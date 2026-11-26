WhatsApp tiene claro que los stickers se han convertido en una parte fundamental de la comunicación entre sus usuarios. Por eso, la plataforma continúa mejorando esta función con novedades como los stickers de texto y los más recientes stickers con sonido.

Sin embargo, parece que no quieren quedarse ahí. Una filtración revela que están trabajando en una aplicación independiente dedicada exclusivamente a los stickers, desde la que será posible descubrir nuevos y compartir creaciones propias.

WhatsApp prepara una app de stickers independiente

El medio especializado WABetaInfo ha descubierto que WhatsApp está desarrollando una aplicación independiente llamada Stickers. Su objetivo será crear un espacio en el que los usuarios puedan explorar paquetes creados por otras personas y compartir sus propias colecciones para que cualquiera pueda descargarlas y usarlas en WhatsApp.

Esta app de stickers contará con varias pestañas para organizar sus funciones:

Explorar : permitirá explorar paquetes de stickers de diferentes creadores y añadirlos a la biblioteca de WhatsApp.

: permitirá explorar paquetes de stickers de diferentes creadores y añadirlos a la biblioteca de WhatsApp. Agregar : servirá para enviar paquetes propios. Inicialmente, será necesario solicitar acceso anticipado para publicar creaciones.

: servirá para enviar paquetes propios. Inicialmente, será necesario solicitar acceso anticipado para publicar creaciones. Perfil : permitirá crear un perfil público con fotografía, nombre y descripción para mostrar los paquetes que ha compartido cada creador.

: permitirá crear un perfil público con fotografía, nombre y descripción para mostrar los paquetes que ha compartido cada creador. Buscar : facilitará la búsqueda de paquetes por nombre o palabras clave.

: facilitará la búsqueda de paquetes por nombre o palabras clave. Tuyo : permitirá administrar los paquetes de stickers del usuario.

: permitirá administrar los paquetes de stickers del usuario. Estadísticas : mostrará estadísticas sobre las descargas y las veces que se han añadido los paquetes.

: mostrará estadísticas sobre las descargas y las veces que se han añadido los paquetes. Crear: ofrecerá herramientas para crear nuevos paquetes de stickers desde la propia aplicación.

Eso sí, los paquetes enviados por los creadores no estarán disponibles automáticamente: WhatsApp revisará todos los stickers subidos primero para comprobar que cumplen sus normas de publicación.

Descargar la app Stickers de WhatsApp: ¿cuándo estará disponible?

Por ahora, WhatsApp no ha confirmado oficialmente el lanzamiento de esta app de stickers ni ha revelado una fecha de disponibilidad. Stickers todavía se encuentra en desarrollo, por lo que habrá que esperar para conocer cuándo podremos probarla.

Cuando esté lista para su lanzamiento, la aplicación llegará tanto a Android, a través de Google Play Store, como a iOS, mediante la App Store. Por tanto, todavía no es posible descargarla, pero estaremos atentos a cualquier novedad sobre este nuevo proyecto.

Y tú… ¿Usarás la app Stickers de WhatsApp cuando esté disponible?