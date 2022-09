En abril de este mismo año, Vivo nos presentaba su primer móvil plegable, el Vivo X Fold. Ahora, apenas 5 meses y medio después, la compañía china considera que llegó el momento de ponerlo al día. Este es movimiento realmente curioso, pues sería el primer smartphone plegable en recibir una actualización interanual, como si se tratase de los OnePlus o Xiaomi serie T (no plegables).

¿El resultado de esta actualización? Nada más y nada menos que el Vivo X Fold+, un plegable que quiere destronar al Galaxy Z Fold 4 de Samsung como el mejor. ¿Tendrá los papeles para lograrlo? Mira todas las características y especificaciones del Vivo X Fold+ en este artículo para descubrirlo.

Todas las especificaciones del Vivo X Fold+

Características Vivo X Fold+ Dimensiones y peso Plegado: 162,01 x 74,5 x 14,6 mm.

Desplegado: 162,01 x 144,87 x 6,3 mm.

311 gramos. Cuenta con marco y bisagras de aluminio. Pantalla Interna: 8,03″ 2K (2160 x 1916 píxeles) con panel Samsung AMOLED E5 plegable, LTPO, relación de aspecto 4:3,55, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y Schott UTG.

Externa: 6,53″ Full HD+ (2520 x 1080 píxeles) con panel Samsung AMOLED E5, LTPO, relación de aspecto 21:9, tasa de refresco de 120 Hz y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730. RAM 12 GB LPDDR5. Almacenamiento 256 / 512 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8, Dual Pixel AF, Laser AF y OIS.

Teleobjetivo periscópico de 8 MP con f/3.4, zoom óptico de 5x, PDAF y OIS.

Teleobjetivo de 12 MP con f/2.0, zoom óptico de 2x y PDAF.

Ultra gran angular de 48 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 114º. Cámara frontal Interna de 16 MP con f/2.45

Externa de 16 MP con f/2.45 Conectividad y extras USB C, WiFi 6E de triple banda, SIM 5G, A-GPS + GLONASS + Galileo + BDS + QZSS + NavIC, Bluetooth 5.2, lector de huellas bajo las pantallas, altavoces estéreo y protección IP68. Batería 4730 mAh con carga rápida de 80 W por cable y de 50 W inalámbrica. Sistema operativo Android 12 con la capa de personalización Origin OS Ocean.

El diseño y pantallas del Vivo X Fold+ no cambian en nada, pero recibe un nuevo color

Siendo una mera puesta al día, no nos sorprende que el Vivo X Fold+ no cambie en nada su diseño respecto al modelo original. Lo único nuevo es que la trasera de cuero vegano ahora está disponible en color rojo, aparte del azul y negro del primer dispositivo. Del resto, ninguna otra característica cambia entre los apartados de diseño y pantalla.

No obstante, eso no significa que este móvil no sea sorprendente, pues sí que lo es. Su cuerpo está muy bien fabricado, con materiales tan buenos como: cuero vegano en la cubierta trasera, aluminio para unas bisagras y marcos reforzados, así como cristal para la pantalla externa. La pantalla interna del Vivo X Fold+ está protegida por una película de vidrio plegable Schott UTG, utilizada por la mayoría de este tipo de móviles.

Y hablando de pantallas, las de este dispositivo son sencillamente brutales: el panel interno es un Foldable AMOLED E5 fabricado por Samsung con una diagonal de 8,03 pulgadas y resolución de 2160 x 1916 píxeles (relación de aspecto 4:3,55). Además, cuenta con tecnología LTPO, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y HDR10+.

Mientras, la pantalla externa equipa un panel Samsung AMOLED E5 de 6,53” con resolución Full HD+ (2520 x 1080 píxeles). Y como su hermana interna, también cuenta con tecnología LTPO y tasa de refresco de 120 Hz, así como lector de huellas óptico.

El Vivo X Fold+ se suma a lista de plegables con Snapdragon 8+ Gen 1 y mejora su batería

Los cambios más grandes están tripas adentro, pues pasa del Snapdragon 8 Gen 1 del modelo anterior al nuevo Snapdragon 8+ Gen 1. Con esto, Vivo lleva la potencia de su móvil plegable hasta lo más alto, compitiendo directamente con monstruos como el Samsung Galaxy Z Fold 4 o el Xiaomi Mix Fold 2. ¿La mejora respecto al modelo original? Un 30% menos de consumo y un 10% más de potencia. Como el Vivo X Fold, el Fold+ se vende con 12 GB de RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1 de 256 o 512 GB.

El otro salto que da este dispositivo en su sistema de energía, pues la batería pasa de 4600 mAh a una capacidad de 4730 mAh. Al reducir el consumo del procesador y aumentar la capacidad de la batería, el Vivo X Fold+ gana un 20% de autonomía. Mientras, la carga rápida también sube su potencia hasta 80 W. La carga inalámbrica se mantiene en 50 W.

Sobre las cámaras, el nuevo plegable actualizado de Vivo no recibe ninguna novedad, aunque su configuración sigue siendo fantástica:

Cámara principal de 50 MP con f/1.8, Dual Pixel AF, Laser AF y OIS.

con f/1.8, Dual Pixel AF, Laser AF y OIS. Teleobjetivo periscópico de 8 MP con f/3.4, zoom óptico de 5x, PDAF y OIS.

con f/3.4, zoom óptico de 5x, PDAF y OIS. Teleobjetivo de 12 MP con f/2.0, zoom óptico de 2x y PDAF.

con f/2.0, zoom óptico de 2x y PDAF. Ultra gran angular de 48 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 114º.

con f/2.2 y ángulo de visión de 114º. Cámara interna para selfis de 16 MP con f/2.45.

con f/2.45. Cámara externa para selfis de 16 MP con f/2.45.

Precios y disponibilidad del Vivo X Fold+

El Vivo X Fold+ ya puede preordenarse en China, aunque saldrá a la venta oficialmente el 29 de septiembre. No sabemos si llegará al mercado español en algún momento, pues el modelo original nunca lo hizo, pero esperemos que Vivo de el salto. Sobre sus precios, esto es lo que valdrá cada una de sus configuraciones: