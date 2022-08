¿Eres de los que esperaba la llegada World of Warcraft a tu móvil? Lamentablemente, tenemos malas noticias para ti. En febrero, Activision Blizzard anunció que estaban trabajando en WoW Mobile para Android e iOS, pero la historia llegó a su final antes del nacimiento. Así es, Activision Blizzard canceló el juego de World of Warcraft para Android y iPhones. Esto es lo que sabemos al respecto.

WoW Mobile se cancela por desacuerdos financieros entre Activision Blizzard y NetEase

Aunque nos duela decirlo, Activision Blizzard y NetEase cesaron el desarrollo de WoW Mobile, la versión móvil del popular MMORPG para ordenadores. La noticia llega directamente desde Bloomberg, donde se asegura que el juego se canceló debido a desacuerdos financieros entre ambas compañías desarrolladoras. Además, se supo que NetEase disolvió al equipo desarrollador, que estaba conformado por más de 100 trabajadores.

Todo esto resulta bastante curioso, pues la relación entre Activision Blizzard y NetEase es muy buena y tiene mucho tiempo. Por si no lo sabías, ambas compañías trabajan en conjunto desde 2009, pues NetEase es el distribuidor de WoW en China desde ese entonces.

Aun así, la relación entre ambas desarrolladoras no parece estar gravemente afectada. Prueba de ello es que ambas siguen aprovechando el éxito de Diablo Inmortal, cuya recaudación ya supera los 100 millones de dólares desde el lanzamiento. Asimismo, Blizzard y NetEase lanzaron recientemente Warcraft Arclight Rumble, un Clash Royale para móviles basado en WoW. Y si esto no fuese suficiente prueba, también es sabido que ambas empresas estuvieron trabajando en un juego AR para móviles similar a Pokémon GO, también dentro del universo de WoW, que fue cancelado a inicios de 2022.

Bajo el nombre clave «Neptune», WoW Mobile estuvo en desarrollo durante 3 años, lo que hace pensar que estaría bastante avanzado. Esta versión de World of Warcraft para Android e iOS no sería un port directo de la versión para PC. Por el contrario, funcionaría como League of Legends: Wild Rift, un juego adaptado totalmente al entorno móvil, con múltiples mecánicas parecidas al de ordenadores, pero sin juego cruzado entre plataformas.

Esperemos saber mayores detalles sobre el «desacuerdo financiero» entre Activision Blizzard y NetEase, para saber si es algo solucionable. De serlo, cruzamos los dedos para que el desarrollo de WoW Mobile se restablezca en futuro.