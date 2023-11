Si bien Samsung no ha dejado de lado el mercado de los wearables gracias a sus Galaxy Watch, la compañía no presenta una smartband desde 2020. La Galaxy Fit 2 es la pulsera de actividad más reciente de Samsung, aunque la marca ya está preparando una sucesora (por fin).

Lo sabemos porque hace algunos meses se filtraron los primeros detalles gracias al registro de la FCC, pero ahora hay nuevas revelaciones. El diseño y varias características de la Samsung Galaxy Fit 3 se filtraron y ahora sabemos más sobre el este nuevo gadget.

La Galaxy Fit 3 tendrá un diseño cercano al de un reloj, micrófono para llamadas y hasta podría incluir GPS

Aunque el lanzamiento de los Galaxy S24 es el más esperado de la firma, muchos están atentos de lo que podrá ser la Galaxy Fit 3. Para ellos tenemos una sorpresa, pues gracias a WindowsReport y 91Mobiles ya conocemos su diseño y varias de sus especificaciones.

Respecto a lo primero, la Galaxy Fit 3 tomará la misma dirección de otras grandes competidoras del mercado. Su diseño será similar al de las Xiaomi Smart Band 8 Pro, Huawei Band 8 y Amazfit Band 7. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrá un estilo parecido al de un smartwatch (cuadrado) para ganar espacio en la pantalla, aunque con elementos simplificados para no hacerle sombra a los Galaxy Watch.

La Galaxy Fit 3 se venderá en color negro, blanco o rosa. En un lateral puede verse un botón de acción, así como un micrófono que adelanta compatibilidad con llamadas (probablemente Bluetooth) y algún asistente virtual. Además, pareciese que el chasis estará fabricado en metal, aunque esto no está del todo confirmado.

Las filtraciones apuntan a que esta pulsera seguiría la tradición de la serie al no llevar correas reemplazables (algo que puede jugarle en contra). Además, se sugiere que Samsung abandonaría rtOS para la Galaxy Fit 3 y se pasaría a una versión modificada y ultraligera de Android. El modelo de esta smartband es SM-R390 y contará con una batería de 200 mAh (según las certificaciones de BIS y TÜV Rheinland).

Algunas filtraciones aseguran que la Galaxy Fit 3 contará con GPS independiente, algo que ciertamente nos encantaría si llega a ser así. Eso sí, no se han revelado más detalles sobre este dispositivo.

¿Cuándo podría lanzarse la Samsung Galaxy Fit 3?

Respecto al lanzamiento, la nueva smartband de Samsung no debe estar muy lejos de presentarse. Que haya sido certificada por la BIS (Bureau of Indian Standards) confirma no solo que se lanzará en ese país, sino que no debería tardar en hacerlo. Por supuesto, es esperable que Samsung ofrezca su nueva pulsera en todo el mundo.

¿Y el precio? No sabemos nada, aunque la Galaxy Fit 2 costó 3999 rupias (unos 44 euros al cambio). De ser más completa y por efectos de la inflación, seguramente cueste más.