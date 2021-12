Si te compraste un móvil Huawei y para tu sorpresa no solo vino sin Google Play Store, sino que además su tienda de aplicaciones (la AppGallery) no tiene COD Mobile para descargar, relájate. Hay una solución sencilla para este problema. Afortunadamente, Call of Duty Mobile no depende de los servicios de Google ni de Play Games para poder funcionar en Android.

Ese móvil o tablet Huawei que tienes puede ejecutar perfectamente COD Mobile sin ningún tipo de problema. Realmente, lo único que te impide hacerlo es que el juego no está en la tienda oficial de Huawei y por eso no puedes instalarlo. Sin embargo, existen varias maneras de instalar Call of Duty Mobile en un Huawei sin Google Play. A continuación, te mostramos las dos mejores.

Instala COD Mobile en un Huawei sin Google Play con la ayuda de otro móvil

Es posible transferir COD Mobile de un móvil con Google Play a un dispositivo Huawei sin Google Play. Si tienes o alguien te puede prestar un móvil o tablet con el juego ya instalado, puedes usarlo para instalar Call of Duty en tu Huawei de esta manera:

En ambos móviles (en el Huawei y en el móvil que tiene el juego) instala la aplicación Phone Clone . En los Huawei suele venir preinstalada.

.

Abre Phone Clone en los dos teléfonos. En el que tiene COD Mobile instalado, selecciona Este es el teléfono anterior .

. Luego, en el Huawei elige «este es el móvil nuevo» .

. Cuando te pregunten el tipo de móvil anterior, escoge la opción que corresponda.

Escanea el código QR que aparecerá en tu Huawei con el otro móvil.

que aparecerá en tu Huawei con el otro móvil. En el móvil con Google Play, quita la selección de todas las aplicaciones .

. Solamente elige Call of Duty Mobile que está en la sección de Apps.

que está en la sección de Apps. Presiona en Transferir e ingresa el método de desbloqueo del móvil.

¡Listo! Después de que se complete la transferencia, COD Mobile quedará instalado en tu móvil. Puedes iniciar sesión en el juego usando Facebook o la cuenta de Call of Duty vinculada a tu perfil. También puedes jugar como invitado si no quieres mantener un perfil de usuario.

Instala COD Mobile en un Huawei sin Google Play con un APK

En caso de que no tengas otro móvil para instalar el juego en tu Huawei, no hay problema. No es un requisito indispensable. Puedes instalar COD Mobile por APK sin la ayuda de otro móvil siguiendo estos tres simples pasos:

Pincha este enlace para descargar el XAPK de COD Mobile en APKPure (es un sitio web fiable, no te preocupes).

Una vez descargado, sigue este tutorial de cómo instalar un XAPK descargado de APKPure. Aunque, en teoría, los Huawei sin Google Play ya tienen soporte nativo para instalar archivos XAPK, por lo que puedes instalarlo con solo pulsarlo como lo harías con un APK normal.

Tras completarse la instalación, ya puedes abrir el juego para empezar a jugar.

Eso es todo. Ahora disfruta de Call of Duty Mobile en tu móvil o tablet Huawei. La experiencia de jugar a este juego en un Huawei sin Google Play es exactamente la misma de los Android con servicios de Google.

Lo único malo es que el juego no se puede actualizar fácilmente desde la tienda. Para actualizarlo, debes instalarlo nuevamente con cualquier de estos dos métodos. ¡Ah! Y no hay forma de hacer funcionar los micropagos de COD Mobile en dispositivos Huawei sin Google Play.