Si tienes un smartphone, una tablet o un portátil que solo tiene un puerto USB-C, puede que te preguntes cómo conectar tus auriculares o cascos a él. Podrías usar auriculares Bluetooth inalámbricos o auriculares de cable USB-C, pero ¿y si prefieres la calidad de sonido y la fiabilidad de unos con cable? ¿Y si te estás quedando sin batería y no quieres seguir gastándola con el Bluetooth? Ahí es donde resulta útil un adaptador de USB-C a conector de auriculares de 3.5 mm.

Este pequeño cable te permite conectar cualquier auricular con cable de audio estándar de 3.5 mm a tu puerto USB-C y disfrutar de tu música, podcasts o llamadas sin complicaciones. Pero no todos los adaptadores son iguales. Algunos podrían no funcionar con ciertos dispositivos, otros podrían tener una mala calidad de sonido o durabilidad, y otros incluso podrían dañar tu puerto o auriculares. En este artículo, te explicaremos qué debes tener en cuenta a la hora de elegir un adaptador de USB-C a conector de auriculares de 3,5 mm, y repasaremos algunas de las mejores opciones disponibles en el mercado actual.

Cómo elegir el mejor adaptador de USB-C a jack de 3.5 mm

Aquí tienes algunos factores a tener en cuenta y algunas recomendaciones al momento de comprar un adaptador USB-C a jack de 3,5 mm para tu smartphone, tablet o portátil:

Compatibilidad : no todos los adaptadores funcionan con todos los dispositivos, así que asegúrate de comprobar si el adaptador que quieres es compatible con tu modelo de dispositivo y sistema operativo. Es posible que algunos adaptadores no admitan llamadas telefónicas, control de volumen o ciertos formatos de audio en algunos dispositivos.

: no todos los adaptadores funcionan con todos los dispositivos, así que asegúrate de comprobar si el adaptador que quieres es compatible con tu modelo de dispositivo y sistema operativo. Es posible que algunos adaptadores no admitan llamadas telefónicas, control de volumen o ciertos formatos de audio en algunos dispositivos. Carga : algunos adaptadores tienen un puerto USB-C en el otro extremo, que te permite cargar tu dispositivo mientras escuchas audio. Esto puede ser útil si tu dispositivo tiene un único puerto USB-C o si quieres evitar agotar la batería mientras usas auriculares.

: algunos adaptadores tienen un puerto USB-C en el otro extremo, que te permite cargar tu dispositivo mientras escuchas audio. Esto puede ser útil si tu dispositivo tiene un único puerto USB-C o si quieres evitar agotar la batería mientras usas auriculares. Calidad de audio : la calidad de la salida de audio depende de la calidad del adaptador y de su chip convertidor digital-analógico (DAC). Un buen chip DAC puede reducir el ruido y la distorsión y mejorar la claridad y fidelidad del sonido. Algunos adaptadores también admiten formatos de audio de alta resolución para mejorar la calidad del sonido.

: la calidad de la salida de audio depende de la calidad del adaptador y de su chip convertidor digital-analógico (DAC). Un buen chip DAC puede reducir el ruido y la distorsión y mejorar la claridad y fidelidad del sonido. Algunos adaptadores también admiten formatos de audio de alta resolución para mejorar la calidad del sonido. Tamaño y diseño : el tamaño y el diseño del adaptador pueden afectar a su portabilidad y durabilidad. Puede que quieras un adaptador compacto y ligero que sea fácil de transportar y guardar en el bolsillo o el bolso. También es posible que quieras un adaptador que tenga un cable resistente y flexible que pueda soportar dobleces y torsiones.

: el tamaño y el diseño del adaptador pueden afectar a su portabilidad y durabilidad. Puede que quieras un adaptador compacto y ligero que sea fácil de transportar y guardar en el bolsillo o el bolso. También es posible que quieras un adaptador que tenga un cable resistente y flexible que pueda soportar dobleces y torsiones. Precio: el precio del adaptador puede variar en función de sus características y calidad. Puedes comparar distintas opciones y encontrar una que ofrezca una buena relación calidad-precio.

Los 5 mejores adaptadores de USB-C a jack de 3.5 mm para conectar tus auriculares

Basándonos en los factores que comentamos antes, aquí tienes algunos de los mejores adaptadores de USB-C a jack de auriculares de 3,5 mm que puedes comprar:

Adaptador USB-C a jack de 3-5 mm duradero de JSAUX, con cable trenzado y audio HiFi

El adaptador USB-C a jack de 3.5 mm de JSAUX es uno de los más económicos del mercado. Te permite conectar tus auriculares con cable a tus dispositivos con puerto USB-C y tiene un diseño duradero y resistente, gracias a su cable trenzado de nylon y sus conectores de aluminio. Podrás usarlo sin miedo a que se rompa o se enrede.

Además, este adaptador te garantiza una calidad de sonido de primer nivel, con un chip DAC integrado que soporta audio Hi-Res de 24 bit / 96 KHz. De esta forma, podrás disfrutar de tu música favorita sin perder ningún detalle ni distorsión. Su precio es de solo 8,99 €.

Adaptador USB-C a toma para auriculares de 3,5 mm de Apple, la apuesta segura

Si no quieres complicarte e ir a lo seguro, ve a por el adaptador de Apple. No es nada caro (cuesta 10,00 €) y cumple su función de manera perfecta. En algunos dispositivos Android reduce el sonido máximo en un 20%, lo cual no será un problema para ti si no sueles escuchar música a todo lo que da el móvil. Admite audio de alta fidelidad, no genera ruido ni distorsión y, en general, ofrece un sonido bastante limpio.

Este adaptador de Apple tiene un diseño compacto y ligero que lo hace fácil de llevar a cualquier parte. Su cable es flexible y no se enreda. El conector USB-C se conecta de forma segura a tu dispositivo y el conector de audio de 3,5 mm tiene una buena calidad de sonido. En definitiva, es una solución práctica y económica.

Adaptador USB-C a jack de 3,5 mm (2 en 1) de ZOOAUX, para no perder el puerto de carga

El adaptador USB-C a jack de 3,5 mm (2 en 1) de ZOOAUX es un cable que no solo te permite conectar tus auriculares o altavoces con conector de audio de 3,5 mm a tu teléfono, tablet o portátil con puerto USB-C. También te deja cargar tu dispositivo al mismo tiempo, ya que el adaptador tiene un puerto USB-C adicional para conectar un cargador. El adaptador es compatible con la mayoría de los dispositivos USB-C que admiten la salida de audio digital y la carga rápida.

Está hecho de materiales de alta calidad que garantizan una buena durabilidad y una transmisión de sonido sin pérdidas. Eso sí, su precio es más elevado de lo que esperarías. En concreto, cuesta 17,99 €. Si necesitas escuchar música en tu móvil con auriculares con conector de 3.5 mm, y al mismo tiempo cargarlo, este tipo de adaptador te hará falta.

Adaptador USB-C a jack de 3,5 mm de 90º de UGREEN, una opción que se adapta mejor a los móviles

El adaptador USB-C a jack de 3.5 mm de 90º de UGREEN es ideal para aquellas personas que les molesta que el adaptador cuelgue del teléfono. No tiene el típico diseño de cable corto que hemos visto hasta ahora, sino que es un adaptador con forma de «L» que te permite posar la parte de abajo de tu móvil sobre cualquier cosa sin miedo a doblar el cable de los auriculares (o del propio adaptador).

Cuenta con un chip DAC integrado que garantiza una alta calidad de sonido y una transmisión estable. Además, el diseño de ángulo recto de 90 grados hace que el adaptador sea más cómodo y práctico de usar. El adaptador USB-C a jack de 3,5 mm de 90º de UGREEN es compatible con la mayoría de los dispositivos con puerto USB-C, como los Samsung Galaxy S23/S22/S21/S20/Note 20, Huawei P40/P30/Mate 40, Xiaomi 13/12/Mi11, iPad Pro 2022, MacBook Pro 2023 y otros. Su precio es de 13,99 €.

Adaptador iFi GO Link, incluye un DAC de alta fidelidad y amplificador

Si eres audiófilo, te aconsejamos que te hagas con un DAC portátil para móviles de calidad. Si bien ya hicimos un artículo al respecto donde te mostramos los mejores del mercado, en esta ocasión queremos recomendarte uno más «económico». El iFi GO Link es un adaptador USB-C a jack de 3.5 mm, idéntico a los que vimos antes en términos de funcionamiento, pero incluye un DAC de mayor calidad.

Específicamente, el iFi GO Link trae un DAC Sabre ES9219 con tecnología Quad DAC+, arquitectura DAC HyperStream III de 32 bits y eliminador de fluctuaciones de dominio de tiempo. Soporta audio de alta resolución de hasta 32 bits / 384 kHz PCM, DSD256 y MQA. Si usas servicios de música en alta fidelidad como Tidal, Deezer, Qobuz, Apple Music o Amazon Music, este es el adaptador USB-C a jack de 3.5 mm que necesitas. Su coste es de 59,00 €.

En conclusión, los adaptadores USB-C a jack de 3.5 mm para auriculares son accesorios muy útiles para conectar tus dispositivos de audio favoritos a tu smartphone, tablet o portátil. Hay muchos modelos disponibles en el mercado, pero hemos seleccionado los cinco mejores según su calidad, precio y compatibilidad. Esperamos que este artículo te haya ayudado a elegir el adaptador que mejor se adapta a tus necesidades y preferencias. Recuerda que puedes consultar las características y opiniones de cada producto en los enlaces que te hemos proporcionado. ¡Disfruta de tu música con la mejor calidad de sonido!