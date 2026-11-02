El SMS de la Muerte que bloquea tu Android: nuevo fallo

Un nuevo fallo de seguridad ha encendido las alarmas entre los usuarios de smartphones Android. El investigador de seguridad Mark Blaszczyk descubrió una vulnerabilidad que afecta a los móviles que ejecutan Android 12 o versiones posteriores, y lo más preocupante es que no requiere ninguna acción por parte de la víctima.

El SMS de la Muerte que no te pide ejecutar nada para hacer y deshacer en tu Android

Todo comienza con la recepción de un mensaje SMS especialmente diseñado, conocido como WAP Push. En lugar de mostrarse en la bandeja de entrada como cualquier otro mensaje, el sistema intenta procesarlo en segundo plano. Este proceso provoca un error en el marco de telefonía de Android que desencadena una serie de problemas bastante molestos.

Las llamadas activas se cortan de repente, el dispositivo pierde temporalmente la cobertura y, cuando llegan varios de estos mensajes, el smartphone puede quedar completamente inutilizable. Recuperar su funcionamiento normal resulta complicado y, en muchos casos, exige asistencia técnica especializada.

Lo más inquietante es que la persona no necesita hacer absolutamente nada para caer en la trampa. No se trata de un ataque de phishing ni de un enlace malicioso que alguien deba pulsar. El simple hecho de recibir el mensaje basta para desatar el caos en el dispositivo.

Hasta ahora, los investigadores han confirmado la presencia del fallo en equipos Google Pixel y Samsung Galaxy, aunque cualquier móvil con Android 12 o superior se encuentra expuesto.

Google negó inicialmente la gravedad del problema cuando los investigadores lo reportaron en mayo. Sin embargo, el equipo de ingeniería de Android desarrolló una solución y la incluyó en el parche de seguridad de octubre para todos los dispositivos que ejecutan Android 14 o posterior.

Los móviles más antiguos, lamentablemente, siguen vulnerables. La corrección resulta muy sencilla: el sistema reconoce uno de los veinte mensajes potencialmente maliciosos y, en lugar de procesarlo, lo elimina al instante.

¿Qué puede hacer el usuario? Quien tenga un smartphone con Android 13 o anterior dispone de pocas opciones por ahora. En cambio, quienes cuenten con un modelo más reciente deberían verificar la disponibilidad del parche de octubre de Google e instalarlo cuanto antes. Mantener el móvil actualizado sigue siendo la mejor defensa frente a este tipo de amenazas silenciosas.

Fuente | GSM Arena