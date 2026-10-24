La apertura variable en las cámaras de los móviles representa una de esas innovaciones que parecen nuevas cada vez que una gran marca las adopta. Sin embargo, varios fabricantes Android ya exploraron esta tecnología mucho antes de que Apple la incorporara a su catálogo.

5 móviles Android con apertura variable antes que Apple

La idea resulta sencilla: en lugar de contar con una apertura fija, el usuario puede decidir cuánta luz entra al sensor, lo que afecta la profundidad de campo y abre un abanico creativo interesante. A continuación, te hacemos un recorrido por cinco smartphones que se atrevieron primero, aunque algunos terminaran abandonando el camino.

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi fue una de las compañías más entusiastas con esta función. Con el Xiaomi 13 Ultra presentó un mecanismo de dos pasos, y un año después el Xiaomi 14 Ultra añadió una apertura continua de diez hojas. La firma china promocionó intensamente esta característica junto a Leica, aunque con el Xiaomi 15 Ultra decidió volver a una apertura fija, priorizando un módulo principal más ligero y menos propenso al desgaste mecánico.

Samsung Galaxy S9

Antes que Xiaomi, Samsung marcó un hito. El Galaxy S9, lanzado en 2018, fue el primer móvil con apertura variable de doble opción. La compañía surcoreana comparó su funcionamiento con el ojo humano, ya que se adaptaba a distintas condiciones de luz. La idea continuó en modelos posteriores como el Galaxy Note 10 y el Galaxy S20, pero el coste y la complejidad del hardware llevaron a Samsung a dejar atrás la tecnología.

Sony Xperia Pro-I

Sony también dijo presente con el Xperia Pro-I en 2021, desarrollado junto a Zeiss. Este smartphone ofrecía un rango de apertura amplio y se orientó a los amantes de la fotografía, con un sensor principal de una pulgada. A pesar de las expectativas, Sony no lanzó una segunda generación con apertura variable y optó por el zoom óptico continuo en sus modelos posteriores.

HUAWEI Mate 50 Pro

Huawei, por su parte, ha sido la excepción más constante. El Mate 50 Pro llegó en 2022 con su cámara Ultra Aperture XMAGE, que permitía elegir entre diez tamaños de apertura. Lejos de abandonar la idea, la empresa la mantuvo en los P60 Pro, Pura 70 Pro y Pura 80 Pro, e incluso la llevó a la gama media con los Nova 13 Pro y Nova 14 Pro.

HONOR Magic6 Pro

Finalmente, Honor se sumó en 2024 con el Magic6 Pro, que combinó una apertura variable de f/1.4 a f/2.0 con un fuerte enfoque en inteligencia artificial. Su sucesor, el Magic7 Pro, conserva un mecanismo físico de dos pasos, lo que demuestra que la apuesta sigue viva.

Estos cinco móviles demuestran que la apertura variable no nació con Apple. Cada fabricante la adoptó por motivos distintos y la abandonó o la conservó según sus prioridades, dejando una historia fascinante sobre innovación, costes y creatividad fotográfica.