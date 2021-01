Los años dorados de Sony en la telefonía móvil son cosa del pasado. Y aunque esta ha sido desplazada por otras marcas, aún sigue presentando nuevos móviles para mantenerse vigente en el mercado. Un caso muy parecido al de HTC, quien presentó recientemente el Desire 21 Pro 5G.

Pero, al menos con el Xperia Pro de este año, Sony ha arriesgarse, ya que no estamos hablando de un smartphone cualquiera, sino de un móvil pensado para una sola cosa. Uno que muy pocos podrán permitirse, ya que, te adelantamos que excede los 2000 euros. ¡Incluso más caro que los gama alta más top del momento!

Características y especificaciones del nuevo Sony Xperia Pro 2021

Características Sony Xperia Pro Dimensiones y peso 170,18 x 76,2 x 10,16 mm. 225 gramos. Pantalla 6,5″ 4K (3840 x 1644), 643 ppi, relación de aspecto 21:9, panel OLED, tecnología CinemaWide display y Corning Gorilla Glass 6. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con Adreno 650. RAM 12 GB. Almacenamiento 512 GB en formato UFS 2.1 + microSD de hasta 1 TB. Cámara trasera Triple, con tecnología Zeiss: sensor principal Exmor RS de 12 MP con apertura focal de 1.7, longitud focal de 24 mm y campo de visión de 82º + sensor teleobjetivo de 12 MP con f/2.4, longitud focal de 70 mm y campo de visión de 34º + sensor gran angular de 12 MP con f/2.2, longitud focal de 16 mm y campo de visión de 124º. Cámara frontal 8 MP con f/2.0, campo de visión de 84º y HDR. Conectividad y extras USB tipo-C 3.1, USB On-The-Go, micro HDMI, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G/5G, GPS + GLONASS, Bluetooth 5.1, NFC, jack de audio de 3,5 mm y certificación de resistencia al agua IP65/68. Batería 4000 mAh con carga rápida a 21 W, carga adaptativa de Xperia y modo STAMINA. Sistema operativo Android 10.

Si has llegado hasta aquí, seguro estás tan desconcertado como la mayoría. Los de Sony han perdido la cabeza, te preguntarás… pero no, porque como te comentábamos anteriormente, el Xperia Pro no es un móvil para todo el mundo, ni siquiera está pensado para competir con el resto de la gama alta.

Este móvil puede convertirse en un monitor externo que se conecte con cámaras profesionales, como los modelos de la línea Alpha de Sony.

Esa es su verdadera razón de ser y el motivo por el que está enfocado a los fotógrafos profesionales. Lo que cambia por completo el panorama, ya que estaría compitiendo con monitores externos como el DSMC2 Red Touch, con un precio de 2.262 euros al cambio.

El Xperia Pro encaja perfectamente en el nicho de monitores externos para fotografía profesional

Pensado como complemento en el sector fotográfico, el Xperia Pro destaca en calidad de pantalla, resistencia y conectividad, en este último punto sobre todo por su puerto micro HDMI y conexión 5G.

En el caso de la pantalla, estamos hablando de un panel OLED de 6,5 pulgadas con resolución 4K, lo que le da una densidad de 643 píxeles por pulgada.

Pero las ventajas de este móvil no se quedan solo en el hardware, ya que la aplicación de la cámara cuenta con el “modo Creador”, cargado de opciones de edición que lo vuelven una herramienta muy útil.

Además de esto, puedes conectar el Xperia Pro a la cámara a través del puerto mini HDMI y hacer streaming gracias a su conectividad 5G.

Por otro lado, ya que está pensado como una herramienta de trabajo la mayor parte del tiempo, el Xperia Pro sacrifica diseño por resistencia y durabilidad. Prueba de ello son la certificación IP65/68 y la protección Corning Gorilla Glass 6.

Disponibilidad y precio del Sony Xperia Pro

Aunque no hay una fecha exacta, el Sony Xperia Pro saldrá pronto a la venta en Estados Unidos, por un precio de 2055 euros al cambio. Un precio muy alto, pero no tanto si se compara con el de otros monitores externos.

Es poco probable que sea comercializado oficialmente fuera de Estados Unidos. Por lo pronto, no hay información al respecto. Aunque no es de extrañar, ya que al ser un equipo de nicho, probablemente se fabricarán pocas unidades, lo que también explica en parte por qué no pueden darse el lujo de ponerle un precio más bajo.

Aún así, ¿qué te ha parecido este móvil? Indudablemente es una rareza que seguro pasará sin pena ni gloria para muchos, pero que al mismo tiempo podría ser un verdadero regalo para unos pocos.

Fuente | Sony EE. UU.