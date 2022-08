¿Te has comprado un móvil que no tiene conector para auriculares de 3.5 mm? Esto es algo muy común hoy en día, sobre todo en la gama alta de smartphones. Y es que, para lograr un diseño más prémium, delgado y moderno, los fabricantes optan por eliminar el jack de 3.5 mm. A su vez, las marcas quieren que compres sus auriculares Bluetooth de tipo TWS que suelen ser muchos más caros que los auriculares normales de cable.

Afortunadamente, existen auriculares de cable con conector USB-C que funcionan perfectamente en el puerto de carga de cualquier móvil actual. Así que, si quieres usar auriculares de cable en tu smartphone que no tiene jack de 3.5 mm, deberías echar un vistazo a los 5 auriculares de cable USB-C que te recomendamos a continuación.

Los 5 mejores auriculares de cable USB tipo C para móviles

Las grandes marcas del mercado no fabrican auriculares de cable con salida USB-C en masa. Solamente Samsung tiene a la venta este tipo de auriculares en Europa. Sin embargo, hay marcas alternativas que ofrecen auriculares de cable USB tipo C muy buenos. Enseguida encontrarás los mejores que puedes comprar en Amazon.

Samsung EO-IC100

Los Samsung EO-IC100 son auriculares de cable USB-C bastante sencillos y baratos. Han sido afinados por la marca AKG en colaboración con Samsung y, a pesar de que no tienen características de lujo como la cancelación de ruido activa, suenan bastante mejor que la mayoría de auriculares de este tipo. Pesan solo 19 gramos, tienen una impedancia de 32 Ω y cuentan con micrófono incorporado. Su precio es de 18,99 €.

Auriculares BENEWY

¿Te gustan los auriculares tipo AirPods? Pues los de la marca BENEWY son justamente así, solo que en vez de ser inalámbrica, tienen un cable USB-C que puedes conectar a cualquier móvil, tablet o PC. Tienen un diseño lujoso con detalles plateados, e incorporan un chip DAC y drivers de 14,2 mm para ofrecerte un sonido prémium. Por supuesto, incluyen un micrófono integrado con cancelación de ruido para llamadas. ¿Su precio? Es de 14,44 € y puedes conseguirlos en color negro o blanco.

Belkin RockStar

Los Belkin RockStar son los auriculares de cable USB-C más caros de esta lista porque son los únicos resistentes a salpicaduras de agua y sudor. Por tanto, son ideales para hacer deporte. Su cable mide 112 cm y tiene un diseño plano para evitar que se enreden a cada momento. Trae tres medidas de tapones (S/M/L) para adaptarse a cualquier oreja fácilmente. Te lo puedes llevar por solo 23,99 €.

Auriculares VddSmm

Si quieres unos auriculares con diseño de tapones como los anteriores, pero a un precio más asequible, los de la marca VddSmm podrían interesante. Son de color negro con detalles en rojo, vienen con control de micrófono y volumen incorporado, y son compatibles con sonido estéreo HD. Cuestan 12,99 € y traen tres tapones de tamaños diferentes (S/M/L). ¡Ah! Y funcionan con todos los dispositivos que tengan un puerto USB-C.

Auriculares KKHIDL

Por último, tenemos a los clones de los AirPods en versión alámbrica con cable USB de tipo C. Los económicos auriculares KKHIDL son bastante cómodos y tienen un micrófono incorporado con su respectivo control de volumen. Solo están disponibles en color blanco y apenas cuestan 10,99 € en Amazon.

El mejor adaptador USB-C a jack de 3,5 mm para móviles: el Samsung EE-UC10J

Si no te gustaron las opciones anteriores y quieres seguir usando auriculares con conector de 3.5 mm, puedes hacerlo con un adaptador USB-C a 3.5 mm. Estos adaptadores no son tan caros como un par de auriculares nuevos. El mejor que puedes comprar es el Samsung EE-UC10J que en Amazon solo cuesta 6,99 €. Cuando lo tengas, solo tendrás que conectarlo al puerto USB-C de tu móvil y luego ya podrás conectar tus auriculares con conector de 3.5 mm al jack del adaptador.

Y esos fueron los mejores auriculares de cable USB-C para móviles. Como verás, no hay muchas opciones de gran calidad en esta categoría de auriculares, por lo que te recomendamos echar un vistazo a los mejores auriculares baratos con cancelación de ruido. Son inalámbricos, así que no importa si tu móvil no tiene jack de 3.5 mm.