La llegada de AliExpress Elite a España marca un antes y un después para los compradores habituales de la plataforma. Se trata de una nueva membresía creada para premiar a los clientes más fieles. Si haces compras de forma recurrente en AliExpress, este programa te abrirá las puertas a un nivel prioritario de ventajas únicas que optimizarán tu dinero y tu tiempo en cada pedido.

¿Qué es AliExpress Elite?

AliExpress Elite es un programa de fidelización diseñado para compradores frecuentes en la plataforma. A diferencia de otros planes de membresía como Amazon Prime, AliExpress Elite es completamente gratuito y no requiere el pago de cuotas mensuales ni anuales.

Funciona mediante un sistema de calificación cerrado: la plataforma analiza la actividad de tu cuenta y, al cumplir con ciertos estándares de consumo y frecuencia, te otorga automáticamente este estatus VIP. Al convertirte en miembro Elite, tu cuenta se personaliza con ventajas prioritarias, promociones exclusivas y un ecosistema de soporte dedicado para resolver cualquier inconveniente al instante.

¿Cómo tener la membresía AliExpress Elite?

Al ser un programa por invitación o calificación automática, no existe un botón directo para comprar la membresía. Para acceder a AliExpress Elite, debes cumplir con los siguientes requisitos en tu cuenta durante el último año:

Haber acumulado un gasto superior a los 800 $ (710 €) en la plataforma.

en la plataforma. Haber hecho pedidos en al menos 5 días diferentes a lo largo del año.

diferentes a lo largo del año. Mantener un historial de compras limpio, sin disputas abusivas o fraccionadas.

Una vez que alcanzas estos criterios, la aplicación actualiza tu cuenta automáticamente y desplegará la interfaz VIP con la insignia Elite.

Beneficios de AliExpress Elite

Formar parte de este nivel VIP te otorga ventajas directas que optimizan tu dinero y tu tiempo:

Ahorro exclusivo de 5 % de descuento adicional aplicable en millones de productos seleccionados etiquetados con la etiqueta Elite (incluidos los seleccionados de Brand+, AliExpress Choice y Local+).

adicional aplicable en millones de productos seleccionados etiquetados con la etiqueta Elite (incluidos los seleccionados de Brand+, AliExpress Choice y Local+). El primer día de cada mes, este ahorro sube hasta el 8 % de descuento en los productos seleccionados.

en los productos seleccionados. Envíos más rápidos y procesos de reembolsos acelerados.

y procesos de reembolsos acelerados. Devoluciones gratis durante los primeros 15 días, permitiendo devolver artículos por fallos de calidad sin necesidad de enviar fotos o vídeos detallados.

durante los primeros 15 días, permitiendo devolver artículos por fallos de calidad sin necesidad de enviar fotos o vídeos detallados. Acceso directo a un canal prioritario de atención al cliente al comprador disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Y tú… ¿Quieres volverte miembro de AliExpress Elite?