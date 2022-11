Es un hecho que los móviles plegables han alcanzado un estado en el que ya son perfectamente aptos para el uso cotidiano. Los Samsung Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4 son el mejor ejemplo de ello. Sin embargo, todavía tienen algunos inconvenientes que deberías saber antes de comprar uno.

Con esto no queremos desaconsejar la compra de móviles con pantalla plegable, sino crear conciencia de algunos problemas que aún persisten en este tipo de dispositivos para que no te lleves una sorpresa. A continuación, encontrarás 6 razones por las cuales un móvil plegable podría no ser lo ideal para ti.

Muchas aplicaciones aún no se han adaptado a las pantallas plegables

Aunque Samsung, Xiaomi, Google y otros fabricantes se han esforzado en adaptar la mayor cantidad de apps posibles al formato plegable, todavía hay muchas (algunas de ellas muy populares) que no se ven bien en este tipo de dispositivos. Por ejemplo, cuando abres Instagram en la pantalla más grande de un plegable, verás que la app no ocupará toda la pantalla: se mostrará en el medio con dos franjas negras a los lados.

La app de Amazon es otra que no se ajusta a las pantallas plegables, así como tampoco las aplicaciones de banco que incluso pueden presentar problemas al momento iniciar sesión con la huella. Esto se debe a que los móviles plegables aún siguen siendo un nicho muy reducido, por lo que los desarrolladores de las apps todavía no consideran una buena inversión de tiempo y dinero adaptar sus plataformas a este tipo de dispositivos.

A medida que los plegables se hagan más populares, seguramente este problema desaparecerá. Ya con Android 12L hemos visto soluciones interesantes al respecto, así que el futuro es prometedor.

Las pantallas de los plegables cada vez son más resistentes, pero siguen siendo frágiles

El panel de un dispositivo plegable no se puede comparar con el de un smartphone tradicional, que no se somete a fricción o doblamiento. Por más mejoras en este aspecto que han hecho en los últimos años, no se puede negar que las pantallas de los plegables todavía son más frágiles que la de los móviles normales. Esto se debe principalmente a que están fabricadas con plástico, el cual se puede deformar fácilmente con solo hacerle presión con la uña.

Además, todavía no existen protectores de pantalla de cristal para estos dispositivos, aunque Corning (los creadores del Gorilla Glass) ya están trabajando en el Willow Glass para solucionar este problema. Otro inconveniente menor de las pantallas de los plegables es que tienen reflejos, pero ya hay modelos como el Vivo X Fold Plus que traen una capa anti-reflejos para solventar esta molestia.

No son resistentes al polvo

Todos los plegables que puedes encontrar actualmente en el mercado ofrecen resistencia IPX8, IPX7, IPX6 u otra. Eso quiere decir que pueden resistir hasta la inmersión completa en agua, pero no se llevan nada bien con el polvo, arena o tierra. En la clasificación IP de resistencia, la «X» antes del último carácter significa que el dispositivo no cuenta con ningún tipo de protección al polvo o cualquier otra suciedad sólida de tamaño reducido.

La razón por la cual los fabricantes de móviles plegables no pueden garantizarte la resistencia al polvo de sus dispositivos es la bisagra de los mismos. Las bisagras y los pliegues de las pantallas actuales siguen dejando espacio para que entre el polvo y otros residuos. Así que lo lógico sería pensar que esto será lo primero que abordarán las marcas si quieren que sus plegables no le teman al polvo.

El pliegue deja una arruga bastante fea en la pantalla

Otro problema de las pantallas plegables es que dejan marcada la arruga donde se doblan. No solo se puede ver, sino también sentir, lo cual le da un aspecto bastante feo al móvil e incluso a los contenidos que se reproducen en él. Esto ocurre con los máximos exponentes del mercado, los Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4, pero también sucede en mayor o menor medida con los demás.

El Huawei Mate X2 es el que ha logrado reducir más la presencia de esta arruga, aunque igualmente es perceptible. El OPPO Find N, en cambio, ha conseguido reducir la arruga larga que atraviesa toda la pantalla a solo dos arrugas pequeñas, pero para ello ha tenido que desmejorar la resistencia al agua. Esperamos que se siga trabajando en una solución definitiva para esto.

Grandes baterías o grandes sensores de cámara, pero no ambos a la vez

El factor de forma plegable también compromete a las especificaciones. Al tener que reunir una gran cantidad de componentes en un espacio reducido y delgado, que además se encuentra limitado por el sistema de pliegue y las dos pantallas, los fabricantes tienen que priorizar unas características sobre otras. En concreto, el debate está entre mejores cámaras o baterías más grandes.

El Galaxy Z Fold 4, por ejemplo, tiene la misma gran batería de 4400 mAh de su predecesor, pero no tiene el sensor de cámara de 108 MP del Galaxy S22 Ultra (que es su móvil no-plegable equivalente). Lo mismo ocurre con el Galaxy Z Flip 4 que llegó con una batería más grande, pero con la misma cámara anticuada de 12 + 12 MP. Y es que, al final, no hay espacio para montar componentes muy grandes y los fabricantes no descuidan el peso y grosor final del dispositivo.

Son caros y muchos solo se venden en China

El precio de los móviles plegables sigue siendo muy elevado cuando lo comparamos con el de los smartphones tradicionales. Por ejemplo, el Galaxy Z Fold 4 cuesta 1800 € (12 + 256 GB), mientras que el Galaxy S22 Ultra que tiene mejores especificaciones vale 1359 € (12 + 256 GB). Hay una diferencia de casi 500 euros que, pueda que para ti no sea importante si el precio no te preocupa, pero que la mayoría de usuarios no están dispuestos a pagar solo por tener una pantalla plegable.

Además, hay que decir que Samsung, Motorola y Huawei son los únicos que vende sus móviles plegables en prácticamente todo el mundo. Vivo, Xiaomi, OPPO y otras marcas chinas no lanzan sus modelos plegables fuera de su país. Seguramente, esto cambiará en el futuro, pero actualmente es un problema, ya que no permite que exista una competencia de precios que beneficie al bolsillo del usuario.

Y tú… ¿qué piensas de los móviles plegables en la actualidad?