Existe una infinidad de juegos para Android. En este vasto mar de títulos puedes encontrar desde producciones de altísima calidad hasta propuestas minimalistas. Precisamente porque este último estilo no suele recibir tanta atención, preparamos esta selección con los mejores juegos de estilo minimalista para Android.

En total te presentaremos cinco juegos de temáticas muy variadas. Cada título es completamente distinto del anterior, así que estamos seguros de que más de uno se ganará un puesto en tu teléfono. Sin más preámbulos, aquí tienes los cinco mejores juegos de estilo minimalista para Android:

Minimal Chess: Elegant & Clean, la opción perfecta si te gusta el ajedrez

Comenzamos con Minimal Chess: Elegant & Clean, una aplicación para jugar al ajedrez que te ofrece una experiencia enfocada puramente en la estrategia y sin distracciones. Incluye modo para dos jugadores, diez niveles de dificultad, acertijos tácticos para entrenar tu mente y la opción de deshacer movimientos. Además, te permite personalizar tanto el tablero como la interfaz.

Bricky Boy, una buena alternativa si te gustan los juegos arcade

Continuamos con Bricky Boy, un juego retro que combina las mecánicas del clásico rompeladrillos (brick-breaker) y el pinball, todo bajo una estética inspirada en las consolas portátiles de los noventa. Además, te ofrece niveles generados de forma aleatoria, combates contra jefes, misiones secundarias, aspectos desbloqueables para personalizar tu partida y mucho más.

Pawnbarian: a Puzzle Roguelike, una buena opción a tener en cuenta

La tercera propuesta de la lista es Pawnbarian: a Puzzle Roguelike, un título táctico con una mecánica inspirada en el ajedrez. En él, controlas a un héroe dentro de un tablero compacto usando un mazo de cartas de piezas de ajedrez para moverte y atacar a hordas de monstruos. Viene con seis personajes, tres mazmorras, un sistema de mejora de cartas, modificadores de dificultad y partidas dinámicas de entre 15 y 30 minutos.

Crazy 8 Ball Pot: Pool Puzzle, un juego de billar que te va a encantar

En el penúltimo lugar de la lista tenemos a Crazy 8 Ball Pot: Pool Puzzle, una propuesta que transforma el billar en un juego de acertijos. Tu objetivo será embocar la bola 8 en escenarios llenos de obstáculos y mecánicas sumamente creativas. Te ofrece controles intuitivos, niveles de dificultad progresiva donde deberás resolver cada reto mediante tiros estratégicos.

Vodobanka, un juego de estrategia minimalista y completo

Concluimos la lista con Vodobanka, un título en el que dirigirás a un equipo SWAT encargado de despejar edificios, arrestar sospechosos y rescatar rehenes. Incluye una campaña principal con decenas de niveles, generador de mapas, editor de escenarios y una experiencia directa, completamente libre de anuncios y micropagos.

Antes de despedirnos, te invitamos a echarle un vistazo a nuestra selección de los mejores juegos gratuitos para Android. Además, si buscas experiencias más completas o sin interrupciones, estamos seguros de que también te interesará esta lista de juegos de pago para Android.

Ahora cuéntanos… ¿cuál de estos juegos de estilo minimalista para Android ha llamado tu atención?