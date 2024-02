Tras cuatro años de espera y varios rumores en el camino, Samsung finalmente volvió al mercado de las smartbands este 2024. La Samsung Galaxy Fit 3 es un hecho, aunque llegó un poco más tarde de lo esperado (se habló de lanzarse junto a los Galaxy S24). Sin embargo, sus características cambian muchísimo respecto a la segunda generación (2020), acercándose más lo visto en marcas rivales como Huawei, Honor o Xiaomi.

¿Quieres conocer sus novedades? Entonces continúa leyendo para enterarte de todos los detalles de la nueva Samsung Galaxy Fit 3. Es una pulsera que seguramente conquistará corazones y hasta podría amenazar el liderazgo de su principal contendiente, la Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Todas las especificaciones de la Samsung Galaxy Fit 3

Características Samsung Galaxy Fit 3

Dimensiones y peso No especificados durante el lanzamiento. Pantalla 1,6″ con panel AMOLED rectangular, tasa de refresco de 60 Hz y protección oleofóbica. Sensores Sensor óptico de frecuencia cardíaca.

Sensor de saturación de oxígeno en sangre (SpO2).

Sensores de movimiento de seis ejes.

Sensor de la respiración durante el sueño.

Motor de vibración.

GPS. Funciones Más de 100 modos deportivos, ejercicios de respiración, monitorización del sueño, estrés y presión, contador de pasos y calorías, monitor de frecuencia cardiaca, detección de ronquidos, detección de caídas y mensajes de emergencia SOS. Batería No especificada, autonomía de 13 días.

Resistencia 5 ATM y protección IP68. Conectividad Bluetooth, NFC, redes móviles y GPS. Compatibilidad Android 10 o superior. Funciones exclusivas con móviles Galaxy. Lee también: Primeros detalles del Galaxy A55 filtrados: gráfica AMD y cámara sin cambios

Una pantalla mucho más grande y diseño renovado para competir contra las mejores smartbands del mercado

Coger la Samsung Galaxy Fit 3 es darse cuenta de que muchas cosas han cambiado desde 2020. Lo primero que salta a la vista es su diseño, pues esta pulsera se parece bastante a un reloj (al más puro estilo de las últimas smartbands de Xiaomi y Amazfit).

Como dejaron ver las filtraciones, su cuerpo es de aluminio y su diseño bastante minimalista, con laterales redondeados y apenas un botón de acción. Tiene sentido que sea así, pues agregar más detalles y elementos podría canibalizar a los Galaxy Watch 6. Obviamente, tiene una resistencia de 5 ATM y protección IP68.

Tiene una pantalla rectangular de 1,6 pulgadas, un 45% más que la usada en la Galaxy Fit 2. Por supuesto, el panel es AMOLED y cuenta con protección oleofóbica, aunque no se detalló su resolución. La capacidad de la batería tampoco fue revelada, pero Samsung anunció una autonomía de hasta 13 días.

Detección de caídas y mensajes de emergencia SOS, dos características de la Galaxy Fit 3 que son inéditas en una smartband

Ya pasando a las funcionalidades, debemos decir que la Galaxy Fit 3 tiene dos nuevas características inéditas que nos encantan: la primera, que tiene un sistema de detección de caídas que te permite llamar rápidamente a emergencias si lo necesitas; la segunda, que es capaz de enviar un mensaje SOS a emergencias presionando cinco veces el botón lateral. Estas funciones para pedir ayuda funcionan gracias al acelerómetro (caídas), pero también por la conexión móvil y GPS incorporados.

Respecto a las funciones de salud y monitoreo físico, debes saber que la Galaxy Fit 3 tiene: sensor SpO2, monitor de ritmo cardiaco, monitoreo de sueño y niveles de estrés, detección de ronquidos, contador de pasos y más de 100 modos deportivos diferentes.

Además, si la emparejas con un móvil Galaxy, desbloquearás funcionalidades exclusivas como la sincronización con el modo no molestar, los controles multimedia, buscar teléfono y el obturador remoto de la cámara. Otras funciones básicas son las alarmas, clima, calendario y reloj mundial. Esta pulsera es compatible con Android 10 o superior.

Precio y disponibilidad de la Samsung Galaxy Fit 3

Como se puede apreciar en las imágenes, la Galaxy Fit 3 se venderá en negro, rosa y plateado. Cada una de ellas contará con correas de silicona a juego, aunque es probable que Samsung lance más adelante correas de otros materiales.

Por lo que parece, solamente habrá una única versión de las Galaxy Fit 3, pues no se habla de variantes con y sin conectividad móvil. Sin embargo, es algo por lo que tendremos que esperar para confirmarlo. Lo mismo sucede con el precio, pues Samsung no lo relevó. De lo que sí tenemos certeza es que comenzará a venderse el 23 de febrero en algunos mercados, probablemente del sudeste asiático porque Filipinas es uno de los pocos confirmados.

Con todas estas novedades, es casi un hecho que la Galaxy Fit 3 será más cara que la Xiaomi Band 8 Pro. No obstante, esta pulsera cuenta con funcionalidades que no tiene su rival y podrían justificar la diferencia de precios, si es que esta no es demasiado grande.