El iPhone Duo no sale de una tormenta desde su anuncio. Y es que Apple llegó 7 años tarde a la fiesta de los móviles con pantallas plegables, lanzando su primer ejemplar en este 2026, mientras que Samsung y HUAWEI marcaron el camino en 2019 con los pioneros de este sector: el Galaxy Fold y Mate X.

Por si fuera poco, apenas aterrizó en el mercado, estalló la polémica del iPhone Duo por las pantallas rotas tras pocos días de uso. Samsung, ni corta ni perezosa, decidió exprimir este resbalón con un vídeo que ya da la vuelta al mundo, en el que comparan el primer intento de plegable de Apple con su modelo más refinado y reciente: el flamante Galaxy Z Fold 8.

Samsung se burla del iPhone Duo con el Galaxy Z Fold 8

La rivalidad en la industria tecnológica siempre nos regala episodios memorables (como aquella famosa burla de Samsung al notch del iPhone), pero la última jugada de la firma surcoreana ha superado todas las expectativas.

En colaboración con el estudio de diseño FOREAL, Samsung ha lanzado una campaña audiovisual que pone en evidencia la fragilidad y las carencias del iPhone Duo frente a la madurez del Galaxy Z Fold 8. El anuncio, cargado de ironía y referencias sutiles, retrata con maestría los dolores de cabeza que acompañan al estreno de la competencia.

En el vídeo que te dejamos aquí arriba se puede ver una manzana verde cortada por la mitad que intenta doblarse sin éxito, haciendo referencia a los problemas de la pantalla plegable del iPhone Duo que están refiriendo muchos usuarios.

Es en ese momento cuando entra en escena el Galaxy Z Fold 8 para mostrar la diferencia: el dispositivo de Samsung resalta ser 1,6 mm más delgado y 53 gramos más ligero que el teléfono de Cupertino. Para rematar la burla, la pieza audiovisual cierra con un contundente mensaje: «Años por delante en plegables», dejando así en evidencia lo tarde que llega Apple a este mercado.

Y tú… ¿Te comprarías el nuevo iPhone Duo sabiendo todo esto o prefieres apostar por la experiencia probada?