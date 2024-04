El móvil que analizaremos en esta ocasión no es uno cualquiera. Es el que actualmente posee la corona del móvil con la mejor cámara trasera, la mejor cámara selfie, la mejor batería y la mejor pantalla, según DxOMark. Así que podríamos decir que, objetivamente, estamos ante el mejor smartphone del año.

Por supuesto, hablamos del genial HONOR Magic6 Pro que se lanzó a principios de enero con una intención clara: acabar con el reinado de Samsung y Apple en la gama alta de smartphones. Lo hemos puesto a prueba para comprobar si es tan bueno como dice ser y aquí te traemos nuestras conclusiones.

HONOR Magic6 Pro: el móvil con la mejor cámara y la batería más duradera del mercado

El HONOR Magic6 Pro es un smartphone de gama alta que compite en el rango de los 1000 – 1500 €. Utiliza el procesador más potente del mercado (el Snapdragon 8 Gen 3), una cámara triple con teleobjetivo de 180 MP y una pantalla OLED con hasta 5000 nits de brillo en HDR. Te dejamos con su ficha técnica antes de analizar sus características.

Ficha técnica del HONOR Magic6 Pro



Características HONOR Magic6 Pro Dimensiones y peso 162,5 x 75,8 x 8,9 mm.

Versión de vidrio (negro): 229 gramos.

Versión de cuero liso (verde): 225 gramos. Pantalla 6,80″ Full HD+ (2800 x 1280 píxeles) con panel OLED LTPO curvado, relación de aspecto 19,69:9, tasa de refresco de entre 1 y 120 Hz, 1600 nits y atenuación PWM de 4320 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con gráfica Adreno 750. RAM 12 GB LPDDR5X. Almacenamiento 512 GB en formato UFS 4.0. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.4 – f/2.0 y OIS.

Ultra gran angular de 50 MP con f/2.0.

Teleobjetivo de 180 MP con f/2.6, zoom óptico de 2.5x y OIS.

Graba hasta en 4K a 60 FPS. Cámara frontal 50 MP con f/2.0 + cámara 3D con sensor de profundidad. Conectividad y extras USB-C, WiFi 7 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, Beidou (B1I + B1C + B2a tribanda) / GPS de doble banda (L1 + L5) / AGPS / Glonass / Galileo (E1 + E5a de doble banda), infrarrojos, altavoces estéreo con DTS:X Ultra, resistencia al polvo y agua IP68 y lector de huellas en pantalla. Batería 5100 mAh con carga rápida por cable de 80 W e inalámbrica de 66 W. Soporta carga inalámbrica inversa. Sistema operativo Android 14 con la capa de personalización MagicOS 8.0.

Combina durabilidad, sofisticación y comodidad en su diseño

Nosotros recibimos la variante de color verde menta del HONOR Magic6 Pro que tiene una tapa trasera texturizada, la cual es bastante agradable al tacto y luce bien. Sin embargo, también está disponible en color negro con un acabado de cristal, en caso de que prefieras un diseño más sobrio.

En la parte superior central de la parte trasera, cuenta con un módulo de cámara circular de gran tamaño rodeado por un marco de metal de color dorado. Si bien este módulo no tiene una forma simétrica, no desentona con el resto del diseño. Eso sí, yo preferiría que la cámara no fuera tan grande, pues a simple vista el HONOR Magic6 Pro parece más una cámara digital que un móvil.

Todos los detalles del HONOR Magic6 Pro 1 de 10

Los laterales de este smartphone también son de aluminio con un toque ligeramente dorado y un brillo prominente, lo que le da un aspecto muy prémium. Es relativamente delgado (8,9 mm) y tiene los típicos botones de volumen y encendido fijados sólidamente a su cuerpo, junto con un puerto USB-C, una ranura para dos tarjetas SIM (también admite eSIM) y un par de altavoces estéreo con DTS:X Ultra (uno en la parte superior y otro en la parte inferior).

Cabe aclarar que sus bordes no son 100% planos, ya que su pantalla tiene una sutil curvatura. A mí no me suelen gustar las pantallas curvas, pera la del HONOR Magic6 Pro me ha encantado. No se siente resbaladiza (porque su curvatura no es muy pronunciada) y se ve espectacular. Aparte, usa la nueva tecnología NanoCrystal Shield que, según HONOR, hace que sea 10 veces más resistente a las caídas que su predecesor.

Su pantalla mide 6,8 pulgadas, pero ergonómicamente me parece mejor que la del Galaxy S24 Ultra, la cual es toda cuadrada y se siente como tener un bloque en la mano. Además, el HONOR Magic6 Pro pesa unos 7 gramos menos, lo que hace que este smartphone sea más cómodo de sujetar.

También es digna de resaltar su certificación IP68, que le confiere una resistencia al agua y al polvo excepcional. En teoría, puede soportar la inmersión en 1,5 metros de agua durante 30 minutos y es completamente impermeable al polvo. En general, tiene una calidad de construcción y de diseño de primer nivel y cuenta con todo lo necesario para durar años.

La pantalla te da hasta 5000 nits de brillo máximo, ¡una locura!

Como mencionamos antes, el Honor Magic6 Pro tiene una pantalla de 6,8 pulgadas con un panel OLED LTPO 3.0, que ofrece una alta resolución de 1280 x 2800 píxeles y una frecuencia de refresco variable entre 120 Hz y 1 Hz. Es decir, es apta para gaming y no consume mucha batería.

Pero lo interesante de esta pantalla es que incorpora tecnologías premium como Dolby Vision y una función de brillo de hasta 5000 nits en contenido HDR y 1600 nits en condiciones normales, lo que la hace fácilmente legible a plena luz del sol. Por cierto, actualmente es la pantalla más brillante que puedes encontrar en un teléfono.

Además, es altamente personalizable y ofrece una experiencia visual excepcional para ver películas, series y documentales. Por otro lado, su sonido con altavoces estéreo no está nada mal, pero no es tan bueno como el de un buen par de auriculares. Dicho sea de paso, no cuenta con jack de 3.5 mm, aunque puedes conectarle auriculares Bluetooth o adaptadores USB-C a jack de 3.5 mm.

¡Ah! Y debes saber que mantiene la perforación en forma de píldora en la pantalla que tienen los HONOR Magic3 Pro, HONOR Magic4 Pro y HONOR Magic5 Pro, pero la mueve a la parte central del móvil. Evidentemente, es un cambio inspirado por los iPhone 14, pues la perforación tiene funcionalidades idénticas a las de la Isla Dinámica (más adelante hablaremos más sobre esto).

La cámara más top del mercado

Otra de las cosas del HONOR Magic6 Pro que nos dejó boquiabiertos es la calidad de su cámara trasera. Su cámara principal cuenta con un sensor de 50 MP y tiene la capacidad de cambiar la apertura entre f/1.4 y f/2.0, lo que la hace ideal para condiciones de poca luz. Las imágenes capturadas con este sensor son nítidas, vibrantes y muestran un equilibrio adecuado de luces y sombras.

Sin embargo, lo más destacado del HONOR Magic6 Pro es su lente periscópica de 180 MP y zoom de 2,5 aumentos. Esta lente cuenta con una apertura f/2.6 y un sensor grande de 1/1,49 pulgadas. Además, aprovecha la tecnología de pixel binning de 16 en 1 para mejorar aún más el detalle y la iluminación. Con esta combinación de tecnologías, el teléfono puede capturar fotos de alta calidad con un zoom de hasta 10 aumentos, que se compara favorablemente con el zoom de 100 aumentos del Samsung Galaxy S24 Ultra.

Fotos tomadas con la cámara del HONOR Magic6 Pro 1 de 14

Su tercer sensor es una lente ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 122 grados. Ofrece un rendimiento impecable en condiciones de buena iluminación e incluso en condiciones de poca luz. Es ideal para capturar vistas panorámicas y selfies de grupo.

Y en cuanto a la cámara frontal, tiene una resolución de 50 MP y ofrece una calidad impresionante gracias a su tecnología de autoenfoque y apertura f/2.0. Esta cámara selfie posee un sensor ToF 3D que te permite configurar un reconocimiento facial fiable y seguro, siendo uno de los pocos móviles Android que tienen esta característica.

Potencia de sobra con funciones que no todos los móviles tienen

El HONOR Magic6 Pro es uno de los smartphones más potentes del mercado en la actualidad. Lleva el Snapdragon 8 Gen 3 bajo el capó junto con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, que es más que suficiente para instalarle muchas apps y juegos. No tiene ranura para tarjetas microSD, eso sí.

El rendimiento del teléfono es sobresaliente, con un desplazamiento suave, tiempos de carga rápidos y respuesta instantánea tanto en el uso general como en los juegos. Puede mover juegos exigentes como Genshin Impact en máxima calidad gráfica sin problemas. Aunque no es tan potente como un teléfono dedicado a juegos, no tendrás limitaciones al jugar con él.

En cuanto al sistema operativo, viene con MagicOS 8.0 basado en Android 14 que en términos generales está bastante bien y no tengo grandes quejas al respecto. De hecho, aunque no llega al nivel de los últimos Google Pixel y Samsung Galaxy, ofrece varias funciones interesantes, algunas de ellas basadas en IA.

Reconoce gestos con la mano para realizar determinadas acciones. Por ejemplo, puedes hacer una captura de pantalla cerrando tu mano en un puño frente a la cámara selfie. También puedes navegar por el móvil haciendo gestos en el aire sin necesidad de tocar la pantalla. Estas funciones me han resultado muy útil, sobre todo para controlar el teléfono mientras tengo las manos ocupadas.

También tiene una función llamada «Texto mágico» que te permite copiar texto de las imágenes con tan solo tocar un icono. Igualmente, cuenta con «Portal mágico», una función que hace posible mover el texto de una aplicación a otra con solo arrastrarlo. Además, posee su propia IA llamada «MagicLM» que te da sugerencias en las apps, contextualiza mensajes, mejora el reconocimiento de fotos, etc. Si bien estas funciones son útiles en el día a día, no son tan avanzadas ni están tan bien implementadas como las que incorporaron Google y Samsung en sus últimos flagship.

Volviendo al tema de la perforación de su pantalla que actúa como «Isla Dinámica», esta puede acoplarse al control de reproducción de apps como Spotify para así quedar oculta. También puedes poner sobre ella un temporizador y otras herramientas básicas para así sacar provecho de ese espacio.

Con respecto a las actualizaciones, HONOR ofrece 3 años de actualizaciones de software y 5 años de actualizaciones de seguridad. No está nada mal, pero se queda muy lejos de los 7 años de actualizaciones de sistema y parches de seguridad que garantizan Samsung y Google.

Cuánto dura la batería del HONOR Magic6 Pro

Donde sí que saca una gran ventaja el HONOR Magic6 Pro comparado con otros flagship es en autonomía. Aunque sobre el papel no es muy llamativo, pues solo tiene 5100 mAh de capacidad con carga rápida por cable de 80 W e inalámbrica de 66 W, HONOR ha hecho un gran trabajo de optimización para brindar una duración de batería sobresaliente.

En promedio, su batería dura 3 días con 9 horas. Es decir, te ofrece un día más de autonomía que el Galaxy S24 Ultra. Lo único no tan bueno es que tarda en cargarse de 0 a 100% más de una hora, lo cual podría decirse que es lento considerando la existencia de móviles como el Realme GT Neo 5 (240 W) que solo tarda 11 minutos en llenar al 100% su batería.

Opinión final del HONOR Magic6 Pro: el mejor smartphone en todo, excepto en software

El HONOR Magic6 Pro es un smartphone sobresaliente en prácticamente todo. Es una alternativa al Galaxy S24 Ultra más económica que lo iguala en cámara y pantalla, o incluso lo supera. Cuenta con un diseño curvo impresionante, un brillo máximo de 5000 nits líder en la industria, mucha potencia y la batería más duradera del mercado. ¡Es una pasada!

Su software está bien para un uso general, pero no está a la altura del de otros buques insignia, como el de los Pixel 8 y Galaxy S24, que ofrecen mejores funciones de IA y más actualizaciones. Ahora bien, cuando se ofrece un hardware tan impresionante a un precio justo, las pequeñas carencias a nivel de software pasan a un segundo plano.

Su precio es de 1299 €, pero ahora mismo lo puedes conseguir en Amazon con 300 € de descuento pulsando este botón:

Por 1000 € nos parece un chollazo. No hay ningún otro smartphone en el mercado que te ofrezca un hardware tan top a ese precio.