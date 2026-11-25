El Black Friday es una buena oportunidad para renovar la seguridad del hogar sin gastar demasiado. Y es que, aunque muchas ofertas se centran en móviles y gadgets, también merece la pena aprovechar estos descuentos para invertir en dispositivos que nos hagan la vida más fácil y mantengan nuestra vivienda protegida durante todo el año.

En este sentido, Yale cuenta con una selección de soluciones de seguridad inteligente que permiten controlar el acceso a casa, recibir paquetes de forma segura, vigilar lo que ocurre cuando estamos fuera o dar acceso a familiares sin darles una copia de nuestras llaves. A continuación, las mejores ofertas de Yale en este Black Friday.

Con las cerraduras inteligentes de Yale puedes entrar a casa sin llaves y compartir el acceso

Una cerradura inteligente es una de las mejores formas de dar el salto a un hogar conectado. Además de olvidarnos de las llaves tradicionales, estos dispositivos permiten controlar el acceso a la vivienda a distancia, algo especialmente práctico cuando nos vamos de vacaciones o queremos comprobar que la puerta está cerrada.

La Yale Linus L2 permite abrir y cerrar la puerta sin utilizar llaves físicas, así como compartir fácilmente llaves virtuales y códigos de acceso desde la aplicación Yale Home. También incorpora funciones de apertura y cierre programados que ayudan a automatizar las rutinas diarias y tener un mayor control de la entrada a casa.

Y si buscas una alternativa más sencilla, la Linus L2 Lite ofrece acceso sin llaves mediante una conexión Bluetooth. Además, es posible añadir el puente ConnectX de Yale para disfrutar de acceso remoto y ampliar sus funcionalidades.

La seguridad y comodidad se pueden complementar con el Smart Keypad 2 – Fingerprint, un teclado inteligente que permite entrar en casa mediante códigos PIN o la huella dactilar. De esta manera, familiares y visitas de confianza pueden acceder a la vivienda sin necesidad de disponer de una llave física.

En cuanto a los precios, durante este Black Friday la Yale Linus L2 está disponible por 179,99 €, la Linus L2 Lite por 111,20 € y el Smart Keypad 2 – Fingerprint por 94,99 €.

Protege tu vivienda con las alarmas inteligentes de Yale y recibe avisos en tiempo real

Otra de las apuestas de Yale para mantener protegido el hogar es su sistema de alarma inteligente. Este dispositivo permite monitorizar, controlar y gestionar todo el sistema desde la aplicación Yale Home, que también envía notificaciones en tiempo real cuando se activa la alarma, independientemente de dónde se encuentre el usuario.

Para disuadir a posibles intrusos, incorpora una sirena de 100 dB y una luz LED intermitente. Además, su instalación no requiere obras, por lo que resulta más sencilla y permite adaptar el sistema a diferentes tipos de viviendas y necesidades.

Entre sus posibilidades también destaca la opción de configurar hasta cuatro zonas de vigilancia independientes, lo que permite proteger distintas partes de la vivienda de forma personalizada. Asimismo, se pueden establecer horarios automáticos para activar y desactivar la alarma según las rutinas de cada hogar.

Y lo mejor de todo es que, durante este Black Friday, la alarma inteligente de Yale tiene un precio de 175 €, frente a los 349,99 € habituales, por lo que este evento de ofertas se presenta como la mejor oportunidad para llevarte una a casa.

Las cámaras de vigilancia de Yale te permiten controlar lo que sucede dentro y fuera de tu casa

Las cámaras de vigilancia se han convertido en otro de los dispositivos imprescindibles para quienes quieren tener controlado su hogar incluso cuando están fuera.

Las soluciones de Yale para interiores y exteriores permiten supervisar lo que sucede alrededor de casa y consultar las imágenes a distancia desde la aplicación Yale Home, disponible para móviles.

Estas cámaras de vigilancia ofrecen visualización y grabación en directo en alta definición, además de detección avanzada de personas y mascotas. También permiten configurar zonas de actividad personalizadas para recibir avisos más relevantes y reducir las notificaciones innecesarias.

Así, es posible mantenerse al tanto de lo que ocurre en casa durante las vacaciones, las jornadas de trabajo o cualquier otra situación en la que no estemos presentes.

¿Son muy caras? ¿Es una inversión muy grande la que hay que hacer? No, ya que en este Black Friday, las cámaras de vigilancia para interiores y exteriores de Yale están disponibles desde 48,74 €, lo que representa una oportunidad económica única para modernizar la seguridad de tu hogar.

Descubre quién llama a tu puerta estés donde estés desde tu móvil con el videotimbre inteligente de Yale

Los videotimbres inteligentes también pueden ser especialmente útiles durante la temporada de compras y entregas de paquetes. Gracias a ellos, podemos saber quién está llamando a nuestra puerta sin necesidad de encontrarnos en casa.

El videotimbre inteligente de Yale incorpora visualización en directo, audio bidireccional y notificaciones instantáneas, de manera que el usuario puede ver quién ha llamado y comunicarse con esa persona desde cualquier lugar.

Además, se integra con las cerraduras inteligentes de la marca, como la Linus L2. Esta combinación permite comprobar quién está en la puerta y, cuando sea necesario, concederle acceso a la casa de forma remota mediante la aplicación Yale Home.

Y durante este Black Friday, el videotimbre inteligente de Yale tiene un precio de 127,49 €, un coste mucho más accesible que su precio habitual.

Por último, Yale también cuenta con descuentos en otras soluciones de seguridad, entre las que se encuentran cajas fuertes, candados y distintos dispositivos inteligentes. Toda esta selección se puede encontrar en su tienda online y a través de distribuidores seleccionados.

En total, la gama de dispositivos de seguridad inteligente de Yale cuenta con descuentos de hasta el 50 % durante este Black Friday. No dejes pasar esta oportunidad y pulsa el botón que dejamos aquí abajo para conocer todas sus ofertas: