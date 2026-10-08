Halloween está a la vuelta de la esquina y Supercell lo sabe. Para anticiparse a una de las fechas festivas internacionales más importantes, ha lanzado un modo de juego muy divertido y tenebroso: la Liga del ajedrez de los horrores.

Si bien este modo de juego es completamente distinto a los que suelen lanzarse a través de desafíos y eventos, es igual de competitivo y se requieren mazos específicos para poder jugarlo.

Aquí te vamos a mostrar esos mazos que no solo te darán ventaja en defensa y ataque, sino que también te permitirán llegar a las torres enemigas de una forma mucho más efectiva.

Top 5 mazos para la Liga del ajedrez de los horrores de Clash Royale

A diferencia de otros modos de juego, donde el Mago Héroe y el Arquero Mágico Héroe son muy fuertes, aquí solo un puñado de cartas son efectivas. Una de ellas es la Bruja evolucionada, la cual hace mucho daño cuando está en el campo de batalla.

Mazo 1 – Terreno peligroso

Mosquetera (evolucionada).

Valquiria (héroe).

Descarga (evolucionada).

Montacarneros.

Ronin.

Enredadera.

Espejo.

Flechas.

Carta de Torre: Bruja madre (no se puede cambiar).

Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.

Mazo 2 – Brujería mística

Bruja (evolucionada).

Monje.

Descarga (evolucionada).

Montapuercos.

Máquina voladora.

Enredadera.

Espejo.

Flechas.

Carta de Torre: Bruja madre (no se puede cambiar).

Consumo promedio de elixir: 3.4 unidades.

Mazo 3 – Rocas poderosas

Bruja (evolucionada).

Lanzarrocas (Héroe).

Descarga (evolucionada).

Esqueleto gigante.

Máquina voladora.

Enredadera.

Espejo.

Flechas.

Carta de Torre: Bruja madre (no se puede cambiar).

Consumo promedio de elixir: 3.7 unidades.

Mazo 4 – Hechizos malditos

Bruja (evolucionada).

Caballero dorado.

Descarga (evolucionada).

Esqueleto gigante.

Emperatriz espiritual.

Enredadera.

Espejo.

Flechas.

Carta de Torre: Bruja madre (no se puede cambiar).

Consumo promedio de elixir: 3.8 unidades.

Mazo 5 – Liderazgo fugaz

Horno (evolucionado).

Bandida líder.

Mosquetera (evolucionada).

Esqueleto gigante.

Enredadera.

Espejo.

Flechas.

Descarga.

Carta de Torre: Bruja madre (no se puede cambiar).

Consumo promedio de elixir: 3.7 unidades.

Vale añadir que en este modo de juego podrás escalar posiciones, pues al tratarse de una liga tendrás la posibilidad de reclamar premios cuantas más partidas ganes. Eso sí, cuanto mejor sea tu puntaje, más difíciles se volverán los contrincantes.