En 2022, Activision Blizzard ilusionó a muchos jugadores de móviles con la promesa de traer Warcraft Mobile a Android. Esto, para decepción de la fanaticada, no pudo suceder, y hasta entonces, no ha salido ningún indicio de que habrá juegos de este mundo a la vista para los móviles.

No quiere decir que no puedas vivir una experiencia parecida jugando a otros juegos. Actualmente, existen muchos títulos que se ponen a la altura de World of Warcraft, o simplemente lo imitan con ciertas diferencias. A continuación, te mostraremos los 5 juegos más parecidos a World of Warcraft para Android.

Black Desert Mobile, una opción con gráficos de alta calidad

En un mundo donde impera la magia, los monstruos y los misterios, tu protagonista no recuerda nada y se encuentra en la búsqueda de su propia historia. Con esta premisa, Black Desert Mobile te presenta un juego MMORPG en donde podrás pelear de diferentes formas, dependiendo de la clase que elijas. Uno de sus puntos más atractivos es el diseño de personajes junto al despliegue vistoso de sus poderes al atacar.

Albion Online, un MMORPG popular y muy diverso

Albion es considerado uno de los MMORPG con mayor cantidad de usuarios en el mundo, todo gracias a sus posibilidades. Es un mundo abierto, un juego no lineal, en donde puedes tomar misiones para ir descubriendo historias, obtener recompensas valiosas, así como divertirte siguiendo otros derroteros. La cantidad de clases es numerosa, al igual que los trabajos de cada personaje.

Kakele Online, un MMORPG multiplataforma en 2D

Si te gustan los juegos multiplataformas con sabor a World of Warcraft y que, además, sean diferentes en cuanto a gráficos, Kakele es una buena opción. El diseño del mundo es muy similar al de Pokémon en sus inicios, solo que es tu personaje el que dispara poderes y se enfrenta a monstruos en diferentes escenarios.

Knights of the Dark, inspirado en los vikingos

Si las posibilidades de vivir como un vikingo te atraen en un mundo donde además tendrás que luchar contra criaturas de todo tipo, este título te gustará. Tienes la oportunidad de construir tu propia ciudad de a poco, ganando armas de toda clase, experiencia y dinero mientras juegas.

Skylore, otra opción para vivir grandes aventuras

Skylore también ofrece un mundo y personajes con diferentes razas, así como clases, para variar entre diferentes gustos. Podrás subir a tu personaje de nivel, mientras exploras calabozos en cooperación con otros jugadores, te enfrentas a gremios enteros rodeados de tu propio equipo, o en un modo arena de 3 contra 3.

¿Con cuál de estas opciones te quedarías?