Si estás aquí es porque de seguro has hecho una compra en Mercado Libre y, por algún motivo, quieres cancelarla. Pues bien, para las ordenes que ya has pagado, la plataforma ofrece un botón directo para cancelar la compra. Pero la cosa se complica con las compras que aún no se han pagado, ya que no aparece dicho botón.

Pero descuida, a continuación te traemos un tutorial completo de cómo cancelar una compra de Mercado Libre, tanto ordenes que ya pagaste (En preparación / En camino) como una compra que aún no has pagado ni definido el envío (Entrega pendiente).

Cómo cancelar una compra en Mercado Libre si no he pagado (Entrega pendiente)

Para cancelar una compra en Mercado Libre que está en «Entrega pendiente», es decir, que aún nos has pagado ni concretado el método de envío, solo tienes que seguir estos pasos:

Entra en Mercado Libre desde su aplicación o su página web.

desde su aplicación o su página web. Ahora ve a la sección Mis Compras .

. Aquí selecciona la compra que quieres cancelar.

que quieres cancelar. Pulsar el botón Ya recibí la compra.

Elige la opción Decidí no comprarlo y luego pulsa en Continuar .

y luego pulsa en . Para terminar, califica al vendedor (te recomendamos elegir la calificación neutral «Tengo dudas») y escribe una breve descripción del motivo por el que estás cancelando la compra. Finalmente pulsa en Continuar y listo.

Cómo cancelar una compra en Mercado Libre que ya pagué (En preparación / En camino)

Ahora bien, cancelar una compra de Mercado Libre que está «En preparación / En camino», es decir, que ya pagaste, es mucho más fácil. Y es que cuando la compra se encuentra en este estatus, Mercado Libre ofrece un botón exclusivo para cancelar la orden. A continuación, te contamos cómo usarlo:

Ingresa en Mercado Libre desde su app o su página web.

desde su app o su página web. Ve a la sección Mis Compras .

. Aquí selecciona la compra que quieres cancelar.

que quieres cancelar. Ahora pulsa en el botón Cancelar compra .

. Finalmente, elige le motivo por el que estas cancelando la compra y listo. Te recomendamos elegir el motivo real para evitar tener inconvenientes con tu reputación en Mercado Libre.

Y tú… ¿Ya pudiste cancelar tu compra en Mercado Libre?