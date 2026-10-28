Pokémon Unite, el MOBA de Pokémon para Android, iOS y Switch cerrará el próximo año, según anunció The Pokémon Company. El motivo oficial es desconocido, pero con ver cómo ha evolucionado el juego es fácil de intuir: caída de ingresos y popularidad tras haber acariciado la cima. ¿Qué pasará con el juego? ¿Qué pasará con lo que hayas comprado? Te lo contamos.

Pokémon Unite tendrá una última temporada antes del cierre en marzo de 2027: ¿qué puedes esperar de ella?

The Pokémon Company anunció en su blog que Pokémon Unite dejará de funcionar el 23 de marzo de 2027 en todas las plataformas. Hasta esa fecha podrás seguir disfrutando de este MOBA sin mayores inconvenientes, aunque se tomarán una serie de medidas antes de echar al cierre.

La primera tiene que ver con un último evento especial que iniciará el 12 de noviembre de 2026 y durará hasta el cierre de los servidores. A lo largo de esa temporada, en la tienda del juego se habilitarán numerosos artículos antiguos que ya estaban descontinuados, de manera que los jugadores puedan adquirirlos con sus monedas. Entre estos artículos están distintos holoatuendos y licencias Unite.

Las gemas Aeos, la moneda premium del juego, podrán seguir utilizándose hasta el último día, lo mismo con las membresías al Club UNITE que ya tengas. No obstante, los jugadores ya no pueden comprar nuevas gemas Aeos o membresías. Esta es una medida que ya está vigente, pues se está aplicando desde el 27 de octubre.

Asimismo, aunque el juego cerrará, los desarrolladores están trabajando en lanzar una biblioteca en la que podrás descargar todos tus logros en el juego y guardar el registro para consultarlo después del cierre.

¿Y los torneos pendientes que ya estaban programados? Según los desarrolladores, seguirán adelante sin problema. El último es el Aeos Crown 2027 de Tokio, que empezará el 5 de diciembre de este año y terminará entre el 20 y 21 de marzo de 2027, justo antes del cierre.

Ahora bien, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Pokémon Unite cerrará si es un juego tan adictivo?

¿Por qué cierra Pokémon Unite?

Como ya dijimos, The Pokémon Company no dio un argumento oficial sobre el cierre, pero si recorremos la historia del juego podemos darnos cuenta del motivo.

Pokémon Unite se lanzó a mediados de 2021 y desde el primer día fue un boom absoluto. El formato MOBA de 5 vs 5 jugadores le sentó excelente a la franquicia, dándole un aire de frescura y dinamismo nunca antes visto en juegos de Pokémon. Además, al ser un título gratis el impulso fue todavía mayor.

El éxito de este juego fue tal, que superó los 50 millones de descargas a menos de seis meses de su lanzamiento, también superó los 200 millones de descargas en toda su historia y mantuvo una media de 10 a 15 millones de jugadores activos al mes. Sin embargo, con el paso de los años fue perdiendo impulso por dos razones.

El primer motivo fueron las pocas actualizaciones que recibía el juego. Sí, es cierto que los desarrolladores lanzaron novedades a lo largo de estos años, pero no al ritmo que exige un MOBA. En este tipo de juegos se requieren nuevos personajes, habilidades, equipamientos, dinámicas de juego y hasta balanceos de poder con mucha frecuencia. ¿Por qué? Simple, para evitar caer en la monotonía de que un solo tipo de equipo domine el meta.

El segundo motivo fue la enorme barrera de pago que existía dentro del juego. Sí, Pokémon Unite se puede jugar gratis, pero hay que pagar con gemas Aeos para obtener nuevos personajes (licencias UNITE), conseguir los mejores atuendos, adquirir el pase de batalla y la membresía mensual al Club UNITE. Otros juegos también tienen este sistema interno, pero los precios dentro de Pokémon Unite son altísimos en comparación a otros MOBA.

Ambas cosas desincentivan que los jugadores sigan activos en el juego, lo que tarde o temprano se traduce en un abandono y también en una caída de ingresos. Entonces, la ecuación final es fácil: menos jugadores + menos ingresos = cierre inminente. Además, seguramente The Pokémon Company quiera darle más protagonismo a Pokémon Champions, el nuevo juego de la franquicia para para móviles, Nintendo Switch 1 y 2.