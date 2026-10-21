AliExpress Elite ya está disponible en España: todo sobre la membresía VIP

Por
Julio Torres
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Llega AliExpress Elite a España membresia gratis y ofertas

La llegada de AliExpress Elite a España marca un antes y un después para los compradores habituales de la plataforma. Se trata de una nueva membresía creada para premiar a los clientes más fieles. Si haces compras de forma recurrente en AliExpress, este programa te abrirá las puertas a un nivel prioritario de ventajas únicas que optimizarán tu dinero y tu tiempo en cada pedido.

¿Qué es AliExpress Elite?

que es AliExpress Elite que ofrece para que sirve la membresia

AliExpress Elite es un programa de fidelización diseñado para compradores frecuentes en la plataforma. A diferencia de otros planes de membresía como Amazon Prime, AliExpress Elite es completamente gratuito y no requiere el pago de cuotas mensuales ni anuales.

Funciona mediante un sistema de calificación cerrado: la plataforma analiza la actividad de tu cuenta y, al cumplir con ciertos estándares de consumo y frecuencia, te otorga automáticamente este estatus VIP. Al convertirte en miembro Elite, tu cuenta se personaliza con ventajas prioritarias, promociones exclusivas y un ecosistema de soporte dedicado para resolver cualquier inconveniente al instante.

¿Cómo tener la membresía AliExpress Elite?

Al ser un programa por invitación o calificación automática, no existe un botón directo para comprar la membresía. Para acceder a AliExpress Elite, debes cumplir con los siguientes requisitos en tu cuenta durante el último año:

  • Haber acumulado un gasto superior a los 800 $ (710 €) en la plataforma.
  • Haber hecho pedidos en al menos 5 días diferentes a lo largo del año.
  • Mantener un historial de compras limpio, sin disputas abusivas o fraccionadas.
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Una vez que alcanzas estos criterios, la aplicación actualiza tu cuenta automáticamente y desplegará la interfaz VIP con la insignia Elite.

Beneficios de AliExpress Elite

Formar parte de este nivel VIP te otorga ventajas directas que optimizan tu dinero y tu tiempo:

  • Ahorro exclusivo de 5 % de descuento adicional aplicable en millones de productos seleccionados etiquetados con la etiqueta Elite (incluidos los seleccionados de Brand+, AliExpress Choice y Local+).
  • El primer día de cada mes, este ahorro sube hasta el 8 % de descuento en los productos seleccionados.
  • Envíos más rápidos y procesos de reembolsos acelerados.
  • Devoluciones gratis durante los primeros 15 días, permitiendo devolver artículos por fallos de calidad sin necesidad de enviar fotos o vídeos detallados.
  • Acceso directo a un canal prioritario de atención al cliente al comprador disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Y tú… ¿Quieres volverte miembro de AliExpress Elite?

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