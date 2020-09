Las smartbands de monitoreo deportivo están de moda y ningún fabricante desea quedarse fuera de la fiesta. El evento Life Unstopable de Samsung, en la IFA de Berlin, trajo novedades como la nueva Galaxy Tab A7 y el Galaxy A42 5G, pero también llegó con algo más. Samsung presento su nueva Galaxy Fit 2, una smartband con tres semanas de batería y unas características geniales. ¿Nos acompañas a conocerla?

Todas las características de la Samsung Galaxy Fit 2

A diferencia de sus móviles Samsung no presentan tantas pulseras inteligentes. Sin embargo, cuando decide hacerlo siempre busca destacar en algo, y ofrece un compendio de características bastante interesantes.

La Galaxy Fit 2 no dista de esta realidad, porque ciertamente posee muchas cosas que toda buena smartband ha de tener. Además llega con algunos detalles excelentes, como su gran autonomía que seguramente dará de qué hablar. Estas son las especificaciones completas de la Galaxy Fit 2 de Samsung:

Características Samsung Galaxy Fit 2

Dimensiones y preso 46,6 X 18,6 X 11,3 mm con un peso de 21g. Pantalla Rectangular de 1,1″ con panel AMOLED, resolución de 126×294 píxeles, 291 ppi y brillo de 450 nits. Módulo y correas

Módulo fabricado en plástico de alta resistencia con protección IP68, certificación de 5 ATM y correas fabricadas en silicona. Conectividad y extras Bluetooth 5.0, sensor de ritmo cardiaco, acelerómetro y giroscopio. Batería 159 mAh con autonomía de hasta 21 días. Compatibilidad Smartphones con Android 5.0 o superior, o iOS 10.0 o posterior

Samsung apuesta por un diseño ligero en la Galaxy Fit 2, pero sin que eso merme todo lo demás

El diseño de las smartbands ciertamente innova poco, incluso entre diferentes fabricantes, pero ¿para qué cambiar algo que funciona perfectamente? Eso lo sabe muy bien Samsung y por eso la Galaxy Fit 2 mantiene un estilo muy similar al de la competencia.

¿A qué nos referimos con esto? A que nueva smartband de la compañía apuesta por el clásico diseño en forma de píldora incrustada dentro de unas correas de silicona. La Galaxy Fit 2 semeja mucho a la Galaxy Fit E, y se diferencia del modelo original porque aquella tenía correas intercambiables, y la nueva no.

La Galaxy Fit 2 cuenta con protección IP68 contra agua y polvo, y puedes sumergirla sin miedo hasta 5 ATM. Encima pesa tan solo 21 gramos (correas incluidas) por lo que prácticamente no sentirás que la llevas puesta. No obstante, esto no limita en lo absoluto otras cosas, y eso se ejemplifica no solo en sus características, sino también en su pantalla.

La pulsera inteligente de Samsung llega con un panel AMOLED de 1,1 pulgadas, resolución de 294 x 126 pixeles y un brillo de 450 nits. Esto último la hace ideal para usarla en días soleados porque no tendrás que preocuparte porque no ver sus más de 70 diseños de pantalla.

5 modos deportivos, suficientes sensores y una autonomía brutal

Como mencionábamos arriba, la Galaxy Fit 2 puede ser una pulsera muy ligera, pero eso no la limita en absoluto. Esta pulsera te permite monitorear tu frecuencia cardiaca, tiene contador de pasos, medidor de distancia, calorías quemadas y hasta un supervisor de sueño. ¿Querías más? Samsung no especificó cuáles, pero la Galaxy Fit 2 maneja hasta 5 modos deportivos diferentes, lo cual es genial.

¿Te ha gustado lo que lees hasta ahora? Pues falta lo mejor, porque el nuevo dispositivo de salud de Samsung cuenta con una batería de 159 mAh que está muy bien administrado. Dependiendo del modo energético que elijas y el uso que le des, la Galaxy Fit 2 es capas de alcanzar una autonomía de hasta 21 días sin despeinarse. Es un accesorio genial para tu móvil, especialmente si eres fanático de Samsung.

¿Cuánto costará la Galaxy Fit 2 y cuándo llegará al mercado?

Aunque Samsung acaba de presentarla, en realidad no dio detalle alguno sobre su disponibilidad y precio. Aun así, sabemos que la Galaxy Fit 2 se venderá en colores negro y naranja. ¿Cuál sería un precio estimado? Tomando en cuenta que ya existe un precedente con el modelo original, la nueva pulsera de Samsung seguramente costará cerca de 100 euros.

Con ese precio, ¿podrá competir contra sus rivales? La Xiaomi Mi Band 5 es mucho más económica y la Realme Band no se queda atrás.