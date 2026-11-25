Huawei sigue empeñada en conseguir que utilizar un móvil plegable sea una experiencia cada vez más parecida a la de un teléfono común y corriente. Tras el buen sabor de boca que nos dejó el Huawei Mate X7, la compañía china acaba de presentar a su sucesor con importantes mejoras en prácticamente todos los apartados.

El nuevo Huawei Mate X8 es más delgado, tiene pantallas más grandes, estrena procesador y aumenta considerablemente la capacidad de su batería. Sin embargo, lo más interesante está en su nueva bisagra y en un peculiar accesorio fotográfico que se puede acoplar al teléfono.

Especificaciones técnicas del Huawei Mate X8

Características HUAWEI Mate X8 Dimensiones y peso Plegado: 156,9 x 77,3 x 8,95 mm.

Desplegado: 156,9 x 152 x 4,2 mm.

Peso: 237 gramos (versión estándar) y 239 gramos (Collector’s Edition). Pantalla Interior OLED LTPO plegable de 8,2″ (2424 x 2340 píxeles), 412 ppp, formato cercano a 1:1, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, brillo máximo local de 8000 nits y protección UTG. Exterior OLED LTPO de doble capa de 6,54″ (2444 x 1132 píxeles), 412 ppp, formato 19,4:9, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y brillo máximo local de 12.000 nits. Protección Kunlun Glass de tercera generación en el modelo estándar y Xuanwu Kunlun Glass de segunda generación en la Collector’s Edition. Procesador Huawei Kirin 9050 Pro, con CPU LinxiCore, GPU Maleoon con aceleración de trazado de rayos y NPU de arquitectura Da Vinci. RAM 12 GB en la versión estándar y 16 GB en la Collector’s Edition. Almacenamiento 256 GB / 512 GB en la versión estándar.

512 GB / 1 TB / 2 TB en la Collector’s Edition.

Sin ranura para tarjetas de memoria. Cámara trasera Principal de 50 MP RYYB, con apertura variable f/1.4-f/4.0, sensor de 1/1,56″ y estabilización óptica OIS. La Collector’s Edition incorpora un sensor de 1/1,28″ y apertura variable f/1.49-f/4.0. Ultra gran angular de 40 MP RYYB con apertura f/2.2. Teleobjetivo periscópico de 50 MP RYYB con f/2.2, estabilización óptica OIS y zoom óptico de 3,5x. Sensor de color Red Maple de tercera generación, zoom de calidad óptica 7x, zoom digital de hasta 100x, tecnología XMAGE y grabación de vídeo hasta 4K. Cámara frontal Dos cámaras ultra gran angular de 8 MP con apertura f/2.4, una integrada en la pantalla exterior y otra en la interior. Grabación de vídeo hasta 4K. Conectividad y extras 5G, Dual SIM con soporte para nanoSIM y eSIM, WiFi 7 de doble banda, Bluetooth 6.0, StarLight E2.0, NFC, GPS de doble frecuencia, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS y NavIC. USB-C con USB 3.1 Gen 1, lector de huellas, sensor de infrarrojos, altavoces estéreo, comunicación bidireccional por satélite Beidou en China y resistencia IP58 + IP59 al polvo y al agua. Bisagra con tecnología magnética de aplanamiento y compatibilidad con la cámara modular Huawei Ruiying Z10 de 1 pulgada, vendida por separado. Batería 6200 mAh de silicio-carbono, con carga rápida por cable Huawei SuperCharge de 66 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa. Sistema operativo HarmonyOS 7.0. Recomendado: HONOR X9e Pro: un móvil con batería y pantalla de récords que podría llegar al mercado global

Huawei quiere que nos olvidemos de la arruga de los móviles plegables

Uno de los problemas que arrastran los móviles plegables desde sus orígenes es la marca que deja el pliegue en mitad de la pantalla. Para reducirla, Huawei ha desarrollado un sistema magnético que ayuda a recuperar la planitud del panel cada vez que desplegamos el teléfono.

A esto hay que sumarle un tratamiento antirreflejos de nueve capas que contribuye a disimular aún más dicha marca. En cuanto a las dimensiones, el Mate X8 tiene un grosor de apenas 4,2 mm cuando está desplegado y de 8,95 mm cuando está cerrado.

Su pantalla interior OLED LTOP crece hasta las 8,2 pulgadas, mientras que la exterior alcanza las 6,54 pulgadas. Ambas tienen una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y unos picos de brillo local de 8000 y 12.000 nits, respectivamente.

Más potencia, una batería enorme y una cámara que va más allá del propio móvil

Todas las versiones del Mate X8 montan el Kirin 9050 Pro, con el que Huawei promete una mejora del rendimiento general del 31% respecto a la generación anterior. También estrena HarmonyOS 7.0 y llega acompañado de una configuración de hasta 16 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento interno.

Sorprende especialmente que Huawei haya conseguido introducir una batería de silicio-carbono de 6200 mAh en un dispositivo tan fino. Asimismo, admite carga rápida de 66 W por cable y de 5 W de forma inalámbrica.

En cuanto al apartado fotográfico, encontramos una cámara principal de 50 MP con apertura variable, un ultra gran angular de 40 MP y un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico de 3,5 aumentos. La Collector’s Edition cuenta, además, con un sensor principal de mayor tamaño.

Como si todo esto fuera poco, el móvil es compatible con la cámara modular Huawei Ruiying Z10, un accesorio que se vende por separado y que incorpora su propio sensor de 50 MP de una pulgada y un zoom óptico continuo de 10 aumentos.

Precio y fecha de lanzamiento del Huawei Mate X8

El Huawei Mate X8 ya se puede reservar en China en cinco configuraciones diferentes. A continuación te dejamos sus precios oficiales:

Huawei Mate X8 de 12 GB + 256 GB: 12.999 yuanes (unos 1780 euros).

12.999 yuanes (unos 1780 euros). Huawei Mate X8 de 12 GB + 512 GB: 13.999 yuanes (unos 1916 euros).

13.999 yuanes (unos 1916 euros). Huawei Mate X8 Collector’s Edition de 16 GB + 512 GB: 15.999 yuanes (unos 2190 euros).

15.999 yuanes (unos 2190 euros). Huawei Mate X8 Collector’s Edition de 16 GB + 1 TB: 16.999 yuanes (unos 2327 euros).

16.999 yuanes (unos 2327 euros). Huawei Mate X8 Collector’s Edition de 16 GB + 2 TB: 20.999 yuanes (unos 2875 euros).

Las ventas comenzarán el próximo 4 de diciembre, salvo las de la versión de 2 TB, que llegará el día 20 del mismo mes. Por ahora, Huawei no ha confirmado cuándo podremos comprar su nuevo plegable en España.