday de Amazon 2026?

Estas cinco tablets son algunas de las opciones que más me llaman la atención por sus características y precios, pero Amazon tiene muchas más ofertas disponibles durante el Black Friday. Si todavía no tienes claro cuál comprar o quieres comparar otros modelos, puedes echar un vistazo a todas las promociones disponibles:

Aprovecha estos días para encontrar la tablet que mejor se adapte a tu presupuesto y necesidades. Recuerda que estas ofertas finalizan el 30 de noviembre. Coméntanos… ¿cuál tablet te piensas llevar de esta selección de ofertas del Black Friday de Amazon?