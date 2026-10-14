Gaming en Googlebook así rinde con emuladores y juegos

Anunciados hace unos meses atrás, los Googlebooks hoy son una realidad. Ya se están comercializando los primeros modelos de esta nueva experiencia, que promete ser muchísimo más completa que la de los conocidísimos Chromebooks con Chrome OS.

Ya no se trata solo de un sistema operativo básico para trabajar ofimática, navegar en internet y poco más. Googlebook OS acepta apps y juegos de Android de forma nativa, permite conectarse con tu móvil para compartir aplicaciones y está íntimamente ligado a Gemini. Además, el hardware de los Googlebooks es muy superior al de un Chromebook promedio. ¿Y qué resulta de todo esto? Un dispositivo multipropósito que promete ser completísimo.

Sin embargo, esa promesa de evolución ha venido con algunas preguntas por parte de la comunidad, como esta: si realmente es multipropósito ¿qué tan bueno es para jugar? Nuestros amigos de Android Authority decidieron responder a esa pregunta y nosotros te traemos sus conclusiones. Así es el gaming en los Googlebook, su rendimiento con juegos y emuladores.

¿El hardware y software de los Googlebooks está hecho para jugar? Los desafíos que enfrentan estos portátiles

Sabemos que los Googlebooks son compatibles con los juegos de Android, que tienen un mínimo de 16 GB de RAM y almacenamiento SSD de 256 GB o más. Por ahí parece que todo va bien encaminado, pues el hardware es superior al de muchos móviles con Android. Sin embargo, la duda viene con los procesadores.

Android está hecho para funcionar sobre la arquitectura ARM, lo mismo sus juegos y aplicaciones. No obstante, los Googlebooks se venden tanto con chips Intel (x86), como Qualcomm Snapdragon (ARM) o MediaTek Kompanio (ARM). Los Snapdragon y Kompanio no deberían dar ningún problema a nivel de hardware con los juegos, pues funcionarán de manera nativa, pero ¿qué pasa con la arquitectura x86 de los chips Intel?

Google asegura que Googlebook OS tiene una capa de traducción que permite un rendimiento «casi nativo» de apps ARM en chips x86. De hecho, se atreven a dar una cifra y decir que el 96,6% de las más de 10.000 apps de Android funcionan en los Googlebooks con chip Intel. ¿Será verdad ese nivel de compatibilidad? Lo que veremos más adelante, pero por el lado del software también hay algunos detalles.

Los juegos de Android están hechos para usarse con pantallas táctiles. Sí, es cierto que muchos aceptan mandos, pero los Googlebooks tienen teclado. ¿Es esto un problema? De buenas a primera no, porque Google pensó en ello y Googlebook OS permite asignar teclas a los controles táctiles.

Además, las pantallas de los Googlebooks son más grandes que las de un móvil y tablet promedio; ni qué decir de que Googlebook OS maneja un escritorio con ventanas muy diferente a la mayoría de capas de personalización de Android. Entonces, ¿eso no generará problemas? Veamos las pruebas.

Googlebook OS a prueba en juegos de Android: el resultado es mayormente positivo, aunque hay algunos “peros”

Tomando en cuenta que los Googlebooks con chip ARM deberían funcionar mejor, el equipo de Android Authority hizo las pruebas con el ASUS Googlebook 14 que tiene chip Intel (x86), 16 GB de RAM y almacenamiento de 512 GB. Las pruebas se hacen en el peor escenario posible, así que los resultados tendrán mayor validez. ¿Y qué pruebas hicieron? Simple, probaron distintos juegos 2D y 3D en su Googlebook y estos fue lo que descubrieron:

Los juegos en 2D como ‘Game Dev Story’ y ‘Brotato’ tuvieron un rendimiento excelente, con pequeños tirones en escenas con muchos personajes en pantalla.

Mientras, juegos en 3D también tuvieron un rendimiento notable en casos como ‘War Thunder Mobile’, ‘GTA Vice City – The Definitive Edition’, ‘Wreckfest’ y ‘Diablo Inmortal’. El único que se le atragantó fue ‘Genshin Impact’, que fue incapaz de renderizar las texturas del suelo.

Respecto a los controles, todos aceptan controles táctiles, algunos tienen soporte nativo para mandos, pero el soporte es más limitado para teclados, trackpads y ratones. En esos casos, Googlebook OS permite la asignación manual de teclas casi siempre.

Googlebook OS a prueba con emuladores: una de cal y otra de arena, pero era lo esperable

Aunque en juegos para Android la experiencia fue mayormente buena, emular consolas es un proceso muy diferente. Los emuladores en Android ya simulan el hardware y software de una consola, pero para arquitectura ARM. Entonces, tener un Googlebook con chip x86 añade una capa de traducción adicional que podría dar muchos problemas.

Esto fue muy real con GameNative (PC), ARMSX2 (PS2), NetherSX2 (PS2) y XenDroid (Xbox 360), que fueron completamente incapaces de ejecutar juegos en el Googlebook.

Por suerte, emuladores como DuckStation (PSX), M64Pluz FZ (N64), PPSSPP (PSP) y Dolphin (GC/Wii) funcionaron realmente bien, siendo capaces de reproducir juegos sin mayor desafío.

La compatibilidad nativa con teclado, trackpad y ratón fue limitadísima en la mayoría de casos, no así la de mandos. Sin embargo, el mapeo manual de teclas lo solucionaba.

Conclusiones: se puede jugar en los Googlebook, pero con serios matices

Si te limitas a jugar títulos de Android, un Googlebook es un dispositivo válido para ello, incluso uno con procesador x86. Salvo casos puntuales, su rendimiento es bueno y están disponibles directamente desde la Play Store.

Sin embargo, todavía quedan algunos problemas por resolver, como la compatibilidad nativa con teclado, trackpad y ratón. Puedes hacer una asignación manual, pero quita tiempo.

Respecto a los emuladores, la conclusión es completamente diferente. Hay algunos que funcionan muy bien, pero otros que directamente no funcionan, ni qué decir del emulador de PC. Esto era esperable por la naturaleza propia de este tipo de software, aunque es posible que funcionen mejor en Googlebooks con chip ARM.

Pero a todas estas, ¿vale la pena comprar un Googlebook para jugar? Si ese es tu objetivo, de lleno te diremos que no. Es una elección válida para un jugador casual, pero no para un gamer frecuente.

Si eres de jugar mucho, mejor quédate con un móvil/tablet Android, con una consola o PC de toda la vida. Un Googlebook no es un portátil para un jugador asiduo, menos para uno profesional.

Fuente | Android Authority