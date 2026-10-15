Super Mario Galaxy es uno de los juegos más vendidos y mejor puntuados de la Nintendo Wii. ¿Cómo no iba a serlo? Si es ultraentretenido y cambió completamente lo que teníamos en mente sobre cómo debía ser un Mario en 3D.

Recuerdo haberle dedicado muchísimas horas y pasado unas tres o cuatro veces. Y ahora que me ha picado el bichito de volver a jugarlo, me encuentro con una sorpresa muy gratificante llamada Galaxy Android, el APK de Super Mario Galaxy para Android.

Sí, yo también estoy sorprendido, el juego llegó a Android de manera no oficial, pero nativa, y esto es todo lo que debes saber para poder ejecutarlo en tu móvil.

Galaxy Android es un port nativo (no oficial) hecho con apoyo de la IA y que tiene un rendimiento brutal

Cuando la IA comenzó a popularizarse, nadie vió venir lo rápido que mejoraría en tan poco tiempo. Pero algo que casi nadie tenía en su radar era lo útil que llegaría a ser la IA para los jugadores.

Desde hace algunos meses, cada vez son más los videojuegos de consolas que llegan a PC y móviles con ports no oficiales, pero que funcionan nativamente. También han llegado muchos nuevos emuladores, cada uno más sólido que el anterior; la ejecución de juegos triple AAA en el navegador, fuera de una plataforma de cloud gaming; y hasta la liberación de consolas como la PS5 como venganza por las políticas recientes de Sony.

El último hallazgo de este estilo con el que me crucé es un proyecto en GitHub llamado Galaxy Android que está encabezado por Mohammed Huzaifa. ¿De qué va? Como ya adelantamos, se trata de un port no oficial de Super Mario Galaxy para Android, un APK instalable que te permite disfrutar de este juegazo en el móvil.

Según el desarrollador, este port fue hecho con ayuda de la IA y aún está bastante verde, así que pueden encontrarte con distintos errores. De hecho, algunos usuarios de la comunidad que lo han probado revelan que en sus móviles no se renderizan algunos NPC o el propio Mario, lo que hace imposible disfrutar del juego. No obstante, es un proyecto que no tiene ni una semana de haberse creado y ya va muy adelantado, así que seguramente funcione mucho mejor en breve.

Como otros proyectos similares, Galaxy Android no emula Super Mario Galaxy en Android, sino que lo ejecuta nativamente. La aplicación requiere de una ROM del juego original para decompilarla y luego recompilarla otra vez para funcionar en Android. Dicho de otra manera, Galaxy Android traduce las instrucciones originales del juego para la Wii en instrucciones para Android, de ahí que hablemos de una ejecución nativa y no de una emulación.

Galaxy Android está configurado para que el juego se ejecute en 60 FPS a una resolución de 1080p, aunque esto puede cambiarse. También tiene configurado los controles para que funcionen con pantallas táctiles, aunque es compatible con mandos. Y es compatible tanto con OpenGL como Vulkan, de ahí que pueda usarse en prácticamente cualquier móvil que compra con los requisitos.

El proyecto Galaxy Android es completamente legal, pues Huzaifa no proporciona el juego de Nintendo. Por el contrario, el APK necesita que tú tengas un dump del juego para ello, un juego que debes haber comprado. Pero a todas estas, ¿cuáles son los requisitos de Galaxy Android y cómo se instala?

Requisitos para instalar Galaxy Android y disfrutar de Super Mario Galaxy en tu móvil

Según el GitHub del proyecto, los requisitos para ejecutar Galaxy Android son los siguientes:

Sistema operativo : desde Android 11, aunque lo recomendado es Android 12 en adelante.

: desde Android 11, aunque lo recomendado es Android 12 en adelante. Procesador: ARM con arquitectura de 64 bits (arm64–v8a).

ARM con arquitectura de 64 bits (arm64–v8a). Gráfica: compatible con OpenGL ES 3.2 o Vulkan.

compatible con OpenGL ES 3.2 o Vulkan. RAM: desde 3 GB es jugable, pero se recomiendan 4 GB o más.

desde 3 GB es jugable, pero se recomiendan 4 GB o más. Almacenamiento: 5 GB para instalar el juego completo, 2,5 GB si omites las cinemáticas.

5 GB para instalar el juego completo, 2,5 GB si omites las cinemáticas. Tener una copia propia de la ROM del juego.

Ahora bien, si te fijas no hay un requisito demasiado concreto en lo que respecta a CPU, porque chips arm64-v8a son casi todos hoy día. Sin embargo, algunos usuarios han reportado su experiencia con distintos chips.

Por ejemplo, el Snapdragon G1 Gen 2 de la Anbernic RG 55G1 permite una jugabilidad perfecta. Mientras, el Snapdragon 6 Gen 5 del Redmi Note 17 Pro Max ofrece lo mismo. Y en el caso de chips MediaTek, hasta un Dimensity 920 de 2021 ofrece un rendimiento jugable.

El juego puede ejecutarse con hardware modesto sin mayor sacrificio. Y sí, es cierto que puedes encontrarte errores gráficos en el camino porque el proyecto está muy verde, pero el rendimiento es muchísimo mejor en hardware económico que usando emuladores.

Cómo instalar Galaxy Android en tu móvil y jugar Super Mario Galaxy en él

Llegamos a la parte que más esperabas y desde ya te decimos que los pasos a seguir son sencillísimos. Esto es lo poco que debes hacer:

Ve al GitHub de Galaxy Android y descarga su APK en la sección «Assets». Guarda tu copia de la ROM de Super Mario Galaxy en el almacenamiento de tu móvil. Instala el APK de Galaxy Android en el móvil, recuerda dar los permisos de instalación. Abre la aplicación y pulsa sobre «Choose disc file» (Elegir archivo de disco). Ubica la ROM de Super Mario Galaxy y presiona «Install & launch game» (instalar y ejecutar juego). Confirma si quieres instalar las cinemáticas o ahorrártelas. Listo.

Una vez la aplicación termine de compilar el juego podrás empezar a disfrutarlo. Y no, no debes hacer todo este proceso en sesiones de juego posteriores. Para ese momento solo basta con presionar «Launch installed game» (Ejecutar juego instalado) y listo.

¿Ves que era sumamente fácil? ¿A qué esperas para jugar y contarnos tu experiencia? ¿Conoces algún otro juego de consolas o PC que haya llegado a Android gracias a la IA?