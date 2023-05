Auriculares Bluetooth (TWS) de menos de 100 € hay por montones en el mercado. Sin embargo, en todo ese mar de opciones muy pocos pueden ser considerados «buenos» y muchos menos «los mejores». La cantidad de dispositivos genéricos y de dudosa calidad que se esconden detrás de un buen diseño abundan. Mientras, opacan la visibilidad de verdaderas joyas con una gran relación precio/rendimiento.

Sí, es cierto que lo mejor de lo mejor está en niveles de precio superiores a los 100 €, pero lo cierto es que no hace falta romper la hucha para comprar unos auriculares Bluetooth con todas las tres B (buenos, bonitos y baratos). Así, y sabiendo lo necesario que son los auriculares para muchos usuarios, decidimos echarte una mano con la lista de los mejores auriculares Bluetooth (TWS) por menos de 100 € en 2023.

Zarpamos hacia aguas turbulentas, nos sumergimos en pozos profundos y tardamos muchas horas comparando y seleccionando, pero seguro que no te arrepentirás de ninguno de estos auriculares. Aparte, hay distintos precios para que ahorres al máximo.

Puede que la marca 1More no te suene de mucho, pero lo cierto es que sus dispositivos de sonido están vendiendo como pan caliente. ¿Las razones? Están fabricando auriculares con unas características excepcionales y vendiéndolos a precios muy buenos. Aparte, han ganado un montón de premios internacionales (especialmente desde 2020), incluido un Red Dot y un iF, que no son poca cosa.

Los PistonBuds Pro son una de sus alternativas más económicas, pero no por ello dejan de ser unos auriculares muy completos. ¿Qué tanto? Te dejamos su ficha técnica más abajo, pero te adelantamos un par de detalles: tienen un diseño compacto y muy bonito, Cancelación Activa de Ruido (ANC) pese a su precio, buena autonomía y una impedancia de solo 16 Ω (excelente).

Diseño : tipo botón (buds) y con protección IPX5 .

: tipo botón (buds) y con . Peso : 4,5 gramos por auricular + 30 gramos del estuche.

: 4,5 gramos por auricular + 30 gramos del estuche. Controladores : dinámicos de 10 mm , impedancia de solo 16 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 20 KHz.

: , impedancia de solo 16 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 20 KHz. Micrófonos : 2 micrófonos por auricular, con ANC y cancelación de ruido hasta -38dB .

: 2 micrófonos por auricular, . Autonomía : hasta 7,5 horas (auriculares) o 30 horas (con estuche) , con ANC desactivado.

: hasta 7,5 horas (auriculares) o , con ANC desactivado. Conectividad y códecs de sonido: Bluetooth 5.2 y códecs AAC / SBC .

Los Piston Buds Pro de 1More tienen un precio oficial de 60 €, por lo que «oficialmente» no son los más económicos de esta lista. No obstante, en Amazon casi siempre pueden conseguirse con cupones de descuento de 10% o 20%. Incluso, si tienes suerte, es bastante frecuente verlos por 40 €, una ganga increíble.

SoundPEATS Capsule3 Pro: unos auriculares muy económicos, con sonido Hi-Fi y una autonomía bestial

Aunque es una buena marca, es un poco complicado conseguir auriculares SoundPEATS con una relación precio/calidad/rendimiento altamente competitiva. Sin embargo, los Capsule3 Pro son una tremenda excepción a esta regla, porque lo tienen prácticamente todo.

¿Qué los hace tan especiales? Primero, que son compatibles con el códec de audio LDAC de alta fidelidad de Sony (aun siendo tan económicos, algo muy poco común); segundo, su ANC apoyado en tres micrófonos por auricular logra una cancelación de ruido de hasta -43dB; y tercero, su autonomía de hasta 52 horas es una auténtica locura (auriculares + estuche). ¿Algún detalle? Sí, su impedancia es de 32 Ω, que es bastante regular.

Diseño : tipo bastoncillo y con protección IPX5 .

: tipo bastoncillo y con . Peso : 5 gramos por auricular + 38 gramos del estuche.

: 5 gramos por auricular + 38 gramos del estuche. Controladores : dinámicos de 12 mm , impedancia de 32 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 40 KHz (Hi-Fi).

: , impedancia de 32 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 40 KHz (Hi-Fi). Micrófonos : 3 micrófonos por auricular, con ANC y cancelación de ruido hasta -43dB .

: 3 micrófonos por auricular, . Autonomía : hasta 8 horas (auriculares) o 52 horas (con estuche) , con ANC desactivado.

: hasta 8 horas (auriculares) o , con ANC desactivado. Conectividad y códecs de sonido : Bluetooth 5.3 y códecs LDAC / AAC / SBC .

: Bluetooth 5.3 y . Extras: modo de latencia ultra baja para juegos de 70 ms y compatibilidad con Dolby Atmos.

Ahora bien ¿y el precio? Eso es lo más sorprendente de todo. Oficialmente cuestan 65 €, que está muy bien para sus especificaciones. No obstante, no es extraño conseguirlos por unos 50 euros en Amazon. Sí, son un chollo que no puedes dejar escapar.

OPPO Enco Free 2: unos auriculares muy balanceados y con buena protección por si buscas una marca conocida

Entendemos que algunas personas prefieren apostar por marcas mucho más conocidas al momento de comprar sus auriculares. Si eres una de ellas, es bueno que sepas que también te tomamos en cuenta y por eso los OPPO Enco Free 2 están en esta lista. Son de los auriculares Bluetooth (TWS) con mejor relación precio/rendimiento entre las grandes marcas, así que vale la pena echarles un ojo.

Su protección IP54 nos gusta y su diseño totalmente limpio seguro te encantará si amas el minimalismo. Aparte, su ANC le permite cancelar hasta 40 dB de ruido ambiental, una cifra nada desdeñable. Esta es su ficha técnica:

Diseño : tipo bastoncillo y con protección IP54 .

: tipo bastoncillo y con . Peso : solo 4,4 gramos por auricular + 38,8 gramos del estuche.

: solo 4,4 gramos por auricular + 38,8 gramos del estuche. Controladores : dinámicos de 10 mm , impedancia de 32 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 20 KHz.

: , impedancia de 32 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 20 KHz. Micrófonos : 3 micrófonos por auricular, con ANC y cancelación de ruido hasta -40dB .

: 3 micrófonos por auricular, . Autonomía : hasta 6,5 horas (auriculares) o 30 horas (con estuche) , con ANC desactivado.

: hasta 6,5 horas (auriculares) o , con ANC desactivado. Conectividad y códecs de sonido : Bluetooth 5.2 y códecs AAC / SBC .

: Bluetooth 5.2 y . Extras: modo de latencia ultra baja para juegos de 90 ms y bajos mejorados.

El precio oficial de los OPPO Enco Free 2 es de 99 euros. Sin embargo, OPPO constantemente ofrece ofertas sustanciosas en su web oficial y Amazon. ¿Qué tanto? Puedes llegar a conseguirlo por solo 50 eurillos, un descuento de casi el 50% sobre su precio oficial.

OnePlus Buds Z2: protección IP55, gran diseño y drivers de 11 mm

Siguiendo con las grandes marcas, OnePlus es otra que tiene en su catálogo unos auriculares muy buenos que con frecuencia reciben grandes descuentos. Los OnePlus Buds Z2 oficialmente cuestan 99 euros, pero no es extraño conseguirlos en Amazon por unos 56 euros.

Su diseño sigue muy de la mano con el minimalismo, pero el detalle brillante en la trasera es genial, además de llevar protección IP55. Y ya revisando el interior, también encontrarás buenas cosas: controladores de 11 mm (de lo más grandes de la lista), hasta 38 horas de autonomía y una impedancia de solo 16 ohms. Esta es su ficha:

Diseño : tipo bastoncillo y con protección IP55 .

: tipo bastoncillo y . Peso : 4,6 gramos por auricular + 42 gramos del estuche.

: 4,6 gramos por auricular + 42 gramos del estuche. Controladores : dinámicos de 11 mm , impedancia de 16 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 20 KHz.

: , impedancia de 16 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 20 KHz. Micrófonos : 3 micrófonos por auricular, con ANC y cancelación de ruido hasta -40dB .

: 3 micrófonos por auricular, . Autonomía : hasta 7 horas (auriculares) o 38 horas (con estuche), con ANC desactivado.

: hasta 7 horas (auriculares) o 38 horas (con estuche), con ANC desactivado. Conectividad y códecs de sonido : Bluetooth 5.2 y códecs AAC / SBC .

: Bluetooth 5.2 y . Extras: modo de latencia ultra baja para juegos de 94 ms , bajos mejorados y compatibilidad con Dolby Atmos.

Xiaomi Buds 3: carga inalámbrica y «audio Hi-Fi» a precio de derribo

Xiaomi es una marca ampliamente conocida por fabricar auriculares de altísima calidad a precios irrisorios, no por nada tres de ellos componen esta lista. Los Xiaomi Buds 3 no son la excepción a esto, pues ofrecen mucho a cambio de realmente poco dinero. De hecho, pueden conseguirse por unos 60 € gracias a los descuentos, siendo su precio oficial 80 €.

¿Qué tienen de especial? Primero, su diseño es el más parecido al de los AirPods Pro; segundo, su estuche es compatible con carga inalámbrica (algo que se ve poquísimo en estos precios); tercero, tienen certificación IP55 contra polvo y agua (un buen nivel de protección); y cuarto, aunque realmente no son auriculares compatibles con sonido de alta fidelidad, tienen Xiaomi HRTF (un minucioso ajuste a nivel de software para que su calidad sea excepcional). Esta es su ficha:

Diseño : tipo bastoncillo y con protección IP55 .

: tipo bastoncillo y . Peso : 4,6 gramos por auricular + 52 gramos del estuche.

: 4,6 gramos por auricular + 52 gramos del estuche. Controladores : dinámicos de 10 mm , impedancia de 32 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 20 KHz.

: , impedancia de 32 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 20 KHz. Micrófonos : 3 micrófonos por auricular, con ANC y cancelación de ruido hasta -40dB .

: 3 micrófonos por auricular, . Autonomía : hasta 7 horas (auriculares) o 32 horas (con estuche) , con ANC activado.

: hasta 7 horas (auriculares) o , con ANC activado. Conectividad y códecs de sonido : Bluetooth 5.2 y códecs AAC / SBC .

: Bluetooth 5.2 y . Extras: carga inalámbrica Qi , optimización de sonido Xiaomi HRTF y bajos mejorados.

Redmi Buds 4 Pro: con doble controlador por auricular, audio 360 y una latencia brutal para jugar

Aunque hay otras alternativas muy buenas en esta lista, sin lugar a dudas los auriculares que más nos gustaron fueron estos. Los Redmi Buds 4 Pro lo tienen prácticamente todo para cualquier tipo de usuario, incluso los más exigente.

Por ejemplo, si eres todo un melómano encontrarás: sonido de alta definición (LDAC), audio de 360º y doble controlador en cada auricular (6 mm + 10 mm), casi nada ¿cierto? Y si eres de jugar mucho, también encontrarás un modo de ultra baja latencia de solo 59 ms, una bestialidad para una experiencia de juego sin ningún tipo de retraso. ¿Tienen ANC? Por supuesto, gracias a sus tres micrófonos integrados la cancelación de ruido alcanza hasta -43dB.

La autonomía y el diseño tampoco están mal y tienen protección IP54, pero ¿sabes qué es lo mejor? Los Redmi Buds 4 Pro de Xiaomi bien podrían costar más de 150 – 200 euros sin problema, pero cuestan 100 euros y se consiguen hasta en 67 euros en Amazon. ¡Ni se te ocurra dejarlos ir! Y menos con esta ficha:

Diseño : tipo bastoncillo y con protección IP54 .

: tipo bastoncillo y . Peso : 5 gramos por auricular + 40 gramos del estuche.

: 5 gramos por auricular + 40 gramos del estuche. Controladores : dinámicos dobles de 6 mm + 10 mm , impedancia de 24 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 40 KHz.

: , impedancia de 24 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 40 KHz. Micrófonos : 3 micrófonos por auricular, con ANC y cancelación de ruido hasta -43dB .

: 3 micrófonos por auricular, . Autonomía : hasta 9 horas (auriculares) o 36 horas (con estuche) , con ANC desactivado.

: hasta 9 horas (auriculares) o , con ANC desactivado. Conectividad y códecs de sonido : Bluetooth 5.3 y códecs LDAC / AAC / SBC .

: Bluetooth 5.3 y . Extras: modo de latencia ultra baja para juegos de 59 ms , sonido 360º, bajos mejorados y compatibilidad con Dolby Atmos.

Huawei FreeBuds 5i: también con sonido Hi-Fi y un diseño impecable

¿Te gustaron los Xiaomi Buds 3 por su diseño, pero sin trucos? Entonces los FreeBuds 5i son lo que necesitas. Puede que no tengan carga inalámbrica como los Xiaomi, pero los auriculares de Huawei cuentan con un diseño sobrio y muy elegante, así como sonido de alta resolución real (son compatibles con LDAC).

¿Qué otras características resaltan en ellos? Una impedancia excelente (16 Ω), una autonomía decente y protección IP54. ¿Su precio? Cuestan oficialmente 100 euros, pero conseguirlos por unos 85 euros es sencillo. Te dejamos sus especificaciones resumidas:

Diseño : tipo bastoncillo y con protección IP54 .

: tipo bastoncillo y . Peso : 4,9 gramos por auricular + 34 gramos del estuche.

: 4,9 gramos por auricular + 34 gramos del estuche. Controladores : dinámicos de 10 mm , impedancia de 16 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 40 KHz.

: , impedancia de 16 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 40 KHz. Micrófonos : 2 micrófonos por auricular, con ANC y cancelación de ruido hasta -42dB .

: 2 micrófonos por auricular, . Autonomía : hasta 7,5 horas (auriculares) o 28 horas (con estuche) , con ANC desactivado.

: hasta 7,5 horas (auriculares) o , con ANC desactivado. Conectividad y códecs de sonido : Bluetooth 5.2 y códecs LDAC / AAC / SBC .

: Bluetooth 5.2 y . Extras: modo de latencia ultra baja para juegos de 94 ms y bajos mejorados.

Xiaomi Buds 3T Pro: ¿querías sonido Hi-Fi y carga inalámbrica? Aquí las tienes

Los Xiaomi Buds 3 son geniales, pero los Buds 3T Pro son todavía mejores. ¿Por qué? Porque mantienen lo mejor del par normal (ANC de triple micrófono, diseño tipo AirPods, IP55 y carga inalámbrica), pero van más allá en algunas características.

De todas, definitivamente lo mejor es que son auriculares de alta resolución real, pues son compatibles con el códec LDAC. Aparte, cuentan con sonido espacial, una característica fabulosa que es casi exclusiva de auriculares muchísimo más costosos. Todo ello por unos 87 euros en Amazon, aunque realmente cuestan 170 eurazos. Te resumimos sus especificaciones a continuación:

Diseño : tipo bastoncillo y con protección IP55 .

: tipo bastoncillo y . Peso : 4,9 gramos por auricular + 41 gramos del estuche.

: 4,9 gramos por auricular + 41 gramos del estuche. Controladores : dinámicos de 10 mm , impedancia de 32 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 40 KHz.

: , impedancia de 32 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 40 KHz. Micrófonos : 3 micrófonos por auricular, con ANC y cancelación de ruido hasta -40dB .

: 3 micrófonos por auricular, . Autonomía : hasta 6 horas (auriculares) o 24 horas (con estuche) , con ANC activado.

: hasta 6 horas (auriculares) o , con ANC activado. Conectividad y códecs de sonido : Bluetooth 5.2 y códecs LDAC / AAC / SBC .

: Bluetooth 5.2 y . Extras: carga inalámbrica Qi , sonido espacial, optimización de sonido Xiaomi HRTF y bajos mejorados.

Soundcore Space A40: económicos, con la mejor autonomía (hasta 50 horas) y ANC adaptativo

Soundcore es una firma que está ganando muchísima presencia en el mercado de los dispositivos de sonido. Y ¿cómo no? Es la submarca de Anker especializada en el área y Anker se caracteriza por fabricar gadgets de altísimo nivel y calidad.

Los Soundcore Space A40 cumplen perfectamente con esto, pues tienen sonido de alta definición, carga inalámbrica, un diseño muy futurista y excelente latencia. No obstante, lo realmente impresionante de los Space A40 es su autonomía: alcanza hasta 50 horas de reproducción en una sola carga (auriculares + estuche).

Y ¿sabes cuánto cuestan estas bellezas? Oficialmente 100 €, así que están en la línea superior de este artículo, pero muchas veces puedes conseguirlos por 76 € en Amazon. Aquí va su ficha:

Diseño : tipo botón y con protección IPX4 .

: tipo botón y . Peso : 4,9 gramos por auricular + 58 gramos del estuche.

: 4,9 gramos por auricular + 58 gramos del estuche. Controladores : dinámicos de 10 mm , impedancia de 16 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 40 KHz.

: , impedancia de 16 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 40 KHz. Micrófonos : 3 micrófonos por auricular, con ANC adaptativo (se ajustan automáticamente al entorno).

: 3 micrófonos por auricular, (se ajustan automáticamente al entorno). Autonomía : hasta 10 horas (auriculares) o 50 horas (con estuche) , con ANC desactivado.

: hasta 10 horas (auriculares) o , con ANC desactivado. Conectividad y códecs de sonido : Bluetooth 5.2 y códecs LDAC / AAC / SBC .

: Bluetooth 5.2 y . Extras: carga inalámbrica Qi , modo de latencia ultra baja para juegos de 94 ms (en iOS) y bajos mejorados.

Soundcore Sport X10: perfectos para los que siempre están en movimiento, como tú

¿Te encanta ejercitarte y tus auriculares siempre se caen? Esto es algo muy común, pero no te pasará con los Soundcore Sport X10. Estos cuentan con un soporte especial que se adapta a la forma de tu oreja para una sujeción perfecta.

Aparte tienen protección IPX7 contra agua y hasta sudor, algo muy común cuando te pones a entrenar. ¿Qué tal van de sonido? Lastimosamente no son auriculares HiRes, pues esto haría que cuesten mucho más al ser deportivos, pero el audio va muy bien. ¿Su precio? 100 euros, el límite establecido en este artículo. Sin embargo, muchas veces puedes conseguir cupones de hasta 20% de descuentos en Amazon, así que podrías comprarlos por 80 euros. Nada mal, ¿eh?

Diseño : tipo botón, con soporte especial para las orejas y con protección IPX7.

: tipo botón, con soporte especial para las orejas y con protección IPX7. Peso : 6,6 gramos por auricular + 40 gramos del estuche.

: 6,6 gramos por auricular + 40 gramos del estuche. Controladores : dinámicos de 10 mm , impedancia de 32 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 20 KHz.

: , impedancia de 32 Ω y un rango de frecuencia de sonido de 20 Hz a 20 KHz. Micrófonos : 3 micrófonos por auricular, con ANC y cancelación de ruido hasta -40dB .

: 3 micrófonos por auricular, . Autonomía : hasta 8 horas (auriculares) o 32 horas (con estuche) , con ANC desactivado.

: hasta 8 horas (auriculares) o , con ANC desactivado. Conectividad y códecs de sonido: Bluetooth 5.2 y códecs AAC / SBC .

Llegamos al final de este artículo y seguro encontraste los auriculares que se adaptaran perfectamente a ti, ¿cierto? No negaremos que por ahí afuera también hay otras buenas opciones, pero difícilmente tan completas como estas.