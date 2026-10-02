Google ha acelerado a un ritmo vertiginoso en el terreno de la inteligencia artificial. Tras perfeccionar Gemini e impresionar a la industria recientemente con herramientas de IA como Omni y Spark, la firma de Mountain View no deja de presentar novedades.

Entre su catálogo, Google Antigravity se ha convertido en una de las herramientas más queridas por programadores y desarrolladores de todo el mundo.

Y ahora esta plataforma estrena su aplicación nativa para Android, que ya está disponible en la Google Play Store. Sin embargo, este ansiado lanzamiento viene con una pequeña trampa que probablemente no te esperas.

¿Qué es Google Antigravity?

Google Antigravity es un entorno de desarrollo impulsado por inteligencia artificial y optimizado directamente con Gemini. A diferencia de las herramientas de programación tradicionales, Antigravity adopta un enfoque centrado en la creación de agentes autónomos.

Esto significa que permite a los creadores dirigir, supervisar y personalizar múltiples agentes inteligentes capaces de realizar tareas complejas en segundo plano.

Básicamente, transforma el lenguaje natural y las intenciones del usuario en código funcional, actuando como un centro de control completo donde los programadores pueden colaborar codo con codo con la IA para editar archivos, depurar proyectos y construir aplicaciones enteras sin perder el control sobre el flujo de trabajo.

¿Para qué sirve Google Antigravity?

Esta herramienta está diseñada para multiplicar la productividad en el desarrollo de software. Sirve para automatizar tareas repetitivas de programación, escribir y corregir código en tiempo real mediante comandos sencillos y orquestar flujos de trabajo complejos de manera simultánea.

Con Google Antigravity, un programador no tiene que redactar cada línea de forma manual, ya que los agentes de IA pueden gestionar dependencias, estructurar bases de datos o crear interfaces mientras el desarrollador supervisa el proyecto general.

Es una herramienta versátil tanto para programadores experimentados como para entusiastas que buscan convertir sus ideas en software funcional mediante el llamado «vibe coding» asistido por IA.

Google Antigravity en Android: ¿qué dispositivos pueden descargar la app?

Aunque la llegada de la app oficial de Google Antigravity a la Play Store ha entusiasmado a la comunidad, hay un detalle fundamental que debes tener en cuenta. La aplicación no está destinada a móviles ni tablets Android.

La app está diseñada para los Googlebooks, los nuevos portátiles de Google centrados en Gemini y la IA. Estos ordenadores funcionan con Googlebook OS, un sistema operativo basado en Android que integra de forma nativa la Play Store para ejecutar apps optimizadas de escritorio.

Por el momento, no se sabe si Google planea en un futuro liberar la aplicación para teléfonos y tablets Android, pero te mantendremos informado si esto sucede.

Y a ti… ¿Te gustaría que la app se pueda usar en móviles y tablets Android?