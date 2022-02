Todos quieren tener unos TWS. Este tipo de auriculares son realmente prácticos y ergonómicos. Además, incorporan funciones novedosas como la cancelación de ruido que mejora la experiencia al escuchar música o al usarlos para hacer llamadas.

Y no te preocupes, esta característica no solo la tienen los AirPods Pro de Apple. Existen modelos realmente económicos que traen cancelación de ruido activa como los Realme Buds Air 2. Estos auriculares están de oferta y aquí te contamos por qué no puedes dejar de comprarlos.

Realme Buds Air 2: los mejores auriculares baratos con cancelación de ruido

Si lo que quieres son auriculares con cancelación de ruido activa a precio de chollo, los Realme Buds Air 2 son tu mejor opción. Estos excelentes TWS de la marca china tienen la capacidad de cancelar hasta 25 dB de ruido filtrando incluso los de baja frecuencia como el ocasionado por aviones o por el metro. Pero además, también traen cancelación de ruido ambiental y micrófono doble para realizar llamadas nítidas.

Otra de las cosas en las que destacan estos auriculares de Realme es en su sonido. Vienen con la tecnología Bass Boost+ la cual optimiza los graves para mejorar la calidad de sonido al escuchar música. Asimismo, son ideales para practicar deportes y usarlos en el exterior, ya que cuentan con protección IPX5 que garantiza resistencia al agua. De esta forma, ni la lluvia ni el sudor representan un problema para los auriculares de Realme.

En cuanto a autonomía los Realme Buds Air 2 no se quedan atrás. Con la carga completa de la batería puedes usarlos hasta por 4 horas seguidas con la cancelación de ruido activa y 5 horas con esta función desactivada. Y sumando la carga del estuche su autonomía se prolonga hasta 22 horas de reproducción con la cancelación de ruido activa o 25 horas si está desactivada.

Precio y dónde comprar los Realme Buds Air 2

¡Los Realme Buds Air 2 están de oferta! Actualmente, puedes conseguirlos por 35 euros (antes 49,90 €) en Amazon y para que no pierdas tiempo aquí abajo te dejamos un botón para comprarlos.

No desaproveches la oportunidad de hacerte con estos auriculares baratos con cancelación de ruido.