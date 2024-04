Días atrás anunciábamos que Huawei planeaba cambiar el nombre de sus móviles para entusiastas. La serie P pasaría a llamarse “Pura”, con los Huawei Pura 70 siendo los primeros en llevar esta denominación. En ese momento apuntamos que el cambio de nombre era meramente estético y para llamar más la atención. Eso sí, no descartamos la idea de una posible nueva estrategia para abrirse hueco en el mercado global tras el duro golpe que les propinó Estados Unidos.

Al momento de escribir este artículo seguíamos sin poder confirmar lo segundo, pero Huawei nos ha dado una grata sorpresa. Los Huawei Pura 70 fueron presentados oficialmente, son tan geniales como cabría esperar y no son tres, sino cuatro los protagonistas. Conoce a continuación los Huawei Pura 70, 70 Pro, 70 Pro+ y 70 Ultra, sus características, diferencias, similitudes y comienza a guardar para comprar alguno.

Todas las especificaciones de los Huawei Pura 70, 70 Pro, 70 Pro+ y 70 Ultra

Especificaciones Huawei Pura 70

Huawei Pura 70 Pro

Huawei Pura 70 Pro+

Huawei Pura 70 Ultra

Dimensiones y peso 157,6 x 74,3 x 8 mm.

207 gramos. 162,6 x 75,1 x 8,4 mm.

220 gramos. 162,6 x 75,1 x 8,4 mm.

226 gramos. Pantalla 6,8″ 1,2K (2760 x 1256 píxeles) con panel OLED, tasa de refresco variable hasta 120 Hz (LTPO) , brillo pico de 2500 nits, HDR y protección Kulun Glass 2. 6,8″ 1,2K (2844 x 1260 píxeles) con panel OLED, tasa de refresco variable hasta 120 Hz (LTPO) , brillo pico de 2500 nits, HDR y protección Kulun Glass 2. Procesador HiSilicon Kirin 9010 con gráfica Maleoon 910. RAM 12 GB LPDDR5. 16 GB LPDDR5. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 3.1. 512 GB / 1 TB UFS 3.1. Cámara Trasera Triple: Principal de 50 MP (OV50H) con f/1.4-4.0, PDAF, Laser AF y OIS.

(OV50H) con f/1.4-4.0, PDAF, Laser AF y OIS. Teleobjetivo periscópico de 12 MP con f/3.4, zoom óptico de 5x, PDAF y OIS.

con f/3.4, zoom óptico de 5x, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2. Flash LED y grabación en 4K. Triple: Principal de 50 MP (OV50H) con f/1.4-4.0, PDAF, Laser AF y OIS.

(OV50H) con f/1.4-4.0, PDAF, Laser AF y OIS. Teleobjetivo de 48 MP con f/2.1, zoom óptico de 3,5x, PDAF y OIS.

con f/2.1, zoom óptico de 3,5x, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 12,5 MP con f/2.2. Flash LED y grabación en 4K. Triple: Principal de 50 MP (IMX989) con f/1.6-4.0, PDAF, Laser AF, sensor-shift OIS, mecanismo retráctil y XD Motion.

(IMX989) con f/1.6-4.0, PDAF, Laser AF, sensor-shift OIS, mecanismo retráctil y XD Motion. Teleobjetivo de 50 MP con f/2.1, zoom óptico de 3,5x, PDAF y OIS.

con f/2.1, zoom óptico de 3,5x, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 40 MP con f/2.2 y AF. Flash LED y grabación en 4K. Cámara Frontal 13 MP con f/2.4 y AF (excepto en el Huawei Pura 70). Conectividad WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, USB-C con modo Display Port, protección IP68, altavoces estéreo y lector de huellos bajo la pantalla. Los Huawei Pura 70 Pro+ y 70 Ultra son compatibles con conexión satelital de emergencia (solo en China). Batería 4900 mAh con carga rápida de 66 W, carga inalámbrica de 50 W, carga inversa de 5 W e inalámbrica inversa de 7,5 W. 5050 mAh con carga rápida de 100 W, carga inalámbrica de 80 W, carga inversa de 18 W e inalámbrica inversa de 20 W. 5200 mAh con carga rápida de 100 W, carga inalámbrica de 80 W, carga inversa de 18 W e inalámbrica inversa de 20 W. Sistema operativo HarmonyOS 4.2. Precio Desde 5499 yuanes, unos 712 € al cambio. Desde 6499 yuanes, unos 842 € al cambio. Desde 7999 yuanes, unos 1036 € al cambio. Desde 9999 yuanes, unos 1295 € al cambio Cómpralo aquí Comprar Comprar Comprar Comprar

Huawei Pura 70 Ultra: el próximo rey de DxOMark es puro lujo y hasta tiene una cámara retráctil

Aunque generalmente vamos de menos a más, en esta oportunidad tomaremos el camino contrario. El Huawei Pura 70 Ultra no solo es un dispositivo precioso que reboza lujo, también tiene unas especificaciones de miedo.

De todos sus apartados las cámaras se llevan el premio mayor, pues son una verdadera delicia. Hablamos de un sensor principal Sony IMX989 de 50 MP con un tamaño de 1” para capturar muchísimo mejor la luz. Aparte, tiene una apertura variable de f/1.6 a f/4.0, un sistema que permite retraer o acerca las lentes para llevar la distancia focal hasta 22,5 mm y el nuevo sistema XD Motion para capturar objetos en movimiento con mayor calidad.

A esta cámara que parece sacada de otro planeta le acompañan dos más que sirven de escuderas: un teleobjetivo de 50 MP con f/2.1, zoom óptico de 3,5x, OIS y función macro; y aparte, un gigantesco gran angular de 40 MP. La cámara frontal de 13 MP parece un chiste frente al resto, pero seguro sigue siendo buenísima y cuenta con autoenfoque simple (AF).

Pasando al diseño, el Pura 70 Ultra es una preciosidad con un módulo triangular que le queda espectacular. La trasera es de cuero vegano, con un patrón que recuerda a bolsos de mano de grandes firmas de moda. Tiene protección IP68, así como marcos de aluminio y Kulun Glass para la pantalla, así que pinta resistente.

Y hablando de la pantalla, encontrarás un panel OLED de 6,8” con resolución de 1,2 K, tasa de refresco variable hasta 120 Hz y un brillo de 2500 nits. Puede que parezca poco para ser el mejor móvil de esta serie, pero nos gusta que Huawei no apueste por resoluciones y brillos tan absurdos.

El procesador es el Kirin 9010, un chip que es la evolución del Kirin 9000 y el mismo que llevan todos los Pura 70. Le acompañan HarmonyOS 4.2, 16 GB de RAM LPDDR5 y 512 GB o 1 TB de almacenamiento. El Pura 70 Ultra tiene altavoces estéreo, así como batería de 5200 mAh con carga rápida cableada de 100 W y 80 W en modo inalámbrico.

Los Huawei Pura 70 Pro y 70 Pro+ envidian poquísimo a su hermano mayor, pues siguen siendo brutales

Los Huawei Pura 70 Pro y 70 Pro+ son realmente parecidos entre ellos, de ahí que les dediquemos una sección unificada. De hecho, sus únicas diferencias están en el material de la trasera, la RAM y el almacenamiento: el Pura 70 Pro lleva trasera de cristal, 12 GB de RAM y almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB; mientras, el Pura 70 Pro+ se queda con trasera de cuero, 16 GB de RAM y almacenamiento de 512 GB o 1 TB. De ahí en más, son idénticos.

En estos móviles no hay cámara retráctil, pero los sensores siguen siendo fenomenales. El principal es un OV50H de 50 MP con apertura variable de f/1.4 a f/4.0; el teleobjetivo es de 48 MP, aunque mantiene el zoom de hasta 3,5x, el OIS y el modo macro; por último, el ultra gran angular es de 12,5 MP y la cámara frontal de 13 MP.

El procesador también es igual (Kirin 9010), lo mismo con el software (HarmonyOS 4.2), la pantalla, los altavoces estéreo, la carga rápida de 100 W y la inalámbrica de 80 W. Lo otro que cambia en los Pura 70 Pro y 70 Pro respecto al Ultra es la batería, que es de 5050 mAh.

Huawei Pura 70: que no te engañe por ser el más modesto, sigue siendo excelente

Como móvil más modesto de esta camada tenemos al Huawei Pura 70, que hereda mucho del Pura 70 Pro. ¿Exactamente qué? Mismo diseño (aunque diferentes colores), misma pantalla de 6,8” (aunque con unos pocos píxeles menos), mismo procesador, sistema operativo, RAM, almacenamiento y altavoces estéreo. La cámara principal de 50 MP también es la misma, así como la frontal (aunque sin AF).

Entonces, ¿qué es lo diferente respecto al Pura 70 Pro? Primero, la cámara teleobjetivo es de 12 MP y no tiene funcionalidad macro, aunque mantiene el OIS y cuenta con el mejor zoom óptico (5x); segundo, la cámara ultra gran angular es de 13 MP; tercero, la batería es la más pequeña, con 4900 mAh de capacidad; finalmente, su carga rápida es de 66 W y la inalámbrica de 50 W.

Precio y disponibilidad de los Huawei Pura 70, 70 Pro, 70 Pro+ y 70 Ultra

Los Huawei Pura 70 son oficialmente compatibles con redes 5G, aunque no nos sorprendería que en algunos mercados occidentales se queden en 4G. Además, los Pura 70 Pro+ y 70 Ultra tienen conexión satelital de emergencia, pero es algo exclusivo para China.

Saldrán a la venta en el país asiático el 22 de abril, aunque puede que el Ultra se retrase unos días. ¿Se venderán en España y otros países? No hay ninguna confirmación al respecto, pero siendo los sucesores de la serie P, no vemos razón para que los Pura 70 no se lancen internacionalmente. Estos son sus precios:

Huawei Pura 70: desde 5499 yuanes, unos 712 euros.

Huawei Pura 70 Pro: desde 6499 yuanes, unos 842 euros.

Huawei Pura 70 Pro+: desde 7999 yuanes, unos 1036 euros.