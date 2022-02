Si eres fan de los juegos de Warcraft y tienes años esperando una versión para móviles, tenemos una sorpresa para ti. Por primera vez desde que los rumores comenzaron a correr, Activision Blizzard confirmó que Warcraft para móviles se lanzará este año. ¿Es una broma? Para nada, porque el día de los inocentes ya pasó hace bastante tiempo y con una noticia así no deberíamos jugar.

Activision Blizzard está desarrollando Warcraft Mobile y lo lanzará este año

Desde hace varios años los fanáticos de Warcraft vienen pidiendo un juego para móviles, sea a través de una adaptación de alguno existente o algo totalmente nuevo. Sin embargo, hasta ahora lo más cercano que Android e iOS han estado de esta realidad son dos cosas: primero, el rumor de un posible lanzamiento que viene desde 2017; y segundo, Heartstone, el juego de cartas basado en el universo de Warcraft.

De ahí en adelante no ha existido nada más, pero por primera vez Activision Blizzard decide romper el silencio al respecto. ¿Cómo lo hizo? A través de su informe de resultados financieros del último trimestre de 2021.

¿Será una versión móvil de World of warcraft como es League of legends: Wild Rift?

Es un método bastante curioso para hacer tal anuncio, pero la compañía aprovechó el espacio para confirmar que Warcraft tendrá un juego para plataformas móviles en algún momento de 2022. No ofrecieron más detalles al respecto, así que tocará esperar un poco para saber qué tipo de juego será. Sin embargo, esta confirmación seguramente le pondrá los dientes largos a más de uno, ya que la base de usuarios que maneja este universo es enorme (y bastante fiel).

¿Es una sorpresa total el anuncio? Puede que para los más fanáticos no lo sea, porque Blizzard anunció el año pasado que todas sus franquicias tendrían juegos para móviles en el futuro. Aparte, el estudio ya tiene algunos juegos móviles de sus mejores IPs en el mercado, como Call of Duty Mobile o Crash Bandicoot: On the Run. Y si nos ponemos exigentes, se sabe que Diablo Inmortal para Android e iOS también está a la vuelta de la esquina.

¿Será Warcraft 4 el que llegará a móviles? ¿Será una versión de World of Warcraft adaptada a móviles como League of Legends: Wild Rift es al LoL normal para ordenadores? ¿Quizás una versión remasterizada y adaptada a móviles de los primeros tres Warcraft? No lo sabemos, pero estaremos atentos a cualquier noticia.